昨今の自動車市場で、確実に販売数と収益性を狙うなら、小さなクロスオーバーを投入するのが得策といえる。維持費はハッチバック並みに抑えられ、少し余裕のある実用性を与えられ、近年の流行にも乗れる。プジョー2008は、この分野を牽引する1台だ。

【画像】最新顔に上級インテリア プジョー2008 ハイブリッド サイズの近いクロスオーバーはコレ

現行は2代目で、登場は2019年。プジョーのコモン・モジュラー・プラットフォーム（CMP）を基礎骨格とし、バッテリーEV版のe-2008もラインナップする。



プジョー2008 ハイブリッド145 GT（英国仕様）

このクラスには、ルノー・キャプチャーにトヨタ・ヤリス・クロスなど強敵が多い。今回は、ハイブリッド版の実力を探ってみよう。

装備充実 フェイスリフトで最新プジョー顔

エンジンは、1.2L 3気筒の「ピュアテック」ターボガソリン。ハイブリッド145では、28psの電気モーターを内蔵した、6速デュアルクラッチATが組み合わされる。駆動用バッテリーは電圧48Vの0.9kWh。回生機能を備え、減速時などに充電できる。

トリムグレードは、英国ではアリュール、GT、GTプレミアムの3段階。廉価グレードのアリュールでも、17インチのダイヤモンドカット・ホイールにパーキングセンサー、10インチのタッチモニターなど、装備は充実している。



GTへステップアップすると、LEDヘッドライトにバックカメラ、レザー内装などが追加。トップグレードには18インチ・ホイールにアルカンターラ張りのシート、アダプティブ・クルーズコントロールなどが与えられる。

スタイリングは、2023年にフェイスリフト。縦に長い3本の「ライオンクロー」デイライトと、細かなグラフィックのグリル、大きなロゴなど、最新のプジョー顔を得た。引き締まった全体の印象は、従来どおりだろう。

製造品質に優れ高級感ある内装

2008は208に次ぐプジョーのお手頃モデルで、車内には硬いままの樹脂製部品が少なくない。それでも、ドアやダッシュボードはソフトタッチ加工され、クロスやラバーを巧みに組み合わせ、高級感を生み出すことに成功している。内装の製造品質も高い。

ダッシュボード上には、充分なサイズのタッチモニター。その下へ、デフロスターなどの機能が割り当てられたタッチセンサーが並ぶ。フィードバックがなく、直視なしでの操作は難しいが。



インフォテインメント・システムは概ね操作しやすく、アップル・カープレイとアンドロイド・オートに対応。純正の英国仕様のナビは、若干扱いにくく感じた。送風位置の変更など、一部のエアコンの機能もタッチモニター上で操作する。

大人でも充分快適に過ごせる後席

運転席周りは、プジョーがiコクピットと呼ぶレイアウトで、小径のステアリングホイールが膝元に伸び、メーター用モニターが高い位置にあるスタイル。慣れの問題もあるが、低速域では少し操舵しにくく感じる人はいらっしゃるだろう。

シートは調整域が広く、快適な姿勢を取りやすい。試乗車はGTグレードで、パワーシートでもあった。ただし、ステアリングホイールのリムに、メーター用モニターが掛かりがち。それを避けるには、座面を高く持ち上げることになる。



後席側は、座面がやや高いものの、大人でも充分快適に過ごせるはず。頭上にも膝前にも、空間にはゆとりがある。

走りの印象とスペックは、プジョー2008 ハイブリッド（2）にて。