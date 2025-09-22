「est」25周年記念！八木勇征さんとの限定コラボセットが登場

2025年に25周年を迎える「est（エスト）」は、アニバーサリーイヤーを迎え、ファン待望のキャンペーンを発表しました。スペシャルコミュニケーターにFANTASTICSの八木勇征さんを迎え、記念すべき活動が続々スタート！特に注目は、「エスト ザ ローション EX」と「エスト ザ エマルジョン EX」の購入特典として、限定の八木勇征さんフォトカードがプレゼントされる企画です。

「est」の新たな美の世界と八木勇征さんのコラボ



「est」は25周年を迎え、さらに魅力的な商品とキャンペーンを発表しました。

特に注目すべきは、八木勇征さんとのコラボレーション。八木さんの美しいビジュアルとともに、エストの最新スキンケア商品が登場します。

彼が選んだ「エスト ザ ローション EX」や「エスト ザ エマルジョン EX」を使うことで、今までにない美しい肌を実感できること間違いなし！

新たなスキンケアの世界に足を踏み入れて、あなたの美しさを引き出しましょう。

VT×ヒロインメイクの限定コラボ♡高保湿7daysマスク登場

八木勇征さんの特別フォトカードがゲットできるチャンス！



「エスト ザ ローション EX」と「エスト ザ エマルジョン EX」を購入すると、八木勇征さんの限定フォトカードver.3が手に入る特典が！

このフォトカードは数量限定のため、早い者勝ちです。八木さんの美しい姿を手に入れて、さらに特別感を感じてください。

オンラインショップでは、9月24日（水）10時から販売がスタートするので、予約を忘れずに！素敵なスキンケアアイテムとともに、八木さんの世界観も楽しんでくださいね。

新スキンケアアイテムで乾燥に負けない美しい肌へ



エスト ザ ローション EX ＜全3種K・S・T＞

エスト ザ エマルジョン EX ＜全3種M・B・L＞

新発売の「エスト ザ ローション EX」と「エスト ザ エマルジョン EX」は、極度の乾燥に挑む新・砂漠スキンケアアイテムです。

乾燥が進むと収縮する角層細胞を潤いで満たし、まるでローションマスク後のように潤いが満ち溢れたハリ肌を実現します。

アクアティックフローラルの香りで、朝晩のスキンケアが楽しくなること間違いなし。特に乾燥が気になる秋冬にぴったりのアイテムです。

美容の未来を切り拓く「est」の25周年記念キャンペーン



「est」は、八木勇征さんとのコラボレーションで、ファン待望の記念アイテムを次々と展開しています。

新スキンケアアイテムで乾燥に負けない美しい肌を手に入れるとともに、限定フォトカードもゲットできるこのチャンスをお見逃しなく！

これからの季節、あなたの美しさを引き出す「est」のアイテムで、毎日がもっと素敵に輝くことでしょう。