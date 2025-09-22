俳優やバラエティー番組でも活躍するグラビアアイドル葉月あやさんの『SPA!グラビアン魂デジタル写真集 葉月あや「完璧な胸とおしり」』がリリースされました。人気コーナー「グラビアン魂」で紹介しきれなかったカットを収録したもので、発売を記念して誌面カットが公開されました。



【写真】身長152cmでGカップ！ ミニマムグラマー葉月あやさん

葉月さんは1991年愛知県生まれ。「夢はギャンブルで勝ったお金で家を建てること」だという彼女は、現在DVD『Glossy』（ラインコミュニケーションズ）が発売中で、バラエティ番組、イベントなどでも活躍中です。



弾けるようなGカップの90センチバスト、引き締まったお尻が誘う曲線美は罪深く妖艶そのもの。完璧、理想を超えた、女神のカラダが堪能できる作品です。到着したカットでは、曲線美に特化した構図ばかり。152cmという小柄なボディながら理想的なプロポーションを持ち、足から頭まですらりとしたモデル体型に惚れ惚れしてまうカットが並びます。彼女のミニマムダイナマイトボディは必見です。（提供：週刊SPA!編集部 撮影：唐木貴央 ヘアメイク：萩村千紗子 スタイリング：設楽和代）



【葉月あやさんプロフィル】

生年月日1991年6月9日 愛知県出身 T:152 B:90（G カップ）W:56 H:86 S:22.5 趣味・特技はサーフィン・スノーボード