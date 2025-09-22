自民党の総裁選挙が9月22日に告示され、5人が立候補を届け出ました。物価高への対応や野党との連携のあり方などが争点となる中、有権者はいま政治に何を求めているのか。まちの声を聴きました。



自民党の総裁選が幕を開け5人の候補者たちが演説会で顔をそろえました。総理経験者たちを前にそれぞれの決意表明です。



世代交代、自民党の再起動を誓います。



〈小林鷹之氏〉

「新しい世代がもっともっと前に出て自民党をそして日本を動かしていく我々がやるんだ」





要職を務めた経験を生かし「日本経済の再生」を掲げます。〈茂木敏充氏〉「先頭に立って逆風を受け止め日本を前に進めたい」林プランで成長と分配の好循環を訴えます。〈林芳正氏〉「まだまだ日本はやれるそんな強い気持ちで先頭に立ってこの国のかじ取りをさせていただきたい」「責任ある積極財政」を打ち出します。〈高市早苗氏〉「日本をもう一度高い位置へと押し上げる。そして強い経済、強い国土安全な社会を次世代に送る」自民党の立て直し、新たな出発を誓います。〈小泉進次郎氏〉「自民党を立て直す。ここにいるみんなで全員で立て直す」自民党の総裁選には、小林鷹之氏、茂木敏充氏、林芳正氏、高市早苗氏、小泉進次郎氏の5人が立候補を届け出ました。今回の総裁選は、国会議員票295票と党員票295票の計590票をめぐって争われます。県関係では斎藤洋明衆議院議員と国定勇人衆議院議員が小林氏を支持、小林一大参議院議員が林氏への支持を明らかにしています。自民党が少数与党となる中、野党との連携のあり方や、物価高への対応をはじめとした経済対策などをめぐって12日間の選挙戦が行われます。有権者はいま政治に何を求めているのか。まちの声を聞きました。〈まちの人〉「やっぱり子どものためにしっかり政策してほしい、住みやすいように」「税金とか物価高が落ち着いたらいい」「自民党に変わってもらいたい気持ちが強いのでそのためには若い世代にリーダーになってもらうのがいいんじゃないかな」一方、政治とカネの問題を指摘する声も。〈まちの人〉「結局誰がなっても一緒なのかなと。結局裏金問題を誰も踏み込んで話をしようとしないですし、これだけ物価高なのにいまだに給付とかそんな話でもめてますし」幕を開けた自民党総裁選。10月4日に投開票が行われ、新たな自民党のリーダーが選出されます。