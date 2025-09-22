【新婚旦那、愛妻弁当ポイッ！？】妻を悲しませたくない⇒駅にてお弁当を…＜第11話＞#4コマ母道場
結婚をされたみなさん、新婚の頃はどのような毎日をおくっていましたか？ 喧嘩のない幸せな日々？ それとも夫婦となり、初めての壁に頭を悩ませていた？ さまざまな回答があることでしょう。今回の主人公は、結婚してまだ3か月の新婚さん。交際期間から大きな衝突もなく愛を育んできたようですが、夫婦のあいだにショックな出来事が起こってしまったようです。
第11話 思わぬ事態【マコトの気持ち】
【編集部コメント】
営業部となり昼ごはんの食べ方が変わったのは、マコトさんにとっても想定外だったようです。外回りのついでに先輩に奢ってもらったり、取引先と食べたり……そんな日々になってしまうなんて、営業として働いてみないとわかりませんよね……。出先やその場の流れで食べに行くことになることが多いお昼。お弁当がいるかどうかは当日にならないとわからず……。結果もともと食の細いマコトさんは、一生懸命モモカさんの気持ちに応えようと無理して頑張っていたようです。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび
第11話 思わぬ事態【マコトの気持ち】
【編集部コメント】
営業部となり昼ごはんの食べ方が変わったのは、マコトさんにとっても想定外だったようです。外回りのついでに先輩に奢ってもらったり、取引先と食べたり……そんな日々になってしまうなんて、営業として働いてみないとわかりませんよね……。出先やその場の流れで食べに行くことになることが多いお昼。お弁当がいるかどうかは当日にならないとわからず……。結果もともと食の細いマコトさんは、一生懸命モモカさんの気持ちに応えようと無理して頑張っていたようです。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび