女子ハンドボール「リーグH」初代女王のブルーサクヤ鹿児島は鹿児島市でホーム初戦を迎え、見事勝利！女王の力を見せつけました。



（観客）

「目を離す時間が全くない。ずっと興奮しっぱなし」



（観客）

「去年の女王ですから圧倒的に勝ってほしい。それを楽しみに応援に来た」



（磯脇琢磨アナウンサー）

「前節、ブルーサクヤはリーグ開幕戦は引き分けに終わりました。ホーム初戦ということで初白星に向けて選手たちも気合十分です」





「リーグH」初代女王のブルーサクヤ鹿児島は、ホームで三重と対戦。ブルーサクヤは序盤から点を重ね三重を引き離します。前半16分、川島からディフェンスの隙をつき去年のベストセブンキャプテン笠井がシュートを決めると…宇治村がパスコースを読み三重のボールを奪い独走。最後までしっかりと決めきった宇治村の活躍などで、ブルーサクヤが前半を4点リードで折り返します。後半は一時、2点差に詰め寄られる時間もありましたが、三重がボールをこぼしたところ、前に走り出していた青がキーパーとの1対1を制し得点！さらに、三重のシュートを大山が受け止め速攻開始！笠井、宇治村とつなぎ、青が連続得点！三重を再び引き離します。終始、試合をリードし続けたブルーサクヤ鹿児島。33対28でホーム初戦を勝利！昨シーズンの女王はいまだ負け知らずです。（ブルーサクヤ鹿児島・笠井千香子主将）「昨シーズン優勝してプレッシャーもあるが自分たちのやるべきことをやれば勝利につながると思うので、俺が結果として勝てたのはうれしい」ブルーサクヤ鹿児島は次もホームで戦います。9月23日午後2時から西原商会アリーナで名古屋が相手です。