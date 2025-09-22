鹿児島の筋肉自慢たちが集結しました。鹿児島市でボディコンテストにコスプレを組み合わせたイベントが開かれ、鍛え上げた肉体美やシルエットを披露しました。



鹿児島市で21日開かれたのはFIXPO CHALLENGE CUPです。コンセプトは、「初心者に優しい、楽しむボディコンテスト」。鹿児島で開かれるのは2回目です。16の部門に77人が出場し、この日に向けて鍛え上げた自慢の肉体を披露しました。





（観客）「170番いいぞ～」会場では観客の熱い声援が飛び交っていました。（出場者）「めっちゃ緊張した。でも思った通りのパフォーマンスができてよかった。足は結構自信があるかも。来年も出たい」（出場者）「いろんな方の声援や日頃トレーニングした成果を見せられたし今まで協力してくれたジムの人や家族の協力もあってここに立っているので感謝の気持ちでパフォーマンスできたのが楽しかった」大会の目玉はボディコンテストとコスプレを組み合わせた「筋肉コスプレコンテスト」。「ワンピース」のルフィや「ストリートファイター」のチュンリーなど個性豊かなキャラクターが登場し会場は大いに盛り上がっていました。FIXPOCHALLENGE CUPは2026年も鹿児島で開催される予定です。