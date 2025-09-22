荒茶の生産量が、日本一の鹿児島。JA県経済連の、インターンシップに参加した大学生が「かごしま茶」を、もっと身近にするためのアイデアを発表しました。



JA県経済連の、インターンシップに参加した鹿児島大学の学生たちは、生産現場への視察などを通して情報収集を行いました。



インターンシップの最終日となった、22日、かごしま茶を、より身近に感じてもらうための企画を提案。知名度の低さや、茶葉で淹れるお茶・リーフ茶の消費の低迷などが、かごしま茶の課題だとして、コンビニエンスストアでの「お茶マシーン」の導入や、県産の豊富な品種を活かしたお茶のブレンドといった解決策を発表しました。





（JA県経済連・卓間 寛 理事長）「課題はあるが、スタッフが、すごくいいアイデアを頂いたと思うので、ひとつひとつ実現できるようにやっていきたい」（鹿児島大学3年・廣森紗月さん）「普段、お茶は飲むが、現場のことは、全く知らなかったので勉強になった。すごく成長できた」（鹿児島大学2年 ・林陽菜さん）「現地の方から様々な意見を伺って、こんなに、いろんな思いを持って取り組んでいる人がいると知って、もっと真剣に取り組んでいきたい、鹿児島の役に立ちたいという気持ちになった」JA県経済連は2026年も、学生の受け入れを行う予定です。