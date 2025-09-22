V系メタルコアバンド「DEXCORE」のベーシスト・澄-TO-RU-さんが19日に亡くなったことを22日、公式サイトで公表された。

公式サイトは「DEXCOREを応援してくださっている皆様へ大切なお知らせ」として更新され「弊社所属 DEXCOREのベーシスト澄-TO-RU-が2025年9月19日、永眠いたしました」と公表した。

続けて「生前、いつも温かく応援してくださったファンの皆様、お世話になりました多くの関係者の皆様には、心より感謝をお伝えさせていただくと共に、謹んでお知らせ申し上げます」と感謝を伝えた。

また「葬儀に関しましてはご遺族の意向により、近親者のみで執り行われました」とし「ご遺族のお気持ちを尊重し、詳細につきましては公表を差し控えさせていただきますが、心痛の念をお察しいただき、憶測に基づく発言や掲載はご遠慮いただき、温かく見守っていただけますよう何卒お願い申し上げます」と記した。

そして「あまりに突然の出来事に、メンバー、関係者一同、事態を受け止めきれておらず深い悲しみに覆われておりますが、『メンバーだけど一番のDEXCOREファン』そう自負していた澄-TO-RU-の、でかい会場でかまそう！という思いを胸に灯し、活動を止めることなく邁進し続ける所存です」としている。