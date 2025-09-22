歌手のKIINA.さんこと氷川きよしさんが、自身のインスタグラムを更新。

9月20日に発売したカレンダー撮影のオフショット写真を公開しました。



【写真を見る】【 氷川きよし 】 「ラッキーな日々と幸せを呼ぶカレンダーとして」 2種類のカレンダー発売を報告 和室での撮影オフショット公開





氷川さんは「9月20日に壁掛けと卓上カレンダーか発売になりましたー！」と報告し、「壁掛けは氷川きよし 卓上はおまけでキイナのお着物の写真付きです」と2種類のカレンダーを紹介しました。

氷川さんは「ラッキーな日々と幸せを呼ぶカレンダーとして、ぜひお使い頂ければ幸いです」とコメントしています。







公開されたオフショット写真では、和室での撮影風景が垣間見えます。畳敷きの和室で白い衣装を着た氷川さんが座り、その姿をカメラマンが撮影している様子が写っています。部屋には障子と掛け軸があり、伝統的な日本のインテリアが配置されています。柔らかな電球の光が部屋を照らし、静かな雰囲気を演出しています。







別のオフショット写真では、室内で穏やかな表情で正面を向いている氷川さんの姿が捉えられています。オレンジ色のライトが吊り下げられ、その暖かい光が人物や周囲を優しく照らしています。

この投稿に、「この素敵なカレンダーを早くお部屋に飾りたいな 毎日Happyに過ごせそう」「幸せを呼ぶカレンダー 2026年はいいことありそう〜」「『和モダン』とても良い 和のキイナさん好きです」「カレンダーが氷川きよし，KIINA.バージョンが見れて嬉しい」などの声が寄せられています。



