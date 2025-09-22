２１日のテレビ東京「最強大食い王決定戦２０２５秋新人発掘トライアウト」では、今秋開催予定の「最強大食い王決定戦」出場をかけて、新鋭たちが火花を散らした。

予選を勝ち抜いた完全初参加のメンバー４人に、過去大会で爪痕を残した４人の計８人がバトル。浅草・花やしきで「焼き芋」対決し、上位４人が本戦に進んだ。

激戦となり、用意した２５０本がなくなるハプニングも。想定を超えるハイペースの中で、１位となったのが千代田区の金融系サラリーマン、金田龍浩さん。３３本時点で「ラーメン食べたい」と発言する余裕も見せながら、最終的に４２本、６・３キロを完食した。

３８本の２位を突き放し、終了後も「味変がしたかった」と、ラーメンに未練を残す大物ぶりに会場は騒然だった。

金田さんは５月放送の春大会に初出場。いきなりカレー２３皿、９・２キロを完食し、番組３６年の歴史で新人最高記録を樹立した。

続くステージでも寿司１１５皿をぺろり。大食いの実力もさることながら、出勤日の休憩時間に出場し、終わると仕事に戻っていった驚異のメンタルも注目を集めた。