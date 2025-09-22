サッカースペイン１部リーグ、バルセロナのイングランド代表ＭＦマーカス・ラッシュフォードが集合時間に２分遅れたことで２１日のリーグ、ヘタフェ戦の先発メンバーから外れていたという。バルセロナを中心に展開するスポーツ紙、エル・ムンド・デポルティボが伝えている。

報道によると、選手は同日午前、ホテルで行われたチームミーティングに２分遅刻した。厳密に言えばこの時行われた軽めの練習に遅れたのではなく約束の時間に遅れたという“軽度”のもので、その理由も選手がクラブに提出するための定時連絡によるものだったという。それでも罰則は免れず、チャンピオンズリーグのニューカッスル（イングランド）戦で２得点を決めてチームを勝利に導いたという特別待遇もなかった。なお替わって先発に繰り上がった形の元スペイン代表ＦＷフェラン・トーレスがヘタフェ戦で２得点をマーク、主役の座を譲る格好になった。

なおハンジ・フリック監督の遅刻に対する厳格な態度は徹底しており、バルセロナ指揮をはじめてからここまでにもフランス代表ＤＦジュール・クンデ、ブラジル代表ＦＷハフィーニャ、ＧＫイニャキ・ペーニャ（現エルチェ）がペナルティーを科されている。