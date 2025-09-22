働く人にとって関心が高い「最低賃金」は各都道府県に設けられた審議会が決めます。

九州地方で出された答申を見ますと、国の目安とされる63円・64円よりも高い引き上げ額となっています。熊本は1034円で、九州では3番目。全国で最も高い82円の引き上げとなりました。



一方で、この賃金を反映する発効予定日を見ると、かなりばらつきがあります。例年は10月からですが、熊本の審議会は、賃上げの準備に時間がかかることなどから、来年1月1日からの予定としています。この判断をめぐり使用者と労働者それぞれから「待った」がかかりました。



労働者側の県労連などは「発効日の先送りは大幅な不利益」と訴え、使用者側の県商工会議所連合会など4つの団体は連名で「引き上げ額の根拠に疑義がある」などと双方が異議を申し出ました。



82円と、全国で最大の引き上げとなった熊本の最低賃金の答申。この答申に労働者側と使用者側の双方が異議を申し出たことを受け、22日に審議が行われました。労働者側の県労連などは、「発効日の先送りは、大幅な不利益」と例年通り10月初めの発効などを要求。

一方、使用者側の4団体は「原材料価格や人件費の高騰などで大半の企業で利益が減少する中、引き上げ額の根拠に疑義がある」などと再検討を求めていました。熊本労働局によりますと使用者側からの異議は極めて異例だということです。



22日の審議会でも意見がまとまらず採決が行われ、その結果「異議申し出を見直す必要がない」が多数となりました。これで、当初の答申通り最低賃金は1034円となり来年1月1日に発効されます。

