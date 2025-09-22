¡Ú½©¾ì½ê¡Û¼ãÎ´·Ê£´ÇÔ¡ÄÂç´Ø¼è¤êà²«¿®¹æá ¶å½Å¿³È½Ä¹¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¡£Á´Éô¾¡¤Æ¤Ð¤¤¤¤¡×
¡¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê£¹ÆüÌÜ¡Ê£²£²Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢Âç´Ø¼è¤ê¤ËÄ©¤à´ØÏÆ¼ãÎ´·Ê¡Ê£³£°¡á¹Ó¼®¡Ë¤¬´ØÏÆÌ¸Åç¡Ê£²£¹¡á²»±©»³¡Ë¤ËÄË¤¤¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£¼ãÎ´·Ê¤Ïº¸¾å¼ê¤ò°ú¤¤¤ÆÆ¬¤ò¤Ä¤±¡¢Ì¸Åç¤ÏÈ¾¿È¤Ç¤³¤é¤¨¤ëÅ¸³«¡£¤½¤Î¸å¤Ë¼ãÎ´·Ê¤¬Á°¤Ë½Ð¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¤¹¤¯¤¤Åê¤²¤ÇÅÚÉ¶¤ËÅ¾¤¬¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼èÁÈ¸å¤Î»ÙÅÙÉô²°¤Ç¼ãÎ´·Ê¤Ï¡Ö¿µ½Å¤Ë¤¤¤Ã¤¿¡©¡¡ÆÃ¤Ë¡£²¼¤«¤é¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£µÍ¤á¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£º£¾ì½ê¤Ç£±£±¾¡¤òµó¤²¤ì¤Ð¡¢Âç´Ø¼è¤ê¤ÎÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤ë»°Ìò¤ÎÃÏ°Ì¤Ç¡Ö£³¾ì½ê¹ç·×£³£³¾¡¡×¤ËÅþÃ£¡££±£°¾¡¤Ç¤â¾º¿Ê¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²£¹ËÂç´ØÀï¤òÁ°¤Ë£´ÇÔ¤È¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿³È½Ä¹¤òÌ³¤á¤¿¶å½Å¿ÆÊý¤Ï¡ÖÂç»ö¤Ê¾ì½ê¤Ç¸ª¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¤ÁêËÐ¤À¤±¤É¡¢·Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡££´ÇÔ¡©¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À¡£Á´Éô¾¡¤Æ¤Ð¤¤¤¤¡£¡ÊÂç´Ø¤Ë¡Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÁêËÐ¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹Å¤¯¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È»Ä¤ê£¶Æü´Ö¤ÎÊ³Æ®¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£