¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯Ì©Ãå¼èºàµ¨¡¨¡ÉðÆ»´Û¤¬ÊÑ¤¨¤¿¥Ð¥ó¥É¤Î±¿Ì¿¡¢1979Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤·¤¿Ç®¶¸
¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎÍèÆü¸ø±é¤¬¡¢9·î29Æü¡Ê·î¡Ë¥°¥é¥ó¥¥å¡¼¥ÖÂçºå¡¢10·î1Æü¡Ê¿å¡ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Èà¤é¤òÀ¤³¦ÅªÂ¸ºß¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢1978Ç¯¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¡£¤½¤·¤ÆÍâ79Ç¯¡¢½÷À¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥À¥¤¥µ¥ó¡¦¥Þ¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬ÍèÆüÃæ¤Î¥Ð¥ó¥É¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢Rolling Stone»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¶¸Áû¤Î¸½¾ì¤ò¶î¤±È´¤±¤¿4¿Í¤Î¾Ú¸À¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î¹ñ¤¬¡ÖÅ·¹ñ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
4¿Í¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¾¯½÷¤¿¤Á¤Î¶¸Áû
¤½¤ÎÃË¤Ï¾®ÊÁ¤ÇÀõ¹õ¤¯¡¢ÇØÃæ¤Ë¡ÖCheap Trick Live at Budokan¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¹õ¤¤T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö·¯¤ËÅÏ¤¹¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È¡¢Èà¤ÏàÄàÑ¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¸À¤Ã¤¿¡£°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Ä¹¤¯°Å¤¤Ï²¼¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ð¥Ê¡¼¤¬Äß¤ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï·¯¤Î¤â¤Î¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃË¤Ï¡ÖCheap Trick Dream Police¡×¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥°¥ì¡¼¤Î¥µ¥Æ¥óÀ½¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÉ®¼Ô¤Î¸ª¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤â¡£¤³¤ì¤â¡£¤³¤ì¤â¡×¡£¤ä¤¬¤ÆÉ®¼Ô¤ÎÏÓ¤Ï¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ë¡¢¥Ü¥¿¥ó¡¢Ä³¥Í¥¯¥¿¥¤¡¢¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥·¥ã¥Ä¡¢¶õ¼êÂÓ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¾®Êª¤ä¥°¥Ã¥º¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¡Ä¡Ä¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢É®¼Ô¤Ïº®Íð¤·¤Ê¤¬¤é¸ý¤´¤â¤Ã¤¿¡£¡ÖÈà¤é¤Ï²¿ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡© ¤É¤³¤«¤éÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡© ¤É¤¦¤·¤ÆÈà¤é¤ÎÌ¾Á°¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡©¡×
ÃË¤Î¾Ð¤ß¤¬¾Ã¤¨¤¿¡£¡Ö¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ï²áµî¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¡¦¥Ð¥ó¥É¤À¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Ïº£¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤³¤ì°Ê¾å¼ÁÌä¤·¤¿¤é¡¢·¯¤òDream Police¤Ë°ú¤ÅÏ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×
¡Ö¤Ç¤â¡Ä¡Ä¤Ç¤â¡Ä¡Ä¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤ó¤À¡ª¡¡ÃÎ¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ª¡×
¥¬¥·¥ã¡¼¥ó¤È¤¤¤¦²»¡¢¤½¤·¤Æ°ÅÅ¾¡£¥Ð¥Ê¡¼¤ÏÊÉ¤«¤éÍî¤Á¡¢Ï²¼¤Ï²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¡¢¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿ÃË¤ÏÆÍÁ³¡¢´ñÌ¯¤Ê·Á¤ò¤·¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÊÒ¤Î±À¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¥³¥ª¥í¥®¤Î¤è¤¦¤ËËÍ¤Î´é¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¿¡£¡Ö¤ªÁ°¤ÏÃ¯¤À¡ª¡×¤ÈËÍ¤Ï¶«¤Ö¡£¡Ö²¿¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡ËÜÅö¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¨¡ª¡×
¡ÖÆüËÜ¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡×
¤¨¤Ã¡©
ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ô¥Ã¥¯¤Î±«¤¬¹ß¤êÃí¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£Èô¹Ôµ¡¤ÎÁë¤Î³°¡¢3Ëü¥Õ¥£¡¼¥È²¼¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î³¤´ßÀþ¤¬ÃÏÊ¿Àþ¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤ÎÆ¬¾å¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î¥ê¡¼¥É¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¿¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¤¬¡¢¼«Ê¬ÀìÍÑ¤Î¥®¥¿¡¼¥Ô¥Ã¥¯¤òËÍ¤Î´é¤á¤¬¤±¤ÆÅê¤²¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦·×²è¤Ê¤ó¤À¡£·¯¤Ï6¹æ¼Ö¤Ë¤¤¤ë¡£Ëº¤ì¤ë¤Ê¡£¤½¤·¤ÆÁ³¤ë¤Ù¤»þ¤¬Íè¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤ËÆ°¤±¡ª¡×
¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ë¼ã¤ÊÛ¸î»Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Ø¥Ã¥É¤¬¡¢¡ÖCheap Trick¥ê¥à¥¸¥óÇÛ¼ÖÉ½¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¿Þ¤ò¼êÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢1¹æ¼Ö¤ÎÏÈ¤Ë¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¡¢2¹æ¼Ö¤Ë¥È¥à¡¦¥Ô¡¼¥¿¡¼¥½¥ó¡ÊBa¡Ë¡¢3¹æ¼Ö¤Ë¥Ð¥ó¡¦E¡¦¥«¥ë¥í¥¹¡ÊDr¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ4¹æ¼Ö¤Ë¥í¥Ó¥ó¡¦¥¶¥ó¥À¡¼¡ÊVo¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ø¥Ã¥É¤Ï¸·½Í¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¯¤È¡¢²æ¡¹¤Î·ÙÈ÷ÉôÂâ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤¿¤áÂÁá¤ËÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¡£
1979Ç¯6·î14Æü¡¢Rolling Stone»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¡£¡ØatÉðÆ»´Û¡Ù¤¬Á´ÊÆ¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡ØDream Police¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò3¥«·î¸å¤Ë¹µ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î·ÇºÜ¤À¤Ã¤¿
ÅìµþÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ëCBS¡¿¥½¥Ë¡¼¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î½ÐÆþ¸ý¼ÖÆ»¤Ë¤Ï¡¢¹õ¤¤¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤¿20¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í·ÙÈ÷°÷¤¬¹²¤¿¤À¤·¤¯Æ°¤²ó¤ê¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½ª¤¨¤¿¥Ð¥ó¥É¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ÙÈ÷°÷¤¿¤Á¤ÏÁ´°÷¡¢¥¹¡¼¥Ä¤Î²¼¤ËÈ¾¤Ð±£¤¹¤è¤¦¤Ë¥È¥é¥ó¥·¡¼¥Ð¡¼¤ò·È¤¨¡¢¼ªÀò¤«¤é¿¤Ó¤ëÄ¹¤¤¥³¡¼¥É¤Ï¼ó¶Ú¤òÅÁ¤¤¡¢¥³¡¼¥È¤ÎÆâÂ¦¤Ø¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Û¤ÉÇ°Æþ¤ê¤Ê·Ù²ü¤ÏÇÏ¼¯¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬ºòÆüÅìµþ¤ËÅþÃå¤·¤Æ°ÊÍè¡¢É®¼Ô¤¿¤Á¤Ï¶õ¹Á¤«¤é¥Û¥Æ¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ø¤È¡¢·ÙÈ÷Ââ¤Ë¸î±Ò¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡£³Î¤«¤Ë¡¢¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÏÆüËÜ¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3Ëç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤¬¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¡¢4Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¡Î1978Ç¯¡Ï4·î¡¢ÃæÀ¾Éô¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥¤¥ó¥ô¥§¥¤¥¸¥ç¥óÉ÷¥Ð¥ó¥É¤¬½é¤á¤ÆÆüËÜ¤ò¥Ä¥¢¡¼¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¹Ô¤¯Àè¡¹¤ÇÀä¶«¤¹¤ë10Âå¤Î¾¯½÷¤¿¤Á¤Ë¼è¤ê°Ï¤Þ¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·º£¤Î¤È¤³¤í¡¢Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿·²½°¤Ï¸½¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£À®ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¥Ð¥ó¥É¤ò½Ð·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼15¿Í¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà½÷¤é¤ÏÉ¬¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¥«¡¼¥¯¡¦¥À¥¤¥¢¡¼¤À¡£¥Ð¥ó¥É¤¬¥·¥«¥´¡á¥Þ¥Ç¥£¥½¥óÃÏ°è¤ÎËÜµòÃÏ¤«¤éÆ±¹Ô¤µ¤»¤¿4¿Í¤ÎÀìÂ°¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¡¢¶þ¶¯¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ð¥Ë¥ä¥ó¡Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌ±´ÖÅÁ¾µ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÌÚ¤³¤ê¤Îµð¿Í¡Ï¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÃË¤Ç¤¢¤ë¡£¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î¥í¡¼¥Ç¥£¡¼´Ø·¸¼Ô¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Èà¤â¤ªÂ·¤¤¤Î¹õ¤¤¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¤È¥µ¥Æ¥ó¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀ©Éþ¤Ë¤Ï3¿§¤¢¤ê¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÃå²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Þ¤À¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤À¡×¤È¥À¥¤¥¢¡¼¤Ï¿äÂ¬¤¹¤ë¡£¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤í¡×
¾®¤µ¤Ê¥È¥è¥¿¤Î¥ê¥à¥¸¥ó¤¬1Âæ¤º¤Ä¡¢Åìµþ¤Î¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥ï¡¼¤Î½ÂÂÚ¤ËÊ¬¤±Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬Æó¤Ä¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÈÖÁÈ¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£É®¼Ô¤¬¥¨¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥ì¥³¡¼¥É¤Î¹ÊóÃ´Åö¥í¥¤¥¹¡¦¥Þ¥ê¥Î¤ÈÆ±¾è¤·¤Æ¤¤¤ë6¹æ¼Ö¤¬ºÇ¸å¤ËÈ¯¼Ö¤¹¤ë¡£±¿Å¾¼ê¤¬¸òÄÌ¤ÇµÍ¤Þ¤Ã¤¿ÌÂÏ©¤Î¤è¤¦¤ÊÄÌ¤ê¤òË¥¤¦¤è¤¦¤ËÁö¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Àè¹Ô¤¹¤ë°ì¹Ô¤Î»Ñ¤Ï»ë³¦¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
É®¼Ô¤¿¤Á¤¬ºÙ¤¤Æ»¤òÁö¤ê¡¢³Ñ¤ò¶Ê¤¬¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤½¤ì¤Ïµ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¥í¥Ó¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¥ó¡ª
Ìµ¿ô¤Î¾®¤µ¤Ê¼ê¤Î¤Ò¤é¤¬²æ¡¹¤Î¥È¥è¥¿¼Ö¤ò½±¤¦¡£²°º¬¡¢Áë¡¢¥É¥¢¤òÃ¡¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ê¤ä´é¡¢ÏÓ¤äµÓ¤¬¼Ö¤ÎÁë¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¸÷¤ò¼×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼Ö¤ÏÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¡¢º£¤Ë¤âÅ¾Ê¤¤·¤½¤¦¤À¡£13ºÐ¤Î¾¯½÷¤Î·²¤ì¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤È¤¤Ë¶²¤í¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¥í¥¤¥¹¡¦¥Þ¥ê¥Î¨¡¨¡¾®ÊÁ¤À¤¬µ¤¾æ¤Ê¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó½Ð¿È¤Î½÷À¨¡¨¡¤¬Áû²»¤ËÉé¤±¤¸¤È¶«¤Ö¡£¡Ö»ä¤ÎÈ±¤Î¤»¤¤¤è¡£Èà½÷¤¿¤Á¡¢»ä¤ò¥È¥à¤«¥í¥Ó¥ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡£³°¤Ë½Ð¤ë¤ï¡×¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤ÆÈà½÷¤Ï¼Ö¤Î¥É¥¢¤ò²¡¤·³«¤±¡¢»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¿È¤ò¤è¤¸¤Ã¤Æ³°¤Ø½Ð¤¿¡£·²½°¤Ï¤µ¤Ã¤È¸å¤º¤µ¤Ã¤¿¡£
¥í¥Ó¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¥ó¡ª
º£ÅÙ¤ÏËÜÊª¤À¡£¥í¥Ó¥ó¡¦¥¶¥ó¥À¡¼¤Î¥ê¥à¥¸¥ó¤¬Ãó¼Ö¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¥í¥¤¥¹¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¡¢300¿Í¤â¤Î¾¯½÷¤¿¤Á¤¬°ìÀÆ¤ËÈà¤Î¼Ö¤Ø¤È»¦Åþ¤¹¤ë¡£É®¼Ô¤Ï·²½°¤Î¿¿¤óÃæ¤Ø¤È²¡¤·Æþ¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¶á¤¯¤ÇÍÍ»Ò¤ò»Ç¤ª¤¦¤È»î¤ß¤¿¡£¤¢¤¿¤ê°ìÌÌ¤Ç¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¤¿¤Á¤¬¥ê¥à¥¸¥ó¤Î¿ÊÏ©¤«¤é¼é±Ò¤¿¤Á¤Ë°ú¤¤Ï¤¬¤µ¤ì¡¢Êü¤êÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¼é±Ò¤¿¤Á¤Ï¨¡¨¡·É°Õ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¨¡¨¡Á´°÷¤¬Çò¤¤¼êÂÞ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ì½Ö¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ»öÂÖ¤¬ÉÔ²º¤Ë·¹¤¤½¤¦¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¤Î¥±¥ó¡¦¥Ï¥ê¥¹¨¡¨¡¥·¥«¥´¤ÎÈóÈÖ·Ù´±¡¢µðÂç¤ÇÃ®¤Î¤è¤¦¤Ê¶»¤ò¤·¤¿ÃË¨¡¨¡¤¬¥í¥Ó¥ó¤Î¼Ö¤«¤é¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¡¢Ê¢¤Ð¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²°º¬¤òÇç¤¤¤Ê¤¬¤é¾¯½÷¤¿¤Á¤òÊ§¤¤Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Èà¤Ï±Ñ¸ì¤ÇÅÜÌÄ¤ê»¶¤é¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ï¸À¸ì¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£¥±¥ó¤È¥«¡¼¥¯¤Ï¥í¥Ó¥ó¤ò¸åÉôºÂÀÊ¤«¤é°ú¤¤º¤ê½Ð¤·¡¢Èà¤Î²ÚÔú¤Ç¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¤ò¶´¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¿Í´Ö¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤òºî¤ê¡¢±Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ø¤ÈÆÍ¿Ê¤¹¤ë¡£3¿Í¤¬²¡¤·¿Ê¤à¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¥í¥Ó¥ó¤Î»Ñ¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Èà¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¥º¥¿¥º¥¿¤ËÎö¤«¤ì¡¢²«¶â¤ÎÈ±¤òÉ¬»à¤Ë²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤é»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¡¢¥È¥à¡¦¥Ô¡¼¥¿¡¼¥½¥ó¡¢¥Ð¥ó¡¦E¡¦¥«¥ë¥í¥¹¤ÎÅþÃå¤Ï¡¢¥í¥Ó¥ó¤Î¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ê·àÅª¤µ¤Ë¤Ï·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥à¤Ï°õ¾ÝÅª¤ÊÏÉÉ¡¤Î¥Ö¥ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼è¤ê°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÇ®¶¸¤Ï¥í¥Ó¥ó¤Û¤ÉÀÚÇ÷¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¥Ã¥¯¤Ï´¿À¼¤äÈáÌÄ¡¢¥µ¥¤¥ó¤òµá¤á¤ëÀ¼¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¡¢¥Ø¥¤¥Þ¡¼¡¦¥®¥¿¡¼¥º¤Î¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤òÆ¬¤Ë²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢·²½°¤ÎÃæ¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£¤º¤ó¤°¤êÂÎ·¿¤Ç´ã¶À¤ò¤«¤±¤¿¥Ð¥ó¡¦E¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÌµ½ý¤Ç·²½°¤Î´Ö¤òÄÌ¤êÈ´¤±¤¿¡£¾¯½÷¤¿¤Á¤¬¶«¤Ö¤È¡¢Èà¤Ï´ò¤·¤½¤¦¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¡¢1978Ç¯4·î¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç»£±Æ¡ÊPhoto by Koh Hasebe/Shinko Music/Getty Images¡Ë
Ãæ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¾®¤µ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÂ¸µ¤Ç100¿Í¤Î¹¬±¿¤Ê¾¯½÷¤¿¤Á¤¬ÂÔ¤Á¤«¤Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥é¥¸¥ª¶É¤ÎDJ¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÈô¤Ó¾è¤ê¡¢Â©¤òÃÆ¤Þ¤»¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¸ì¤ÇÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÏÃ¤·¡¢ºÇ¸å¤ò¡Ø¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤Î°ì¸À¤Ç·ë¤ó¤À¡£¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°ì¿Í¤º¤Ä´ÑµÒ¤Ë°§»¢¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ï¥¤¡ª¡¡ËÍ¤Ï¥í¥Ó¥ó¡¦¥¶¥ó¥À¡¼¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ËÍè¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×
¥í¥Ó¥ó¤¬¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£Èà¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Î»Ä¤ê¤Ï¡¢Àä¤¨´Ö¤Ê¤¤ÈáÌÄ¤Ë¤«¤¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£Çò°ì¿§¤Î°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¥é¥¤¥È¤Î²¼¤ËÎ©¤ÄÈà¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É½ã¿è¤Ë¸«¤¨¡¢¤¨¤¯¤Ü¤ÎÃæ¤Ë¤µ¤é¤Ë¤¨¤¯¤Ü¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£ËÍ¤Ï¥È¥à¡¦¥Ô¡¼¥¿¡¼¥½¥ó¡¢¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥Ù¡¼¥¹¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆ¤Ó¤³¤³¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¡¢¤É¤ì¤Û¤É¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ä¡Ä¡×
¥È¥à¤Ï°ìÊâÁ°¤Ë½Ð¤Æ¡¢¾¯½÷¤¿¤Á¤¬¼Ì¿¿¤ò»£¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£»Í³Ñ¤Ð¤Ã¤¿¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿³Ü¡¢¹â¤¯Ä¦¤ê¤Î¿¼¤¤ËË¹ü¤¬Èà¤òÆÃÊÌ¤Ë¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥í¥Ó¥ó¤ÈÆ±¤¸¤¯Î¨Ä¾¤ÊÃæÀ¾ÉôÅª¥Ï¥ó¥µ¥à¤µ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤Î¤Û¤¦¤¬¤ï¤º¤«¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¸«¤¨¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢¥Ô¡¼¥Á¿§¤Î´é¤ò¤·¤¿¥Þ¥¦¥¹¥±¥Æ¥£¥¢¡Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î»Ò¤É¤â¸þ¤±¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ ¡Ø¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö¡Ù »ÒÌò¥¥ã¥¹¥È¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¡Ï¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¥Ï¥·¥·¤ÎÌ©Í¢¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡£
¡Ö¥³¥ó¥Ë¥Á¥ï¡ª¡¡¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î¥Ð¥ó¡¦E¡¦¥«¥ë¥í¥¹¤Ç¤¹¡ª¡×
¥«¥ë¥í¥¹¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¤¹¤°¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤«¤é²¼¤¬¤Ã¤¿¡£¥°¥ì¡¼¤Î¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥·¥ã¥Ä¤Î¶ß¸µ¤«¤é¡¢¼ó¶Ú¤ËÀÖÌÌ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¡£¡Ö²¶¤Ï¤³¤³¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡©¡×¤È¤Ç¤â¸À¤¤¤¿¤²¤À¡£¾¯¤·¥É¥¸¤Ê½¾·»Äï¤Î¤è¤¦¤Ë°¦ÕÈ¤¬¤¢¤ê¡¢Êú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ëÂ¸ºß´¶¡£¾¯½÷¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤òÂç¤¤¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥í¡¼¡¢¥Ï¥í¡¼¡¢¥Ï¥í¡¼¡£¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¤Ç¤¹¡×
¥ê¥Ã¥¯¤ÎÆ°¤¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥Ë¡¼¡Î¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¡Ï¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¸ª¤Ï¤¤¤Ä¤â¤¹¤¯¤á¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢Èà¤Ï°ìµ¤¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¡¢º£¤Ë¤âÍî¤Á¤ÆÅ¾¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê¤Û¤ÉÌÜ¤òÂç¤¤¯¸«³«¤¯¡£ÁóÇò¤Ç¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿´é¤Ï¥·¥ê¡¼¥Ñ¥Æ¥£¤Î¤è¤¦¤Ë¤Í¤¸¤ì¡¢°ú¤±ä¤Ð¤µ¤ì¡¢´¿´î¤ËËþ¤Á¤¿´ñÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤ò¼¡¡¹¤Èºî¤ê½Ð¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÌ¡²è¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¸½¼Â¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£
¥ª¥ó¥¨¥¢ÍÑ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢¤è¤ê¾®¤µ¤¯¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥Ð¥ó¥É¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤ÎÉô²°¤ËºÂ¤ê¡¢¥í¥¤¥¹¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¥¬¥é¥¹Áë±Û¤·¤Ë¤½¤ì¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¢¥±¥ó¡¦¥¢¥À¥Þ¥Ë¡¼¤âÆ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾®ÊÁ¤ÇÀõ¹õ¤¤¥±¥ó¤Ï¡¢¤É¤³¤«¥é¥¯¥À¤Î¾¦¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÎäÀÅ¤«¤ÄÌµ´Ø¿´¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¿Ê¹Ô¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥Ã¥¯¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤ë¤Ç²¿ÅÙ¤âÆ±¤¸¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡£
¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¤Ï¸÷±É¤À¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÎà»÷¤Ï¤¿¤À¤Î¶öÁ³¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤ÈÈæ¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬4¿Í¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ°Û¤Ê¤ë4¤Ä¤Î¸ÄÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÏÃ±¤Ê¤ëCheap Trick¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¥Ã¥¯¡¢¥È¥à¡¢¥Ð¥ó¡¦E¡¢¤½¤·¤Æ¥í¥Ó¥ó¤Î½¸¹çÂÎ¤Ê¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë·×²è¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡£¡×
¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤Ê¤«¤Ç°ìÈÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤Ï¡©
¡Ö¤¦¡¼¤ó¡¢¤½¤ì¤ÏÆñ¤·¤¤¼ÁÌä¤À¤Ê¡£¤¿¤Ö¤óËÍ¤¿¤Á¤¬³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤À¤È»×¤¦¡£¤Û¤È¤ó¤É¤ª¶â¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£Åö»þ¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¼«ÂÎ¤Ïº£¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¶Ê¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢²»³ÚÀ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¡Ä¡Ä¶â¤ò²Ô¤°¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê¤°¤é¤¤¤Ë¤Í¡×¤È¡¢¥±¥ó¤¬¾®À¼¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡ØatÉðÆ»´Û¡Ù¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿µÕÍ¢Æþ¥Ò¥Ã¥È
¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ï1974Ç¯¤Î·ëÀ®¤«¤éºÇ½é¤Î¿ôÇ¯´Ö¤ÏÂç¤¤Ê¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«É¬¤ºÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤Ç¾ï¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÃæÀ¾Éô¥í¥Ã¥¯¡¦¥·¡¼¥ó¤Î¾ïÏ¢¤¿¤Á¤Ï¡¢Èà¤é¤¬Ä®¤Ç°ìÈÖÈþ¤·¤¤½÷À¤¿¤Á¤òÈ¼¤¤¡¢Çò¤¤¥ê¥à¥¸¥ó¤Ç¥¯¥é¥Ö¤Î½Ð±éÀè¤Ë¾è¤ê¤Ä¤±¤ë»Ñ¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬´Å¤ä¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤«ÂÕ¤±¼Ô¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó½£¥¦¥©¡¼¥¡¼¥·¥ã¤Î¤è¤¦¤ÊÅÚÃÏ¤Ç¥ï¥ó¥Ê¥¤¥È¤Î±éÁÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÂÕÂÆ¤ÊÀ³Ê¤Ê¤É¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë²Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤À¤¬¡¢ºÇ½é¤«¤é¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬ÄºÅÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ»Å¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÈà¤é¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¥±¥ó¡¦¥¢¥À¥Þ¥Ë¡¼¤¬¤¤¤¿¡£¥ì¥Ð¥Î¥ó·Ï°ÜÌ±¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ëÈà¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¡¦¥ß¥é¡¼¤ä¥Ü¥º¡¦¥¹¥¥ã¥Ã¥°¥¹¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥¶¡¦¥Õ¥¡¥Ó¥å¥é¥¹¡¦¥Ê¥¤¥È¡¦¥È¥ì¥¤¥ó¥º¡×¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤Ç¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤¿²»³Ú¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼Î¤Æ¡¢¥¤¥ê¥Î¥¤ËÌÉô¤«¤é¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥óÆîÉô¤Ë¤«¤±¤Æ±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤ÄÍÎÏ¤Ê¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤ä¥é¥¤¥Ð¥ë¤«¤é¤Ï¡Ö¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó½£¥¸¥§¡¼¥ó¥º¥Ó¥ë¡ÊÈà¤Î¸Î¶¿¡Ë¤Î²¯ËüÄ¹¼Ô¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×¤È¤¢¤ÀÌ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤È¥±¥ó¤¬¼ê¤òÁÈ¤àº¢¤Ë¤Ï¡¢Èà¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤½¤ÎÃÏ°è¤Î¥¯¥é¥Ö¤ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÁêÅö¤Ê¥·¥§¥¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥±¥ó¤Ï2Ç¯´Ö¿ÉÊú¤·¤¿¤Î¤Á¡¢1976Ç¯8·î¤Ë¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò¥¨¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥ì¥³¡¼¥É¤È·ÀÌó¤µ¤»¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥À¥°¥é¥¹¡Ê¥¨¥¢¥í¥¹¥ß¥¹¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÀ©ºî¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¥ë¡¦¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤Î°ìÂç³¨´¬¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥¦¥É¤Ç¹Ó¡¹¤·¤¤¥®¥¿¡¼¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¡¢¥¦¥£¥Ã¥È¤ËÉÙ¤ó¤À³Ú¶Ê¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÈãÉ¾²È¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎÃÎÅª¤Ê¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤òÉ¾²Á¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏÄ°½°¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£KISS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏÃÎÅª¤¹¤®¤¿¤·¡¢AOR¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¤¦¤ë¤µ¤¹¤®¤¿¤Î¤À¡£·ë²Ì¡¢¡Ø¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¤ª¤è¤½15ËüËç¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤ï¤º¤«È¾Ç¯¸å¡¢¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÏºÆ¤ÓÄ©Àï¤·¤¿¡£º£ÅÙ¤Ï¥¨¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥È¥à¡¦¥ï¡¼¥Þ¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡ØÁó¤¶¤á¤¿¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¡ÊIn Color¡Ë¡Ù¤Ï¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¡¢¥Ý¥Ã¥×»Ø¸þ¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ï¡¼¥Þ¥ó¤Ï¥®¥¿¡¼¤òÍÞ¤¨¡¢¥á¥í¥Ç¥£¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¡£¤³¤Îº¢¤«¤éÉ¾ÏÀ²È¤¿¤Á¤Ï¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤È¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤òÈæ³Ó¤·»Ï¤á¤ë¡£¡ØÁó¤¶¤á¤¿¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¡Ù¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤è¤ê¤ä¤äÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ï¥±¥ó¡¦¥¢¥À¥Þ¥Ë¡¼¤Ë¤è¤ì¤ÐÇ¯´ÖÊ¿¶Ñ250ËÜ¤â¤Î¥ï¥ó¥Ê¥¤¥È¸ø±é¤ò¤³¤Ê¤·¡¢KISS¡¢¥¥ó¥¯¥¹¡¢¥µ¥ó¥¿¥Ê¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¤é¤ÎÁ°ºÂ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢6000¥Þ¥¤¥ëÎ¥¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥Ë¥¢¤¬´°Á´¤ËÇ³¤¨¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ØÁó¤¶¤á¤¿¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¡Ù¼ýÏ¿¤Î¡Öº£Ìë¤Ïµ¢¤µ¤Ê¤¤¡ÊClock Strikes Ten¡Ë¡×¤¬ÆüËÜ¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Â³¤¤¤Æ¡Ö´Å¤¤æ«¡ÊI Want You to Want Me¡Ë¡×¤â¥Ò¥Ã¥È¡£¥¢¥á¥ê¥«°Ê¾å¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¤Î²»³Ú¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃþ»ù¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤¿¡£¡ØÁó¤¶¤á¤¿¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é2¥«·î¸å¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼çÍ×²»³Ú»ï¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òµá¤á»Ï¤á¤¿¡£¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¾×·âÅª¤Ê¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ã¥¯»ï¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¡Ù¤ÎÊÔ½¸Ä¹¡¢Åì¶¿¤«¤ª¤ë»Ò¤À¡£¡ÖÅö»þ¤ÏKISS¤ä¥¯¥¤¡¼¥ó¡¢¥¨¥¢¥í¥¹¥ß¥¹¤¬ºÇ¤â¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âÈà¤é¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËµðÂç¤¹¤®¤¿¡£¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬É¬Í×¤Ê»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ØÅ·¹ñ¤Îæ«¡ÊHeaven Tonight¡Ë¡Ù¤Ï1978Ç¯4·î¤Î¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¥ã¡¼¥È40°ÌÂæ¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¸å¤Ï¤¹¤°¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ë¡¼¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬Í½ÁÛ¤·¤Ê¤¤·Á¤ÇË¬¤ì¤¿¡£¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÏÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤ÎÂçºå¤ÈÅìµþ¤Ç¤Î¸ø±é¤òÏ¿²»¤·¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë¡Ø¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯atÉðÆ»´Û¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¹Óºï¤ê¤ÇÂ¨ÀÊ¤ÎÏ¿²»¡Ê¡Ö¶Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°ìÈ¯Ï¿¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥í¥Ó¥ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à3Ëç¤Î¥Ù¥¹¥È¶Ê¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ±ºî¤Ï¡¢Í¢ÆþÈ×¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÈô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì¡¢¥¨¥Ô¥Ã¥¯¤ÏµÞî±¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÈ¯Çä¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö´Å¤¤æ«¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¡ØatÉðÆ»´Û¡Ù¤Ï¸½ºß¥×¥é¥Á¥ÊÌÜÁ°¡¢¡Ö´Å¤¤æ«¡×¤Ï¥Á¥ã¡¼¥È¤ò¾å¾ºÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë´°À®¤·¤Æ¤¤¤ë¼¡ºî¡Ø¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥Ý¥ê¥¹¡Ù¤Ï¡ØatÉðÆ»´Û¡Ù¤Î¿Íµ¤¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Þ¤ÇÈ¯Çä¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÎËÜµ»ö¤Î3¥«·î¸å¡¢1979Ç¯9·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ï¡£¡ØatÉðÆ»´Û¡Ù¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ïº£¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â°ìÂç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¦¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢½Õ¤«¤é²Æ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÂç¥Û¡¼¥ë¤ä¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò²ó¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¡¦¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Å°Äì¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸ÀïÎ¬
¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬ºÇ½é¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò¶öÁ³¼ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈéÆù¤Ê¤³¤È¤À¡£¥Ð¥ó¥É¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤é¶öÁ³¤ÎÆþ¤ê¹þ¤àÍ¾ÃÏ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤ÏÀä¤¨´Ö¤Ê¤¯¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢4¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÆÈÆÃ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤ê¾å¤²¡¢¹ª¤ß¤Ë¼«¤é¤ò¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¿¡£¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î¥í¥´¨¡¨¡¥È¥à¤¬Í§¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¯¥í¥¦¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡¢·ì¤¬¤Ë¤¸¤à¤è¤¦¤Ê½ñÂÎ¨¡¨¡¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤«¤é¥¢¥ó¥À¡¼¥¦¥§¥¢¤Î¸ÔÉôÊ¬¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¥«¥´ºß½»¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¡¢1975Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¥·¥«¥´¤«¤é¥í¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥É¤Ø»ê¤ë½£´Ö¹âÂ®95¹æÀþ¤ÎÎÁ¶â½ê¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¡¢¤½¤Î¥í¥´¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤ß¤ó¤Ê¡Ø¤³¤¤¤Ä¤é¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤ó¤À¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×
¼ÂºÝ¡¢¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ï¹¹ð¤ò¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¼«¿È¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÆÈ¼«¤Î¥ë¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢ºÙÉô¤ÎÊÑ²½¤ò½ü¤±¤Ð¡¢·ëÀ®°ÊÍè¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥ê¥Ã¥¯¡§¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡¢ÌîµåË¹¡¢Ä³¥Í¥¯¥¿¥¤¡¢¹õ¤¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼
¥í¥Ó¥ó¡§¥¹¥ê¡¼¥Ô¡¼¥¹¤Î¥¹¡¼¥Ä¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥¦¥§¥¢
¥È¥à¡§¤è¤ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¨¡¨¡¥ì¥¶¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥Ö¡¼¥Ä¡¢³¤Â±É÷¤Î¥·¥ã¥Ä
¥Ð¥ó¡¦E¡§¤À¤Ö¤À¤Ö¤Î¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯É÷¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¤±¤Ð¤±¤Ð¤·¤¤¥Í¥¯¥¿¥¤¡¢²¼¿°¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¤¤¿¥¿¥Ð¥³
¤³¤ì¤é¤Ï·Ú¤¤Í·¤Ó¿´¤Î»ºÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¼Ì¿¿²È¤ÏÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥ê¥Ã¥¯¤¬Çò¤¤·¤¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢»£±Æ¤·¤¿¥Õ¥£¥ë¥àÁ´Éô¤ò¥Ü¥Ä¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¡£¤Þ¤¿¤¢¤ëÃÎ¿Í¤Ï¡¢¥ê¥Ã¥¯¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£¡ÖÈà¤¬¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤âË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡×
Èà¤é¤Ï°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢Æ±»þ¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÇØ·Ê¤òµ¶Áõ¤·¤¿¡£¥¨¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥ì¥³¡¼¥É¤¬½é¤á¤Æ½Ð¤·¤¿¥Ð¥¤¥ª¥°¥é¥Õ¥£¤Ë¤Ï¡¢¤«¤é¤«¤¦¤è¤¦¤Ë¤³¤¦½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ï²áµî¤¬¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¡£¤¢¤¢¡¢¤â¤Á¤í¤óÂ¿¾¯¤Î¤³¤È¤Ê¤éÏÃ¤»¤ë¤è¨¡¨¡¤¢¤ì¤³¤ì¾¯¤·¤º¤Ä¤Í¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÏÎò»Ë¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥Ð¥ó¥É¤Ê¤ó¤À¡×¡£¤½¤Î¥Ð¥¤¥ª¤ÏÆ±¤¸Ä´»Ò¤ÇÂ³¤¡¢°Û¹ñ¤Î½ÐÀ¸ÃÏ¡Ê¥È¥à¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥Ð¥ó¡¦E¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Ë¤ä¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÇö°Å¤¤¥«¥Õ¥§¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ê¤É¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤Ó¤ËÈà¤é¤ÎÊª¸ì¤ÏÊÑ¤ï¤ê¡¢Ç¯Îð¤ä½Ð¿ÈÃÏ¡¢ÆüÉÕ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç³³Ì¥²¡¼¥à¤ÎÆ¦¤Î¤è¤¦¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¤º¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¤À¤í¡©¡×¥ê¥Ã¥¯¤ÏºòÇ¯¡¢É®¼Ô¤¬30Ê¬¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢30Ê¬´Ö¤Î·Ú¸ý¤äÅÓÊý¤â¤Ê¤¤ºî¤êÏÃ¡¢¾éÃÌ¤á¤¤¤¿°ïÏÃ¤Ð¤«¤ê¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¸å¤Ë¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
É®¼Ô¤âÆ±°Õ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´ÑµÒ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»Â³¤±¤ëºÇÎÉ¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢¾ï¤Ë¸ÍÏÇ¤ï¤»Â³¤±¤ë¤³¤È¤À¡£¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÏKISS¤Î¤ä¤êÊý¤ò°ìÊâÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¨¡¨¡Èà¤é¤Ë¤Ï¥á¥¤¥¯¤µ¤¨É¬Í×¤Ê¤¤¡£²»³Ú¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÆþÇ°¤Ëºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¨¡¨¡¤¹¤Ù¤Æ¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¡¢ÃÎÅª¤Ç¹³¤¤¤¬¤¿¤¤¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥ó¡¦E¡¦¥«¥ë¥í¥¹¤ÎÁÇ´é¤È²»³Ú°¦
Èà¤é¤Ï°ìÂÎ²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡©
¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¤¿¤À¤Î¥í¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥É¤Î´ÖÈ´¤±¤É¤â¤µ¡×¨¡¨¡¥Ö¥é¥Ã¥É ¡É¥Ð¥ó¡¦E¡¦¥«¥ë¥í¥¹¡É ¥«¡¼¥ë¥½¥ó¤Ï¸À¤¦¡£
¥Ð¥ó¡¦E¡¦¥«¥ë¥í¥¹¤Ï¥¿¥Ð¥³¤Î±ì¤ÎÎØ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥í¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥É¤Ë¤¤¤ì¤ÐÍß¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤²¿¤Ç¤â¸«¤Ä¤«¤ë¤è¡×¤ÈÈà¤Ï¸À¤¦¡£
Èà¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥ì¥¢È×¤Î¤³¤È¤À¡£¥Ð¥ó¡¦E¤Ï¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ð¡¼¥Í¥Ã¥È¤«¤é¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¤¡¼¥Î¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥ì¥³¡¼¥É¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥í¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¼Â²È¤Ë¤Ï1000Ëç°Ê¾å¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Î¹Àè¤Ë¤ÏÉ¬¤º³¤Â±È×¤Î¥«¥»¥Ã¥È¡¢ÇÑÈ×¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥È¥ì¡¼¥ÉÍÑ¤Î¥«¥¿¥í¥°¤ò»ý¤ÁÊâ¤¡¢Åìµþ¤ÇºÇ½é¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¾ì½ê¤â¥ì¥³¡¼¥ÉÅ¹¤À¤Ã¤¿¡£¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤Ï¥Ð¥ó¡¦E¤Ë¤È¤Ã¤Æ»Å»ö¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇ¹â¤Î¼ñÌ£¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö²°º¬¿¦¿Í¤ò¤ä¤ë¤è¤ê¤º¤Ã¤È¥Þ¥·¤À¤·¤Í¡×¤ÈÈà¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÃ¤¬ÃÆ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£²°º¬¿¦¿Í¡©¡¡¡Ö¤½¤¦¡¢¿ÆÉã¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡×¤ÈÈà¤ÏÅú¤¨¤ë¡£¥Ð¥ó¡¦E¤ÎÉã¡¢¥«¡¼¥ë¥½¥ó¡¦¥·¥Ë¥¢»á¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥É¤Ç²°º¬¹©»ö²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÍµÊ¡¤Ê¼ÒÄ¹¤À¡£¡ÎRolling Stone¤Ï¥«¥ë¥í¥¹»á¤Î²°º¬¹©»ö²ñ¼Ò¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢¥Ð¥ó¡¦E¡¦¥«¥ë¥í¥¹¤ÎËÜÅö¤ÎÁÇÀ¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¥é¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥ë¥½¥ó»á¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥«¡¼¥ë¥½¥ó¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤¬¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤Ê¤Î¤«¤ÈÌä¤¦¤È¡¢¥é¥ê¡¼»á¤ÏàÄàÑ¤Ë¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¥Ð¥ó¤Ï¥Ñ¥Ê¥Þ¤Ç°é¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Éã¿Æ¤Ï¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤Î·úÀß¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤ó¤À¤è¡×¡Ï
¡ÖÎ¾¿Æ¤Ï¤È¤Æ¤â¸·³Ê¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯·ÉéÊ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¨¡¨¡¼ò¤â¥À¥á¡¢¥¿¥Ð¥³¤â¥À¥á¡¢ÆüÍËÆü¤ÏÉ¬¤º¶µ²ñ¡£¤Ç¤â²È¤Ë¤Ï²»³Ú¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Éã¤âÊì¤â¤¢¤é¤æ¤ë³Ú´ï¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÏÁ´°÷¡¢¶µ²ñ¤ÎÀ»²ÎÂâ¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×
¥Ð¥ó¡¦E¤Ï¾¯¤·ÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¦¡£Èà¤ÏËÜÅö¤Ë¥·¥ã¥¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ý¡¼¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Åìµþ¤«¤éÂçºå¤Ø¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ç¡¢É®¼Ô¤¬ÎÙ¤Î¶õÀÊ¤Ë¹ø¤ò²¼¤í¤·¤¿¤È¤¡¢Èà¤¬ºÇ½é¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÏÉ¨¤Î¾å¤Ë¤¢¤Ã¤¿Gallery»ï¡ÎÃËÀ¸þ¤±¥Ý¥ë¥Î»¨»ï¡Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õ¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡Ê¡Ö¥í¡¼¥Ç¥£¡¼¤Î¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡×¡Ë¡£´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¥×¥ì¥¹¼Ì¿¿¤Ë¤Ï±Ç¤é¤Ê¤¤¥Ù¥¤¥Ó¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤µ¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÃæÀ¾Éô¤ÎÎÉ²È¡¢ÆüÍË³Ø¹»¡¢ÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤Î¥Ç¡¼¥È¨¡¨¡¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Ð¥ó¡¦E¤Ï¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡©
¡Ö13ºÐ¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈà¤ÏÅú¤¨¡¢¤Þ¤¿°ìËÜ¥¿¥Ð¥³¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¡ÖPagans¤Ã¤Æ¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡£¥í¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥É¤Ç¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Î¥«¥Ð¡¼¤¬¥í¡¼¥«¥ë¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£Êì¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¿¡£¡Ø¿Í¤ËÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤ë¤ï¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤Í¡£¤À¤«¤é»Ð¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¡¢ÎÙÄ®¤Î¥®¥°¤ËËÍ¤¿¤Á¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡×
¥Ð¥ó¡¦E¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Âç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢Ä§Ê¼¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë3¥«·î´Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£¥í¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥É¤ËÌá¤ë¤È¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Éã¤Î»Å»ö¤ò¼êÅÁ¤¤¡¢¤½¤Î¸å¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¤È¥È¥à¡¦¥Ô¡¼¥¿¡¼¥½¥ó¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¥Ð¥ó¥É¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¥ó¡¦E¤âÆ±¹Ô¤·¡¢3¿Í¤Ë¥È¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥°¥ì¥óÎ¨¤¤¤ë¥Ê¥Ã¥º¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ð¡¼¥È ¡É¥¹¥Á¥å¡¼¥¡¼¡É ¥¢¥ó¥È¡¼¥Ë¤ò²Ã¤¨¡¢¡ÖSick Man of Europe¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÇÃÏ¸µ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¤·¤«¤·1Ç¯È¾¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤âÀ®²Ì¤Ï½Ð¤º¡¢¥Ð¥ó¡¦E¡¢¥È¥à¡¢¥ê¥Ã¥¯¤Î3¿Í¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥É¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÃ¯¤â¤¬²¶¤Ë¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤è¡£¡Ø¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤¢¤¤¤Ä¤Ï¤È¤ó¤À·ù¤ÊÅÛ¤À¤¾¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£µîÇ¯²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¤Û¤é¸«¤í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤µ¡×
¤½¤¦¸À¤Ã¤ÆÈà¤Ï¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤¤¡¢¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬¤Þ¤À¥¯¥é¥Ö¡¦¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤ÎÏÃ¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡ÖºÇ¹â¤Î»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£¥±¥ó¡Ê¡¦¥¢¥À¥Þ¥Ë¡¼¡Ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¥¯¥é¥Ö¤ËÍè¤ë¥¢¥¯¥È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤òÌ³¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ²¶¤¿¤Á¤ò¸Û¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¥Á¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥ê¡¼¤ä¥Ü¡¦¥Ç¥£¥É¥ê¡¼¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤ò¤«¤í¤¦¤¸¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤ëÄøÅÙ¤Î¤È¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡×¡£¥Ð¥ó¡¦E¤Ï»×¤¤½Ð¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£1950Ç¯Âå¤Î¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤Ï¡¢Èà¤Î¥É¥é¥ß¥ó¥°¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¡£¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÈà¤¬¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥Ä¡¦¥É¥ß¥Î¤Î¡ÖAint That a Shame¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤È¤¤À¡£
¡Ö¤½¤ì¤«¤é¡¢¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬¥¯¥é¥Ö¤Ç±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¶¸Íð¤ÎÌë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÃÙ¤¤»þ´Ö¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤«¤Ê¤ê¹Ó¤ì¤Æ¤¿¤Í¡£¡Ø¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡¦¥²¡¼¥à¡Ù¤Ã¤Æ¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²¶¤¬·Ú¤¯¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤òÃ¡¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢¥ê¥Ã¥¯¤¬¥Þ¥¤¥¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤³¤¦¸À¤¦¤ó¤À¡£¡Ø¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥á¥ó¡Ä¡Ä¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡£º£Ìë¤Ï´ÑµÒ¤«¤é¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤òÊç¤ê¤Þ¤¹¨¡¨¡¼ã¤¤½÷À¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤µ¤¢Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤·»ä¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂÎ½Å¤ò¸íº¹5¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó2kg¡Ë°ÊÆâ¤ÇÅö¤Æ¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¾ÞÉÊ¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤µ¤¢¡¢¤³¤Á¤é¤Ø¤É¤¦¤¾¡£¤¿¤À¤·ÂÎ½Å¤òÅö¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ä¡ÄËÍ¤Î´é¤Ë¡Ä¡ÄºÂ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ù¡×
¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¡¢¶Ê¼Ô¤ò±é¤¸¤ëÃË
¤½¤ì¤Ï¥Ò¥¥¬¥¨¥ë¤ÎÀå¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Í¥º¥ß¤ÎÄ²¤Î°ìÉô¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¡£¡Ö¤ó¤ó¤ó¡Ä¡Ä¤¦¤Þ¤½¤¦¤À¤í¡£¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Ê¤è¡×¤È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¤Ï¸À¤¤¡¢È¤¤ÎÀè¤Ë¾è¤»¤¿¥Ì¥á¥Ì¥á¤·¤¿ÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î¤«¤±¤é¤òÉ®¼Ô¤Î´é¤ÎÁ°¤Ç¥Ò¥é¥Ò¥é¤µ¤»¤¿¡£
¡Ö¤¦¤¥¤¥¤¥¤¥¤¥¡Ä¡Ä¡×¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¿È¤ò½Ì¤á¤ë¡£¥ê¥Ã¥¯¤Ï´ÑµÒ¤Î¼åÅÀ¤ò¸«È´¤¯ÃË¤À¡£Èà¤ÏÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐµîÇ¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ò¸«¤¿¤ó¤À¤è¡£ÁÇ¿Í¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¥·¥ç¡¼¤Ç¤µ¡¢½Ð¤Æ¤¤¿ÃË¤¬À¸¤¤¿¥¦¥Ê¥®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤½¤ì¤ò»õ¤Ç°ú¤Îö¤¤¤Æ¡¢À¸¤Ç¿©¤Ù»Ï¤á¤¿¤ó¤À¡ª¡×¡£¥ê¥Ã¥¯¤Ï¿°¤òçÓ¤á¤ë¡£
É®¼Ô¤ÏÊ¢¤òÊú¤¨¤ÆÂç¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ç¡¢¸ý¤«¤é·ì´É¤ä·ì¤¬¿â¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢»õ¤ËÍí¤ß¤Ä¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¥°¥í¥Æ¥¹¥¯¤À¡£¤À¤¬Æ±»þ¤Ë¡¢¤Ò¤É¤¯²Ä¾Ð¤·¤¤¡£¥ê¥Ã¥¯¤Ï¤³¤¦¤·¤¿°¼ñÌ£¤Ç»×½Õ´üÅª¤Ê¥æ¡¼¥â¥¢¤ÎÅ·ºÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥»¥ó¥¹¤Ï²Î»ì¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤Ë¤Ï¡ÖThe Ballad of T.V. Violence¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖThe Ballad of Richard Speck¡×¡Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡§¥¢¥á¥ê¥«ÈÈºá»Ë¤Ë»Ä¤ëÂçÎÌ»¦¿ÍÈÈ¡Ï¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Ï¥ê¥Ã¥¯¤¬ÂçÎÌ»¦¿ÍÈÈ¤ò±é¤¸¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ë½ÎÏ¡¢¼«»¦¡¢¥Æ¥£¡¼¥ó¥¨¥¤¥¸¥ã¡¼¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¨¡¨¡¥ê¥Ã¥¯¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤À¤¬¡¢¤É¤ì¤âÈéÆù¤Ã¤Ý¤¤³Ú¤·¤µ¤ò¤â¤Ã¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤¦¤À¤Ê¡¢¤¢¤ë¶Ê¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤ò14ºÐ¤ÎÆ¬¤ËÌá¤µ¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¡¢ÄÁ¤·¤¯¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¸ýÄ´¤ÇÈà¤ÏÇ§¤á¤ë¡Ê¥ê¥Ã¥¯¤ÏÇ¯Îð¤òÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¤¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¤ª¤è¤½33ºÐ¤À¤È¤¤¤¦¡Î¸½ºß¤Ï¸øÉ½ºÑ¤ß¡¢1948Ç¯12·îÀ¸¤Þ¤ì¡Ï¡£¡Ö¤Ç¤âÊÌ¤Î¶Ê¤Ç¤ÏÀè¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¡¢50ºÐ¤Î»ëÅÀ¤«¤é½ñ¤¤¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤ó¤À¡£¡ØOh Claire¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡£·ëº§¤·¤Æ°ì½ï¤ËÇ¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê²Î¤Ê¤ó¤À¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Î¡ØWhen Im 64¡Ù¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡£¡×
¡Ö¤½¤¦¤µ¡¢¤Ç¤âºÇ¸å¤Ë¤ÏÃË¤¬¿´Â¡È¯ºî¤Ç»à¤Ì¤ó¤À¡×
¡Ò¥Þ¥Þ¤âÂç¾æÉ×¡¿¥Ñ¥Ñ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡¿¤Ç¤â¤Ê¤ó¤«Æó¿Í¤È¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ø¥ó¤Ê¤ó¤À¡Ó¨¡¨¡¡ÖSurrender¡×
¡Ö¤¨¤¨¡¢³Î¤«¤Ë¥ê¥Ã¥¯¤Î²Î»ì¤Ï¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¤á¤Þ¤¹¡£Â©»Ò¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤ó¤Æ¡¢»ä¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢Èà¤ÏÉã¿Æ¾ù¤ê¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¥»¥ó¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¥é¥ë¥Õ¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥óÉ×¿Í¤Ï¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤ÇÊìÀÅª¤ÊÀ¼¤Î½÷À¤À¡£Èà½÷¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥É¤Ë¤¢¤ë¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó³Ú´ïÅ¹¤«¤éÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÅ¹¤Ï¸µ¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¤Ç¤¢¤ëÉ×¤Î¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó»á¤¬23Ç¯´Ö·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥ê¥Ã¥¯¤ÏÆó¿Í¤Î¤Ò¤È¤êÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥ê¥Ã¥¯¤¬¹â¹»À¸¤Î¤È¤¡©¡¡¤Þ¤¢¡¢ËÜÅö¤Ë¤â¤¦¡Ä¡Ä¡£¤¢¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï¤¦¤Á¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ë¤¤¤Ä¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤ÎÁû²»¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£»ä¤¬Âæ½ê¤Ç»®Àö¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²»¤Ç¥°¥é¥¹¤¬¥¬¥¿¥¬¥¿¿Ì¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤Ï¥Õ¥§¡¼¥È¥ó¥º¤Ç¤·¤¿¡£¥ê¥Ã¥¯¤Ï¤Þ¤À¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÈà¤¬¸À¤¦¤Û¤É³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÂæ½ê¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤è¤¯»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¨¡¨¡¡Ø¤¢¤¢¡¢¤³¤Î´¶¤¸¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤é¤ì¤ë¤«¤·¤é¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£º£¤Ç¤Ï²»³ÚÅ¹¤Î¥®¥Õ¥ÈÉôÌç¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ä¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë5²ó¤âÂ¤ò±¿¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢Èà½÷¤Ï¸Ø¤é¤·¤²¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡Ö¥ê¥Ã¥¯¤¬°é¤Ä²áÄø¤Ç¡¢²»³ÚÅª¤ÊºÍÇ½¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÉ®¼Ô¤¬¿Ò¤Í¤ë¡£
¡Ö¤¨¤¨¡×¤ÈÈà½÷¤ÏÂ¨Åú¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤óÉã¿Æ¤¬²È¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê³Ú´ï¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¥ê¥Ã¥¯¤Ï¥É¥é¥à¤ä¥Õ¥ë¡¼¥È¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¨¤¨¤È¡Ä¡Ä¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤À¡ª¡¡ÌÌÇò¤¤ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ã¥¯¤¬6ºÐ¤Î¤È¤¡¢Éã¿Æ¤Î²Î¤òÄ°¤¯¤¿¤á¤Ë¥À¥é¥¹¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤È¼ÁÕ¼Ô¤¬´Ö°ã¤Ã¤¿²»¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤ë¤È¥ê¥Ã¥¯¤Ï¸ø±é¸å¡¢ÉñÂæÎ¢¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç¤³¤¦¶«¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¨¡¨¡¡Ø´Ö°ã¤¨¤¿¤Ç¤·¤ç¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¤È¤Æ¤âµ¤¤Þ¤º¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¤Ê¤¼¡Ö¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥í¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥É½Ð¿È¤Î4¿ÍÁÈ¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÇÄ¾¤ËÌ¾¾è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤É¤¦¤·¤ÆÆæ¤á¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö²¶¤¿¤Á¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤È¥ê¥Ã¥¯¤ÏÌµ¼Ùµ¤¤ËÅú¤¨¤ë¡£²æ¡¹¤Ï¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£À¤³¦ºÇÂ®¤ÎÎó¼Ö¤À¡£Áë¤Î³°¤Ç¤ÏÌÚ¡¹¤ä²È¡¹¤¬»þÂ®120¥Þ¥¤¥ë¤ÇÎ®¤ìµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤µ¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢²¿¤ò¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡©¡¡¡Ø¤Ï¤¤¡¢¤³¤³¤Ë4¿Í¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¡¢¤¢¤ëÈÕ¡¢¥Ü¡¦¥Ç¥£¥É¥ê¡¼¤¬¥ë¡¼¥È¥Ó¥¢¤ò°û¤ó¤ÇÆ¦¤ò¿©¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢²¶¤¬¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤¤Æ¤ë²£¤ÇÈà¤¬Éô²°¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç¥ª¥Ê¥é¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×
¡Ö¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡Ø¥Ð¥ó¡¦E¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÀ¸¤Þ¤ì¡Ä¡Ä¥ê¥Ã¥¯¤È¥È¥à¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡Ö¤¤¤ä¡¢²¶¤¬¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ê¤ó¤À¡£Á´Éô¤ò¤Ç¤Ã¤Á¾å¤²¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£²¶¤Ï¥·¥«¥´¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤·¡¢¼ÂºÝ¥È¥à¤È°ì½ï¤Ë¥Ð¥ó¥É¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤â¨¡¨¡¤ª¤¤¡ª¡¡¤¢¤Î¥Ð¥¤¥ª¤Ï¥é¥¤¥¿¡¼¤¬½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤¼¡£²¶¤¿¤Á¤¬½ðÌ¾¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¡£¥ê¥Ã¥¯¤Ï²×Î©¤Á¡¢¾¯¤·ËÉ¸æÅª¤ËÊ¹¤³¤¨¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÉ¬¤º¤·¤â»ö¼Â¤òÀµ¤½¤¦¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£
¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤½¤¦¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡×
¤½¤ì¤Ë¡ÖSurrender¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ò¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤è¡¿¤Ç¤â¼«Ê¬¤òÌÀ¤±ÅÏ¤·¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¡Ó ¤È²Î¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö¤¦¤ó¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤µ¡Ä¡Ä¡×
Èà¤ÏÉ®¼Ô¤Î¥Æ¡¼¥×¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤ò»ß¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î²ñÏÃ¤Ç¡¢¥ê¥Ã¥¯¤Ï¼«Ê¬¤Î²ÈÄíÀ¸³è¤È¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÊ¬¤±¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ºÆ¤ÓÏ¿²»¤¬²ó¤ê»Ï¤á¤ë¤È¡¢Èà¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö²¶¤ÏËÜÅö¤ËÉáÄÌ¤ÎÃË¤Ê¤ó¤À¡£¤¦¤Á¤Î¶Ê¤Î²Î»ì¤Ë¤¢¤ë¤À¤í¡¢¡Ò³Ú¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡¿¤³¤ì¤Û¤ÉÉ¬»à¤ËÆ¯¤¡¢¤³¤ì¤Û¤É¶ì¤·¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ó¤Ã¤Æ¡Î¡ÖOn Top of the World¡×¡Ï¡£¤¢¤ì¤³¤½¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡£¤È¤Ë¤«¤¯°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¤¤Æ¡¢Ä©Àï¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¡£¥Ð¥ó¥É¤ÎÁ´°÷¤¬¤½¤ÎÇ´¤ê¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡×
º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¥ê¥Ã¥¯¤Ï¿¿·õ¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë³¦¤Î¥Û¥ì¥¤¥·¥ç¡¦¥¢¥ë¥¸¥ã¡¼¡Î19À¤µª¥¢¥á¥ê¥«¤Îºî²È¡¢ÅØÎÏ¤ÈÇ´¤ê¶¯¤µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®¸ù¤òÄÏ¤ó¤À¿ÍÊª¡Ï¨¡¨¡ÅØÎÏ¤·¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯Â³¤±¤ì¤Ð¡¢¤ä¤¬¤Æ¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£ÆÍÈô¤Ê°áÁõ¤òÃå¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Èà¤Ï¥¢¥¤¥ª¥ï½£¥·¡¼¥À¡¼¥é¥Ô¥Ã¥º¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥»¡¼¥ë¥¹¥Þ¥ó¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£·îÍË¤«¤é¶âÍË¤Þ¤Ç¤Ï·¤Äì¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤·¤Æ¾¦ÉÊ¤òÇä¤ê¹þ¤ß¡¢ÅÚÍË¤ÎÌë¤Ë¤Ï¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Î¥½¥Õ¥¡¤Î²¼¤Ë¥Ö¡¼¥Ö¡¼¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÇ¦¤Ð¤»¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÃË¤Ë¡£
ÆüËÜ¤Î¾¯½÷¤¿¤Á¤¬Êú¤¤¤¿¸¸ÁÛ
¡Ö¥¨¥¯¥¹¥¥å¡¼¥º¥ß¡¼¡¢¥½¡¼¥ê¡¼¡£¥æ¡¼¡¢Cheap Trick¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡©¡¡¥í¡¼¥Ó¡¼¥ó¤Ë¡¢¤³¤ì¤¢¤²¤Æ¡¢¥×¥ê¡¼¥º¡©¡×
¤¯¤¹¤¯¤¹¾Ð¤¤¡£ÀÖ¤¯¤Ê¤Ã¤¿´é¡£10ÂåÁ°¸å¤Î¾¯½÷¤¿¤Á¤¬¡¢Âçºå¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤Î¥í¥Ó¡¼¤òÀêµò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖWelcome Cheap Trick to Osaka¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿Âç¤¤Ê´ÇÈÄ¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£·ÙÈ÷¤â·ÁÌµ¤·¤À¡£¾¯½÷¤¿¤Á¤Ï3¿ÍÁÈ¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¨¡¨¡2¿Í¤Î¤¯¤¹¤¯¤¹¾Ð¤¤Ã´Åö¤È¡¢1¿Í¤Î¼«¿®¤¢¤ê¤²¤Ê±Ñ¸ì½é¿´¼Ô¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÏÎéµ·Àµ¤·¤¯¡¢¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢Ç´¤ê¶¯¤¤¡£É®¼Ô¤Î¸å¤òÄÉ¤¤¡¢ÅÚ»ºÊªÅ¹¤Ç¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¡¢½ñÅ¹¤Ç¤ÏÉª¸µ¤Ë¸½¤ì¡¢½÷ÀÍÑ¥é¥¦¥ó¥¸¤Î³°¤Ç¤âÂÔ¤ÁÉú¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Æ¨¤²¾ì¤Ï¤Ê¤¤¡£¾ï¤Ë3¿ÍÁÈ¤¬¡ÊÉ®¼Ô¤ò´Þ¤à¡Ë¡ÖCheap Trick¥ì¥Ç¥£¡×¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¥Û¥Æ¥ë¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¥é¥ó¥Á¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢É®¼Ô¤ÎÏÓ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼êºî¤ê¤Î¿Í·Á3¤Ä¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÂÞ4¤Ä¡¢¥µ¥ï¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î´Ì5¤Ä¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥Ã¥«¡ÊRick-ka¡Ë¡¢¥Ö¥Ë¡¼¡ÊBuneee¡Ë¡¢¥È¥à¥Þ¡ÊTom-ma¡Ë¡¢¥í¡¼¥Ó¡¼¥ó¡ÊRo-been¡Ë°¸¤Î¼ê»æ¤¬È¾¥À¡¼¥¹¤âÊú¤¨¹þ¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥é¥ó¥Á¤òÃíÊ¸¤·¡¢¥Î¡¼¥È¤ò¹¤²¤ÆË»¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤»¤«¤±¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤ÐÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌµÂÌ¤À¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÏÇ¦ÂÑ¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£ÆüËÜ¤Ç¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¹â¤¯¡¢¤ª¤è¤½15¥É¥ë¡£¤·¤«¤âÀÊ¤Î¼ûÍ×¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÄÌ¾ï¥Ï¥¬¥¤Ë¤è¤ëÃêÁªÈÎÇä¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÀï¤¤¤ÎÈ¾Ê¬¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤Î¤À¡£ºòÇ¯¡¢¤È¤¢¤ëÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÍèÆü¸ø±é¤Ç»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Åö¶É¤Ï¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¯¼è¤êÄù¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòÌë¤Î¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯ÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢´ÑµÒ20¿Í¤Ë¤Ä¤1¿Í¤Î³ä¹ç¤Ç·ÙÈ÷°÷¤¬ÄÌÏ©¤ò½ä²ó¤·¡¢Ã¯¤â¤Ï¤·¤ã¤®¤¹¤®¤¿¤êÀÊ¤òÎ©¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦´Æ»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÍÙ¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡¢»×½Õ´ü¤Î¼ã¼Ô¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÍßµáÉÔËþ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤Î»îÎý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢ÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤¿¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡ºòÌë¡¢¤¢¤ë¾¯½÷¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅê¤²¤¿25¥Õ¥£¡¼¥È¤â¤Î»æ¥Æ¡¼¥×¤òÉ®¼Ô¤Ï¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¥Æ¡¼¥×¤ÎÉ½Î¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¡¢¼ê½ñ¤¤Ç²¿É´²ó¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤³¤¦¤À¨¡¨¡¡Ö¥í¥Ó¥ó¡¢°¦¤·¤Æ¤ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤¿¤¤¡×¡£¤½¤ì¤ò½ñ¤¾å¤²¤ë¤Î¤Ë¡¢¤É¤ì¤Û¤É¼«¸Êµ¾À·Åª¤Ê»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡©
¡Ö¤¤¤ä¡¢¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢Ç¯ÇÛ¤ÎÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤Ï»ä¤ËÃÇ¸À¤·¤¿¡£¡Ö¿Æ¤Ï¤ß¤Ê¡¢»Ò¶¡¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿ÊÙ¶¯¤·¤Æ°ìÎ®Âç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é»Ò¶¡¤ò´Å¤ä¤«¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¡Ø¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤ò¤¯¤ì¤Ê¤¤ã»î¸³ÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£¿Æ¤Ï¤â¤¦¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
É¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£1977Ç¯¤Ë¥Ù¥¤¡¦¥·¥Æ¥£¡¦¥í¡¼¥é¡¼¥º¤¬ÍèÆü¤·¤¿¤È¤¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¤ÎÆþ¸ý¤Ï¶µ»Õ¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ð¥ê¥±¡¼¥ÉÉõº¿¤µ¤ì¤¿¡£Èà¤é¤ÏÀ¸ÅÌ¤ò»ß¤á¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È¤òË×¼ý¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â°ì¿Í¤Ï¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÍýÍ³¤ËÄä³Ø½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¸½ÂåÈÇ¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡Ù¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤½¤ì¤Ï»ö¼Â¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¹¥·Êµ¤¤Ï¼ã¼Ô¤Ë¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¶â¤òÍ¿¤¨¡¢À¾ÍÎ¤Î±Æ¶Á¤ÏÅÁÅýÅª¤Ê²ÈÂ²´Ñ¤ò¿¯¿©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤Ï20Ç¯Á°¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢À¤Âå´ÖÆ®Áè¤ÎÀï¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ï¤½¤ÎºÇÂç¤Î¼õ±×¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¤Ï¡¢¼«³Ð¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤ËÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¡¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖSurrender¡×¤Î°ìÀá¤Ë¤¢¤ë¿Æ¤Ø¤Î¤¢¤Æ¤³¤¹¤ê¡Ê¡Ò¥Þ¥Þ¤È¥Ñ¥Ñ¤¬¥½¥Õ¥¡¤Ç¥´¥í¥´¥í¡Ä¡Ä²¶¤ÏKISS¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤ò¤«¤±¤Æ¤ë¡Ó¡Ë¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¥Ñ¥í¥Ç¥£¤À¤«¤é¤³¤½¾Ð¤¨¤ë¤¬¡¢ËÝÌõ¤µ¤ì¤ë¤È¤½¤ÎÈéÆù¤Ã¤Ý¤µ¤Ï¼º¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¥ê¥Ã¥¯¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ËÜÅö¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤È¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê°µº¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¡¢¥í¥Ó¥ó¤È¥È¥à¤Ï¡¢¶ËÅÙ¤Ë¥·¥ã¥¤¤ÊÆüËÜ¤Î¾¯½÷¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ´°àú¤Ê¥»¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¡Ù¤ÎÅì¶¿¤«¤ª¤ë»Ò¤¬É®¼Ô¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡£¡ÖÆüËÜ¤Î½÷¤Î»Ò¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥í¥Ó¥ó¤È¥È¥à¤Ï¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÆüËÜ¤Î½÷¤Î»Ò¤ÏÀ¤Ë´Ø¤·¤ÆÂç¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤¿¤ÀÌÑÁÛ¤ÎÀ¤³¦¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
ÁÛÁüÎÏ¨¡¨¡¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥±¥¤¥³¤È¥¨¥Ä¥³¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤³¤ì¤Þ¤ÇË¬¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥é¥¸¥ª¶É¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¡¢Îó¼Ö¤äÈô¹Ôµ¡¤Ë¤Þ¤Ç»Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤ËÌá¤ëÅÓÃæ¤ÇÈ¹ç¤ï¤»¤¹¤ë¤È¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÏµìÍ§¤Î¤è¤¦¤ËÉ®¼Ô¤Ë°§»¢¤¹¤ë¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÏÂ¾¤Î¥Õ¥¡¥ó¤è¤ê¤ä¤äÇ¯¾å¤Ç¨¡¨¡¥±¥¤¥³¤Ï16ºÐ¡¢¥¨¥Ä¥³¤Ï18ºÐ¨¡¨¡ÉþÁõ¤âÀ©Éþ¤Ë¥¢¥ó¥¯¥ì¥Ã¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤ò¤¹¤Ç¤ËÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£É®¼Ô¤Ï¹¥´ñ¿´¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¥°¥ë¡¼¥Ô¡¼¤Ê¤Î¤«¡©¡¡³ØÀ¸¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¤Ä¤¤¤ÆÍè¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Î»ñ¶â¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¤½¤·¤Æ²æ¡¹¤Îµï¾ì½ê¤òÃÎ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©
¥¨¥Ä¥³¤Ï¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤Î¤ò¤Ï¤°¤é¤«¤·¤¿¡£¤¿¤É¤¿¤É¤·¤¯º®Íð¤·¤¿²ñÏÃ¤ò¿ôÊ¬¸ò¤ï¤·¤¿¤¢¤È¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë1000¥É¥ë¤òÍ¿¤¨¡¢ÆüËÜ¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë»ñ¶â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¨¥Ä¥³¤ÎÉã¿Æ¤Ï¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ê¾¾²¼ÅÅ´ï¡Ë¤Î½ÅÌò¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤³¤½ÈéÆù¤À¡£Èà¤¬²ñ¼Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅÅµ¡»Ô¾ì¤Î¥·¥§¥¢¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÏÈà¤ÎÌ¼¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤¬¤É¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«Àµ³Î¤ËÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡©¡¡Î¹¹Ô·×²è¤ÏÈëÌ©¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆÍ¤»ß¤á¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÉ®¼Ô¤¬¿Ò¤Í¤ë¡£
¥±¥¤¥³¤Ï¥¨¥Ä¥³¤ÎÊý¤ò¸þ¤¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç²¿¤«¤ò¤µ¤µ¤ä¤¤¤Æ¤«¤é¼ó¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤è¡×¤ÈÉ®¼Ô¤¬¿©¤¤²¼¤¬¤ë¡£
Æó¿Í¤Ç¤Þ¤¿¾¯¤·ÁêÃÌ¤·¤¿¤¢¤È¡¢¥±¥¤¥³¤Ï°ÕÌ£¤¢¤ê¤²¤ËÈù¾Ð¤ó¤À¡£
¡ÖÄ¾´¶¤è¡×
¥í¥Ó¥ó¡¦¥¶¥ó¥À¡¼¤Î¸ÉÆÈ
¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Î¤È¤¡¢¥í¥Ó¥ó¡¦¥¶¥ó¥À¡¼¤¬T¥·¥ã¥Ä¤È¥¸¥ç¥®¥ó¥°¡¦¥·¥ç¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÏ²¼¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¿¡£¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÎºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥í¥Ó¥ó¤Ï¸ÉÆÈ¤ò¹¥¤ß¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÊá¤Þ¤¨¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¸å¤ÏÂçÄñ¥Û¥Æ¥ë¤ËÌá¤Ã¤ÆÌ²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£¡Ö¤Í¤¨¡×¤ÈÈà¤ÏÂ©¤òÃÆ¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¿ôÉÃ¤½¤Î¾ì¤ÇÂÆ§¤ß¤ò¤·¡¢¡Ö¸«¤»¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£¤¹¤°Ìá¤ë¤è¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Î¥í¥Ó¥ó¤òÃÎ¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢Èà¤¬¥·¥ã¥¤¤Ç´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤¬·ã¤·¤¤¿ÍÊª¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö´é¤ò¸«¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¤è¡×¤È¸Å¤¤Í§¿Í¤ÏÃé¹ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ö¡Ø¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î¥í¥Ó¥ó¡¦¥¶¥ó¥À¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤ËÈè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¡¢¡Ø¤³¤³¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤ÆÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤Ï¤º¤µ¡×
¤·¤«¤·º£¤Î¤È¤³¤í¡¢É®¼Ô¤¬¸«¤¿¥í¥Ó¥ó¤Ï³°¸þÅª¤Ç°¦ÁÛ¤¬¤è¤¯¨¡¨¡¤à¤·¤í¾¯¤·°¦ÁÛ¤¬¤è¤¹¤®¤ë¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡£½éÂÐÌÌ¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊì¿Æ¤Î¿ÆÍ§¤ÎÂ©»Ò¤È¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ç¡¼¥È¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ø¤¨¡×¤È¥í¥Ó¥ó¤Ï¿ôÊ¬¤ÎÀ¤´ÖÏÃ¤Î¤¢¤È¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¡£¡Ö·¯¤Ï¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤·¤Æ¤ÏÉÕ¤¹ç¤¤¤ä¤¹¤¤¤Í¡£¼ñÌ£¤Ï¤¢¤ë¤Î¡©¡×
¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤Î¸å¥í¥Ó¥ó¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄËÜ²»¤ò¸«¤»»Ï¤á¤¿¡£¸á¸å¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¡¢Èà¤ÏµÙ·ÆÃæ¤Ë¤Ò¤È¤ê¥®¥¿¡¼¤òÊú¤¨¡¢¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¤Î¡ÖRock and Roll¡×¤Ç¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥×¥é¥ó¥È¤ÎÀ¼¤ò¸«»ö¤Ë¿¿»÷¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡£Â¾¤Î¿Í¤â¤Ç¤¤ë¡©¡×¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¿Ò¤Í¤¿¡£Èà¤Ï¥³¡¼¥É¤òÆó¤Ä»°¤Ä¤«¤ÌÄ¤é¤·¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Ë¡¼¥ë¡¦¥ä¥ó¥°¤Î¡ÖComes a Time¡×¤ò´°àú¤Ë²Î¤¤¤³¤Ê¤·¤¿¡£¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ï¥¦¥¹¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¿º¢¤Ë¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÈà¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¸¥§¥¤¥à¥¹¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¤È¤«¥Ë¡¼¥ë¡¦¥ä¥ó¥°¤È¤«¡¢¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ë²Î¤¨¤¿¤ó¤À¤è¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¥¦¥±¤Æ¡¢»Å»ö¤ò¤â¤é¤¦¤Î¤Ë¤âÌòÎ©¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Î¶Ê¤â¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤Ã¤Ý¤¤¤ó¤À¡£¤¤¤Ä¤«¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢Èà¤Ï°ì½Ö¸ÀÍÕ¤òÀÚ¤ê¡¢Ì¾»ÄÀË¤·¤½¤¦¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¥í¥Ó¥ó¡¦¥¶¥ó¥À¡¼¡¢1980Ç¯¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¤Ç»£±Æ¡ÊPhoto by Hasebe/Shinko Music/Getty Images¡Ë
¥í¥Ó¥ó¤¬¥Î¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÁëºÝ¤Î°Ø»Ò¤Ë¹ø³Ý¤±¤ë¡£6³¬²¼¤Ç¤Ï¾¯½÷¤¿¤Á¤¬¸«Ä¥¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë·²¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Áë±Û¤·¤Ë¸«¤¨¤¿¥í¥Ó¥ó¤Î¶âÈ±¤Ë¡¢²¼¤«¤éÈáÌÄ¤¬¶Á¤¯¡£¥í¥Ó¥ó¤Ï°Ø»Ò¤Ë¿¼¤¯ÄÀ¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¡ÖËÜÅö¤Ï26ºÐ¤Ê¤ó¤À¡Î1953Ç¯À¸¤Þ¤ì¡Ï¡£Á°¤ËÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤È¤¤ÏÇ¯Îð¤òµ¶¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤¦Ç¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÈà¤Ï¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£²»³Ú°ì²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥í¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥É¹Ù³°¤Î¥é¥ô¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤È¤¤¤¦Ä®¤Î¡ÉÀþÏ©¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¡É¤Ç°é¤Á¡¢16ºÐ¤Ç³Ø¹»¤ò¼¤á¤Æ¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¥°¥é¥¹¥´¡¼¤ØÆ¨Èò¤·¡¢¤½¤Î¸å¥¤¥ê¥Î¥¤¤ËÌá¤Ã¤¿¤³¤È¡£¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤«¤éºÇ½é¤Ë²ÃÆþ¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¤È¤¤ÏÃÇ¤Ã¤¿¤³¤È¨¡¨¡Åö»þ¤Ï¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Ç¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò±éÁÕ¤·¡¢Âç¶â¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¤·¤«¤··ÀÌó¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢ºÆ¤Ó¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬À¼¤ò¤«¤±¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¤¥¨¥¹¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¡×¤ÈÈà¤Ï¥Î¡¼¥È¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï±ôÉ®²è¤Î²è½¸¤Ç¡¢¤É¤ì¤â¥í¥Ó¥ó¤ò¤è¤¯ÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤è¤¯ËÍ¤Ë¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤ÎÅµ·¿¤À¤è¡×¤ÈÈà¤Ï¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ê¤Ê¤¬¤éÂ³¤±¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¼¡Âè¤ËÀºåÌ¤µ¤òÁý¤¹³¨¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¨¡¨¡ÎÞ¤ò¤Ò¤È¶ÚÎ®¤¹¥í¥Ó¥ó¡¦¥¶¥ó¥À¡¼¡¢Î®¤ì¤ë°á¤ò¤Þ¤È¤¤¿å¤Î¾å¤òÊâ¤¯¥í¥Ó¥ó¡¦¥¶¥ó¥À¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¿òÇÒ¼Ô¤Îº¹¤·¿¤Ù¤ë¼ê¤Ë¿¨¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥í¥Ó¥ó¡¦¥¶¥ó¥À¡¼¡£
¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤Î¸¸ÁÛ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¿ÀÍÍ¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×¤ÈÈà¤Ï»ö¤â¤Ê¤²¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
É®¼Ô¤ÏÈà¤ÎÉ½¾ð¤ò´Ñ»¡¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤ÎÈ¿±þ¤âÆÉ¤ß¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áë¤«¤éº¹¤·¹þ¤àÍÛ¸÷¤¬¥í¥Ó¥ó¤ÎÈ±¤Ë²«¶â¿§¤Îµ±¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£µï¿´ÃÏ¤Î°¤¤ÄÀÌÛ¤¬Î®¤ì¤ë¡£
¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤½¤Î¥ë¥Ã¥¯¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡£¤è¤êÃæÎ©Åª¤ÊÏÃÂê¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢É®¼Ô¤Ï¿Ò¤Í¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ü¥¦¥¤¤ËÌ´Ãæ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡£Èà¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¶À¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÈ±¤ò¤Ê¤Ç¤Ä¤±¤Æ¤ß¤»¤ë¡£¡Ö¤½¤ì¤«¤é¡¢¥Ð¥ó¥É¤ÎÃ¯¤«¤¬¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥§¥ê¡¼É÷¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤³¤Ç¥¹¥ê¡¼¥Ô¡¼¥¹¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÃå»Ï¤á¤¿¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉÔ¼«Á³¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈà¤Ï¤ä¤äÊÛ²ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¡£¡ÖÃ¯¤«¤Ë¤³¤¦¤·¤í¤È¶¯À©¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤â¤È¤â¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¸ØÄ¥¤·¤¿¤À¤±¤µ¡£ËÍ¤Ï¥Ö¥í¥ó¥É¤Ç¡¢¤½¤³¤½¤³¸«±É¤¨¤â¤¹¤ë¤·¡¢È±¤ò¾¯¤·ÌÀ¤ë¤¯¤·¤¿¤À¤±¡Ä¡Ä¡×
²»³Ú¤Î¤Û¤¦¤Ï¡©¡¡¶Ê¤´¤È¤Ë°ã¤¦²Î¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë²Î¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥Ð¥ó¥É¤ËÆëÀ÷¤à¤Î¤ÏÂçÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
¡ÖËÍ¤Ï¥«¥á¥ì¥ª¥ó¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤ì¤¬¥Ð¥ó¥É¤Ç¤ÎËÍ¤ÎÌò³ä¤µ¡£¥ê¥Ã¥¯¤¬¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼Ã´Åö¤Ê¤é¡¢ËÍ¤Ï¥«¥á¥ì¥ª¥óÃ´Åö¤Ã¤Æ¤ï¤±¡×
¤Ç¤â¡¢¥í¥Ó¥ó¡¦¥¶¥ó¥À¡¼ËÜÍè¤ÎÀ¼¤Ï¤É¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡©
¡ÖÁ´Éô¤¬ËÍ¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÈà¤Ï¾¯¤·ÉÔ°Â¤²¤ËÅú¤¨¤ë¡£¡Ö¤É¤³¤«¤ËÉ¬¤ºËÍ¤¬¤¤¤ë¡×
ºÆ¤ÓÄÀÌÛ¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¥í¥Ó¥ó¤Ï¤µ¤é¤ËÂÎ¤ò´Ý¤á¡¢É¨¤ò¶»¤Ë°ú¤´ó¤»¡¢ÏÓ¤ÇÊú¤¨¹þ¤ó¤À¡£É®¼Ô¤ÏÈà¤ò¶ÛÄ¥¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Õ¤í¤¦¤È¤·¤¿¡£
¡Ö·¯¤ÏËÍ¤Î¤³¤È¤ò¤É¤¦»×¤¦¡©¡×¡£Èà¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÌä¤¤¤«¤±¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÉ®¼Ô¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£
¡Ö¤È¤Æ¤â¿È¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ®¼Ô¤ÏÅú¤¨¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Èà¤ÏÁë¤Î³°¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡£¡Ö¤¢¤ì¤¬¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤ó¤À¡£¥Ð¥ó¥É¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é3Ç¯´Ö¡¢ËÍ¤Ï¤¢¤½¤³¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤â¤¦Í§Ã£¤â»Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ð¥ó¥É¤È¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¡¢¶È³¦¤Î¿Í´Ö¤À¤±¨¡¨¡¡×¥í¥Ó¥ó¤Ï¸ÀÍÕ¤òÂù¤·¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£³°¤Î·²½°¤¬Èà¤ò¸«¤Ä¤±¡¢ºÆ¤ÓÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¡ÖÃ¯¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤ÎÌ¡²èÅª¥Ò¡¼¥í¡¼
¡ÖÇ¯´Ö300Æü¤â¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤ò¶¯À©¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¥±¥ó¡¦¥¢¥À¥Þ¥Ë¡¼¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏÈà¤é¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤À¤·¡¢²¶¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡£Ã¯¤âÌµÍý¶¯¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¥±¥ó¤Ï¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤²¤Ë°Ø»Ò¤Ë¿È¤ò¤º¤é¤·¤¿¡£Èà¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¡ÖËÜÅö¤ÏÉñÂæÎ¢¤Ë¤¤¤Æ¡¢²»³Ú¤¬¼«¤é¤ò¸ì¤ë¤Î¤ò¸«¼é¤ëÊý¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡×¤È¸À¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥±¥ó¤¬Ã±¤Ê¤ëÎ¢Êý¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¾ï¤Ë¥Ð¥ó¥É¤È¶¦¤Ë¹ÔÆ°¤·¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥Á¥§¥Ã¥¯¤ä¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ËºÂ¤Ã¤Æ¼ª¤òÀ¡¤Þ¤·¡¢É¾²Á¤ò²¼¤¹¡£»þ¤Ë¤Ï¥ê¥Ã¥¯¤Î¸ª¤ò·Ú¤¯Ã¡¤¤¤Æ¡¢¤Ò¤È¸ÀÆó¸À¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤µ¤µ¤ä¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¤¢¤é¤æ¤ë³èÆ°¤ò»ö¼Â¾å¼è¤ê»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥ª¥Õ¤Î»þ´Ö¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤Î³°¤Ø½Ð¤¿¤¤¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥±¥ó¤Îµö²Ä¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£Á°²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈà¤È¥Ð¥ó¥É¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¤ò¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¨¡¨¡¥ê¥Ã¥¯¡¢¥È¥à¡¢¥Ð¥ó¡¦E¡¢¥í¥Ó¥ó¤ÏÁà¤ê¿Í·Á¤Ç¡¢Áà¤ê¼ê¤Ï¥±¥ó¡¦¥¢¥À¥Þ¥Ë¡¼¡£
¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ã¥ÈÍýÏÀ¤Ï´°Á´¤ËËÜÅö¤µ¡×¤ÈÈà¤Ï¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤ÇÇ§¤á¤¿¡£¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¥È¥à¤¬Çò¤¤¥Ö¡¼¥Ä¤òÍú¤¤¤Æ³Ú²°¤ËÍè¤¿¤é¡¢²¶¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¤À¤í¤¦¡£¡Ø¥È¥à¡¢º£Ìë¤ÏÀÖ¤¤¥Ö¡¼¥Ä¤Ë¤·¤í¡Ù¤Ã¤Æ¤Í¡£Èà¤Ï¡ØÎ»²ò¡ª¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£²¶¤¬Èà¤é¤òµí¼ª¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¸ß¤¤¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡£¥ê¥Ã¥¯¤¬²¶¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢²¶¤â¥ê¥Ã¥¯¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×
¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢ÍèÇ¯¤Î·×²è¤Ï¡©
¡ÖÆÃ¤ËÂç¤¤Ê¥×¥é¥ó¤Ï¤Ê¤¤¤è¡£Æ±¤¸¤³¤È¤òÂ³¤±¤ë¤À¤±¤µ¡£¤¢¤È¤Ï±Ç²è¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
º£¸å¤âÀä¤¨´Ö¤Ê¤¯¥Ä¥¢¡¼¤òÂ³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤«¡©
¥±¥ó¤Ï¸ª¤ò¤¹¤¯¤á¤¿¡£¡ÖÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤È¤ä¤ë¤À¤±¤µ¡×
¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤É¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤«¤Ê¤ê¹ªÌ¯¤Ê·×²è¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡£
¡Ö¤½¤¦¸«¤¨¤ë¤Î¤«¤¤¡©¡×¤È¥±¥ó¤ÏÌµ¼Ùµ¤¤ËÌä¤¤ÊÖ¤¹¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤¦»×¤¦¡©¡¡¤Þ¤¢¼Â¤ò¸À¤¦¤È¡¢¤¢¤ëÆü¥ê¥Ã¥¯¤ò¸«¤Æ¤³¤¦»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¡Ø¥±¥ó¡¢¤ªÁ°¤Ï¤³¤ÎÃË¤Ç1000Ëü¥É¥ë²Ô¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¤Í¡×
¥±¥ó¤Ï»õ¤ò¸«¤»¤Æ¤Ë¤ä¤ê¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¾éÃÌ¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢Ã¯¤Ë¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£
ÍèÆüµÇ°È×¡Ø¥é¥¤¥ô1979¡Ù¤¬9·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢1979Ç¯¤ÎÂç³¢Æü¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎL.A.¥Õ¥©¡¼¥é¥à¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤òÀ¤³¦½éCD²½
1000Ëü¥É¥ë¤ÎÃË¤Ïº£Ìë¡¢3ËÜ¨¡¨¡¤½¤¦¡¢3ËÜ¤Î¥®¥¿¡¼¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÖ¤¤¥®¥¿¡¼¡¢¥µ¥ó¥Ð¡¼¥¹¥È¡¢¤½¤·¤Æ¹õ¤ÈÇò¤Î»Í³ÑÌÏÍÍ¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿¥®¥¿¡¼¤À¡£¤³¤³¤ÏÂçºå¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë¡¢¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÎÂè2¥»¥Ã¥È¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¡£É®¼Ô¤ÏºÇÁ°Îó¤ÎÀä¶«¤¹¤ë´ÑµÒ¤«¤é7¥Õ¥£¡¼¥È²¼¤Î¥Õ¥©¥È¥Ô¥Ã¥È¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ¬¾å¤ò¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¤ä²Ö¤ä»æ¿áÀã¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢¤Þ¤ë¤ÇÔÏ¹è¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤À¡£
¤Û¤ó¤Î5¥Õ¥£¡¼¥ÈÀè¤Ç¡¢¥í¥Ó¥ó¡¦¥¶¥ó¥À¡¼¤¬¥¯¥ê¡¼¥à¿§¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢Â¤òÂç¤¤¯¹¤²¤Æ¥Þ¥¤¥¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¥Þ¥¤¥¯¤«¤éÂç¤¤¯Æ°¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¡£¤Û¤ó¤Î¾¯¤·Æ¬¤ò¿¶¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´ÑµÒ¤¿¤Á¤ÏÇ®¶¸¤¹¤ë¤Î¤À¡£º¸¼ê¤Ë¤Ï¥È¥à¡¦¥Ô¡¼¥¿¡¼¥½¥ó¤¬½½Æó¸¹¥Ù¡¼¥¹¤ò¤«¤ÌÄ¤é¤·¡¢»þÀÞ´é¤ò¾å¤²¤Æ¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥ÈÍÑ¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¥Ð¥ó¡¦E¡¦¥«¥ë¥í¥¹¤Î»Ñ¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¥É¥é¥à¥¥Ã¥È¤È¥¿¥Ð¥³¤Î±ì¤ÎÌÐ¤ß¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î²»¤ÏÊ¹¤³¤¨¤ë¡£Èà¤Î¥É¥é¥à¤Ï¡¢¸Å¤¤¥Á¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥ê¡¼¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤ä¹â¹»»þÂå¤Î¥Ð¥ó¥É¹çÀï¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¤Ï¥ô¥©¡¼¥É¥ô¥£¥ë¤Î·Ý¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë´ÑµÒ¤òÁà¤ë¡£ïèÊâ¤·¡¢ÆÍ¿Ê¤·¡¢Âæ¤Î¾å¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¸åÉôÁë¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¥Õ¥é¥Õ¥éÍÉ¤ì¤ë¥Õ¥é¥É¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÂÎ¤òÍÉ¤é¤¹¡£Èà¤Ï´ÑµÒ¤Ë¥Ô¥Ã¥¯¤òÅê¤²¡¢¥í¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¥®¥¿¡¼¤òÅê¤²ÅÏ¤¹¡£¤ä¤¬¤Æ¼ê¸µ¤Ë¤Ï1ËÜ¤À¤±»Ä¤ê¡¢¥½¥í¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£Ä¶¹âÂ®¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ò¤Ò¤È¤Ä¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢È¾²»³¬¤Ç¥Í¥Ã¥¯¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ë¡Ê¡Ö¸«¤í¤è¡¢¥Þ¥Þ¡¢¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¼¡ª¡×¤È¤Ç¤â¸À¤¤¤¿¤²¤ÊÉ½¾ð¡Ë¡£ºÇ¸å¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥³¡¼¥É¤òÌÄ¤é¤·¡¢¥®¥¿¡¼¤òÂ¦ÌÌ¤ÇÎ©¤¿¤»¤Æ¤«¤é¸å¤í¤ËÅÝ¤ì¹þ¤Þ¤»¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¥½¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¤Î¥½¥í¤À¡£¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ï¥·¥ç¡¼¥Ð¥ó¥É¡¢¤·¤«¤âºÇ¹â¤ÎÉôÎà¤ËÆþ¤ë¥Ð¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£ÇÉ¼ê¤Ê¾ÈÌÀ¤ä¥¹¥â¡¼¥¯¤ËÍê¤é¤º¤È¤â´ÑµÒ¤ÎÃí°Õ¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ë¨¡¨¡Èà¤é¤¬±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤¬½½Ê¬¤Ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ê¤Î¤À¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤¬±é½Ð¤òÍÑ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÏºÇ½é¤«¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼«Á³¤Ë¸«¤»¤è¤¦¤È¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥ó¥É¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ËèÈÕ2»þ´Ö¡¢¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¤ÏÀº¿À¤¬ºøÍð¤·¤¿¥®¥¿¡¼¤ÎÅ·ºÍ¤È¤Ê¤ê¡¢¥í¥Ó¥ó¡¦¥¶¥ó¥À¡¼¤È¥È¥à¡¦¥Ô¡¼¥¿¡¼¥½¥ó¤Ï¥Æ¥£¡¼¥ó¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÊÑ¿È¤·¡¢¥Ð¥ó¡¦E¡¦¥«¥ë¥í¥¹¤Ï¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¥â¡¼¥«¡¼¤ÎÊÑ¿Í¤È¤·¤Æ¿¶¤ëÉñ¤¦¡£Èà¤é¤Ï¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤ÎÌ¡²èÅª¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½¼Â°Ê¾å¤ËÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤À¡£¤¢¤Î¥Ð¥¤¥ª¤Îµ½Ò¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¨¡¨¡Èà¤é¤Ï¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥í¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥É¤Ç°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ï²áµî¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥Ð¥ó¥É¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¡©
Ì¾¸Å²°»Ô¸ø²ñÆ²¤Î³Ú²°¤Ç¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼4ËÜÌÜ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÁ°¤Ë¥Ð¥ó¥É¤¬¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥í¥Ó¥ó¤ÏÊªÃÖ¤Ç¹â²»¤ò¶«¤Ó¡¢¥ê¥Ã¥¯¤ÏÎÙ¼¼¤Ç¥®¥¿¡¼¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¥È¥à¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£¥Ð¥ó¡¦E¡¦¥«¥ë¥í¥¹¤ÈÉ®¼Ô¤À¤±¤¬³Ú²°¤Ë»Ä¤ê¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤Î¤«¤«¤Ã¤¿ÁëÊÕ¤Ë¹ø³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÁë¤Î³°¤Ë¤Ï50¿Í¤¯¤é¤¤¤Î½÷¤Î»Ò¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤È¥Ð¥ó¡¦E¤¬¾Ð¤¤¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò·Ú¤¯ÍÉ¤é¤¹¤È¡¢¶½Ê³¤·¤¿À¼¤¬¤Ö¤ï¤Ã¤È¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂà¶þ¤¹¤ë¤È¡¢¿Í´Ö¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¤Ê¡×
Èà¤ÏÉ®¼Ô¤ò¸«¤Æ¡¢É®¼Ô¤ÏÈà¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢Æ±¤¸¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Æó¿Í¤ÎÆ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¡£É®¼Ô¤ÏÁë¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤ÆÎ©¤Á¡¢¥Ð¥ó¡¦E¤¬¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò°ú¤³«¤±¤¿¡£
¥í¥Ó¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¥ó¡ª
°ì½Ö¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¡¢¤½¤ì¤¬Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¶¯Îõ¤Êºá°´¶¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤¿¤Á¤¬¶«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï»ä¤Î¤¿¤á¤¸¤ã¤Ê¤¤¨¡¨¡¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬¶«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¥í¥Ó¥ó¼«¿È¤Î¤¿¤á¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ï¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡¢¥±¡¼¥¤Î¥¢¥¤¥·¥ó¥°¡¢¸ª¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿¶âÈ±¤Î¤¿¤á¨¡¨¡¥«¡¼¥Æ¥ó¤òÊÄ¤á¤Æ¡¢¤ª´ê¤¤¡ª
¡Öº£¤Î·¯¡¢¤Ò¤É¤¯¸å¤í¤á¤¿¤¤¤À¤í¡©¡×¤È¥Ð¥ó¡¦E¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î¾õ¶·¤òËÜµ¤¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¡£¤â¤·²¶¤¬23ºÐ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Æ¬¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âº£¤Ï29ºÐ¨¡¨¡¥æ¡¼¥â¥¢¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤Ç¯Îð¤Ê¤ó¤À¡×
¥È¥à¡¦¥Ô¡¼¥¿¡¼¥½¥ó¤Ï¸ª¤ò¤¹¤¯¤á¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë¤ò¤â¤¦°ìÇÕÃíÊ¸¤·¤¿¡£¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡¢Èà¤È¹ÊóÃ´Åö¤Î¥í¥¤¥¹¡¦¥Þ¥ê¥Î¤ÈÉ®¼Ô¤ÏÍ¼¿©¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ÈÆüËÜ¼ò¤ò¸ò¸ß¤Ë°û¤ó¤Ç¡¢¾¯¤·¿ì¤¤¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼þ¤ê¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¾¯½÷¤¿¤Á¤¬ºÂ¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤¹¤¹¤ê¤Ê¤¬¤é¤¸¤Ã¤È¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢ÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤³¤ì¤ò¤É¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡©¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¡¢¿Í¤Ë¤É¤¦ÏÃ¤¹¤ó¤Ç¤¹¡©
¡Ö¤¤¤ä¡¢Ã¯¤Ë¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¡£¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢²¾¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø¤¢¤¤¤Ä¤Ï¼«¹û¤ì²°¤À¡Ù¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤µ¡×
¡Ö¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤¬Å·¶é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÏÍÆ¼Ï¤·¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¤È¥í¥¤¥¹¤¬¸ý¤ò¶´¤ó¤À¡£
¥È¥à¤ÏÀÊ¤òÎ©¤Á¡¢½Ð¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤¿¡£¡Ö¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Ê¤è¡×¤ÈÈà¤Ï¸À¤¤¡¢ÌÜ¤ò¥¥é¥ê¤È¸÷¤é¤»¤¿¡£¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÌÌÇò¤¤¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×
¡¡¡ö
¢¨¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ï¤½¤Î¸å¤âÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢2016Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥¯¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Ð¥ó¡¦E¡¦¥«¥ë¥í¥¹¤Ï2010Ç¯¤ËÂè°ìÀþ¤òÂà¤¡¢¸½ºß¤Ï¥À¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¤¬¥É¥é¥à¤òÃ´Åö¡£¤µ¤é¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥í¥Ó¥ó¡¦¥¶¥ó¥À¡¼¤ÎÂ©»Ò¡¢¥í¥Ó¥ó¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¶¥ó¥À¡¼¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢1980Ç¯¡¢1990Ç¯¡¢2008Ç¯¡¢2018Ç¯¤Ë¤âÍèÆü¸ø±é¤ò³«ºÅ¡Ê2022Ç¯¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÍèÆü¥Ä¥¢¡¼¤Ï¥¥ã¥ó¥»¥ë¡Ë¡£º£²ó¤Î¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥ë¸ø±é¤Ï7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀ»ÃÏ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAll Washed Up¡Ù¤ò11·î14Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¡£
From Rolling Stone US.
¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯ÍèÆü¸ø±é
2025Ç¯9·î29Æü¡Ê·î¡Ë ¥°¥é¥ó¥¥å¡¼¥ÖÂçºå 18:00 ³«¾ì/19:00 ³«±é
2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë ÆüËÜÉðÆ»´Û 18:00 ³«¾ì/19:00 ³«±é
¸ø±é¾ÜºÙ¡§https://udo.jp/concert/CheapTrick25
¥Á¡¼¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯
¡Ø¥é¥¤¥ô1979 | Are You Ready? Live 12.31.1979¡Ù
È¯ÇäÃæ
ºÆÀ¸¡¦¹ØÆþ¡§https://cheaptrickjp.lnk.to/Live1979
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.110107.com/s/oto/page/CT_LIVE1979?ima=1534
