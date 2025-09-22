V系メタルコアバンド、ベーシスト死去を公表 「DEXCORE」澄-TO-RU-さん…「あまりに突然の出来事」深い悲しみ記す
V系メタルコアバンド・DEXCOREは22日、公式サイトを通じ、ベーシスト・澄-TO-RU-さんが亡くなったと公表した。
【画像】DEXCORE・ベーシスト・澄-TO-RU-さん死去 バンドからの報告全文
「DEXCOREを応援してくださっている皆様へ」と題して書面を掲載し、「弊社所属 DEXCOREのベーシスト澄-TO-RU-が2025年9月19日、永眠いたしました」「生前、いつも温かく応援してくださったファンの皆様、 お世話になりました多くの関係者の皆様には、 心より感謝をお伝えさせていただくと共に、謹んでお知らせ申し上げます」と伝えた。
「葬儀に関しましてはご遺族の意向により、近親者のみで執り行われました。 ご遺族のお気持ちを尊重し、詳細につきましては公表を差し控えさせていただきますが、心痛の念をお察しいただき、憶測に基づく発言や掲載はご遠慮いただき、 温かく見守っていただけますよう何卒お願い申し上げます」としたためた。
その上で「あまりに突然の出来事に、メンバー・関係者一同、 事態を受け止めきれておらず深い悲しみに覆われておりますが、『メンバーだけど一番のDEXCOREファン』そう自負していた澄-TO-RU-の、でかい会場でかまそう！という想いを胸に灯し、活動を止めることなく邁進し続ける所存です」とつづった。
DEXCOREは、澄-TO-RU-（Ba）、架神-kagami-（Vo）、梦斗-yumeto-（G）で構成。2016年10月28日始動。20年9月に1stフルアルバム『[METEMPSYCHOSIS.] 』をリリース。23年1月、澄-TO-RU-が加入し現体制となる。今年9月19日に、9月、10月に出演予定だったライブについて、諸事情により出演をキャンセルすることを発表していた。
