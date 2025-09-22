中津警察署

福岡県に住む30代の男性が50万円をだまし取られるオレオレ詐欺の被害にあったことがわかりました。

大分県警の中津警察署によりますと9月18日、男性のスマートフォンに埼玉県警察の警察官を名乗る人物から電話があり、「あなたは犯罪収益隠避罪の容疑者だ。埼玉県で取調べを行うので埼玉まで来るように」などと言われました。

男性は身に覚えがなく遠方なので断ろうとしましたが、今度は警視庁の警察官を名乗る人物が電話を代わり、LINEに誘導された後、ビデオ通話で警察手帳を見せられました。

さらに、検察庁の検察官を名乗る人物が電話に代わって、逮捕状の画像を送信したため、男性は警察官などが本物だと信じたということです。

この検察官を名乗る人物は「他の容疑者の銀行口座に現金を送金すれば、あなたの無罪が証明される。今日中に送金しなければ、あなたは勾留される」などと言い、話を信じた男性は、指定された口座にATMから50万円を振り込み、だまし取られたということです。

中津警察署は「警察官がSNSで連絡したり、ビデオ通話などで警察手帳や逮捕状を見せたりすることは絶対にない。詐欺の手口なので、すぐに家族や警察に相談してほしい」と注意を呼び掛けています。