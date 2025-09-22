セブンで秋の味覚たっぷりのスイーツたちが勢ぞろい「秋をほおばれ！」フェア開催。

全国のセブン-イレブンでは、秋の味覚を楽しめるフェア「秋をほおばれ！」を2025年9月23日から開始。第1弾の対象商品を9月21日から順次販売しています。

スイーツや冷凍食品など多彩なラインアップ

旬のさつまいも、栗、きのこ、かぼちゃなど、秋の食材を贅沢に使用した商品が、第1弾・第2弾で計30品登場します。

今回は、第1弾で登場しているスイーツと冷凍食品をピックアップして紹介。

・かぼちゃの濃厚プリン

濃厚な甘みのかぼちゃペーストを使用し、低温でじっくりと蒸し焼きにしたプリンです。なめらかな舌触りと甘みを堪能できます。

9月21日から順次販売中。価格は291円です。

・香ばしカラメルのなめらかスイートポテト

なめらかなスイートポテトと香ばしいカラメルが相性抜群！

カラメルチップが食感にアクセントを加え、"カリとろ食感"を楽しめる一品です。

9月21日から沖縄県除く全国で順次販売中。価格は237円です。

・もっちりホットク さつまいも

「紅はるか」を使用したねっとり濃厚なさつまいもあんを、もっちり食感の生地に包んで焼き上げたホットクです。

9月21日から沖縄県除く全国で順次販売中。価格は257円です。

・2種の芋づくしパフェ

ほくほく食感とすっきりした甘さが特長の「紫芋」と、ねっとり食感で強い甘みの「紅はるか」を使用した贅沢なパフェ。シロップ漬けのりんごダイスや胡麻団子などを合わせ、いろいろな食感や味わいを楽しむことができます。

9月21日から沖縄県除く全国で順次販売中。価格は257円です。

・セブンプレミアム カリッと 大学いも／セブンプレミアム ひとくち熟成蜜芋

画像左の「カリッと 大学いも」は、そのままでも解凍してもおいしく食べることができます。お弁当などにもぴったりで、手軽に秋の味覚を楽しめる商品です。

画像右の「ひとくち熟成蜜芋」は、甘みが凝縮されたひとくちサイズの焼き芋です。じっくりと焼き上げることで、芋の甘みを感じることができます。

いずれも9月23日から順次発売。価格はどちらも213円です。

スイーツと冷凍食品以外にも、「せいろ蒸し舞茸おこわおむすび」（181円）や「秋の味覚 牛肉きのこ御飯幕の内」（645円）、「ちゅるもち 鮭ときのこのクリームうどん」（626円）に「マロンクリームデニッシュ」（213円）など、おにぎり・お弁当、麺類、サラダ・お惣菜、ベーカリーから10商品以上が登場します。

詳しくは、公式サイトの特設ページから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部