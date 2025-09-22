ゲーム『リーグ・オブ・レジェンド（『LoL』）』の日本公式リーグ『LJL（League of Legends Japan League）』の決勝戦『LJL 2025 GRAND FINAL』が、9月15日に高田馬場・ASH WINDER Esports ARENAで開催された。『LJL』の試合がオフライン開催されたのは『2023 Summer Split Finals』ぶりだ。

対戦したのは、REJECT（リジェクト）とQT DIG∞（キューティー・ディグ）の2チーム。優勝チームは9月30日より台湾・台北市の『LCP Arena』で開催される『LCP 2026 P&R（昇格・降格戦）』に参加する権利を獲得する。

■『LoL Esports』環境の大激変--LCPで問われる日本の競争力

試合を振り返る前に、2025年の『LoL』eスポーツ環境に訪れた大激変について解説しておきたい。大きく次のような変更点が挙げられる。

●5大地域リーグ制：各地域リーグを「LCK（韓国）」「LPL（中国）」「LEC（EMEA）」「LTA（南北アメリカ）」「LCP（アジア太平洋）」の5大地域に統併合。それに伴って、「LJL（日本）」は他に台湾・香港・マカオ、ベトナム、オセアニア、東南アジアなどを括る新設リーグ「LCP」の下部地域に編入される。

●3スプリット制：全地域において1年を冬、春、夏の3スプリット制に分けて運営。それに伴い『Worlds』、『MSI（Mid-Season Invitational）』に次ぐ新たな国際大会として『FST（First Stand Tournament）』を第1スプリットに対応する形で設立された。

●フィアレス・ドラフト（Fearless Draft）制：BO3（2本先取）やBO5（3本先取）中、それまでの試合で使用されたチャンピオン（キャラクター）が続けて使えなくなる制度をプロシーンに全面導入。

これらの変更によって、スケジュール面ではほぼ一年を通して競技シーンを絶え間なく楽しめるようになり、地域面ではこれまで細かく散らばっていたリーグを5大メジャーリーグに集中させることで、より競争力が問われるようになった。

アジア太平洋地域のリーグ『LCP』創立シーズンの日本勢参加チームは、『LJL』 伝統の強豪『SHG（福岡ソフトバンクホークス ゲーミング）』がパートナー・チームに、『DFM（DetonatioN FocusMe）』がゲスト・チームに選ばれた。（ゲスト・チームは成績によって降格戦の対象となる）

しかし2025シーズン、『LCP』の日本チームは台湾チーム（CFO、PSG）やベトナムチーム（GAM、TSW、MVKE）に対して年間を通して一度も勝利できなかった。3スプリット全期間において8チーム中6位以上の成績を残せぬままとなり、日本勢が『Worlds』に進出できないという苦しい結果を迎える。日本のLoL Esportsファンは、『LCP』でより競争力を発揮できる日本チームの登場を望んでいるはずだ。その中で、来年の『LCP』参加挑戦権をかけた、この『LJL 2025 GRAND FINAL』にはさまざまな期待が集まっていた。

■『LJL』新体制、集大成としてのオフライン決勝戦

そして日本地域の『LCP』編入により、既存の『LJL』もまた、2部リーグとして新たな局面を迎える。今年から『LJL』はオープン大会化され、既存・新規のプロチームに加えて、アカデミーチームやアマチュアチームなど、これまで公式試合に出れなかったニュー・フェイスを迎えることになった。

大会形式も3スプリット制に合わせて変更され、『LJL FORGE／STORM／IGNITE』の年間3大会を設ける形となった（ただし、メジャーリーグの期間に完全対応はしなかった）。そして3大会の成績に応じたチャンピオンシップ・ポイントをもとに上位6チームが『LJL FINALS』に進出、全試合BO5の変則ダブル・エリミネーション・トーナメントを実施し、年間チャンピオンの座を争う。見事年間チャンピオンに輝いたチームが、『LCP』昇格戦の挑戦権を獲得する。

『LJL 2025 FINALS』に進出した6チーム（QT DIG∞、REJECT、DetonatioN FocusMe Academy、Burning Core Toyama、VARREL YOUTH、Yang Yang Gaming）は、オープン大会化で多数の新規チームが参加した中でも、年間を通して着実に結果を残したチームたちだ。

スプリットごとの3大会（FORGE、STORM、IGNITE）を全て制覇した最強の新生チーム・REJECT（以下、RC）。チーム編成の都合でSTORMからの途中参加にはなったものの、既存プロチームとしてRCと拮抗する実力を見せたQT DIG∞（以下、QTD）。『LJL』続投チームとして再編、奮闘し続けたBurning Core Toyama。Momo選手やkkkkkkkkk選手など新たな才能が注目を集めるDetonatioN FocusMe AcademyとVARREL YOUTH。そしてフランス出身のKING NORWE選手を中心に『LJL』へ新規に挑戦、印象を深く刻んだYang Yang Gaming。

RCは最強チームとしてのプライドを見せつけるようにFINALSトーナメント開幕後、すぐに2連勝を果たしてグランドファイナルに先着、王手をかけた。一方、QTDは初戦でRCに0-3で敗れルーザーズに落ちるが、そこからはVLY戦、BCT戦、DFMA戦を順に制して、グランドファイナルでRCと再び対面することとなった。

■『LJL 2025』個人賞と決勝戦の事前予想

『LJL 2025 GRAND FINAL』は『LJL』でお馴染みのキャスター陣・katsudion、eyes、Revolによるプレショーからスタートした。プレショーの内容は「LJL 2025 AWARDS」と年間振り返り、そして決勝戦の事前予想で構成された。

新人賞（Rookie of the Year）を受賞したVARREL YOUTH所属のトップレーナー・kkkkkkkkk選手は、高校大会の強豪校として知られるN高の学生で、16歳でグランドマスターに到達した新鋭だ。『Worlds』出場経験もあるapaMENコーチのもと、今年の『LJL』最年少参加者として初挑戦。「自分が受賞すると思っていた？」という質問に堂々と「はい」と答える覇気が印象深く、今後の活躍を期待させる。

ベストプレイ賞はBCT所属のADC・L1MIT選手。対象プレイは「IGNITE」大会メインステージ第3ラウンドの対RC戦にて、25分頃にバロンピット周りの集団戦で、人数不利の状況からカイ＝サの「スーパーチャージ」や「キラーヴォイド」などの移動スキルを使って敵陣に浸透、次々と敵チャンピオンを倒し、ACE（全滅）を獲得した場面だった。ビデオで送られた受賞コメントでは「いけると思ってプレイした」と、韓国籍ながらも日本語でメッセージを伝えてくれた。

ファン投票で決まる「Showman of the Year」は RC所属のKinatu選手が受賞。投票理由としては「『LCP』でも通用すると期待している」「SNSで有用なゲーム情報を共有してくれる」「顔がいい」といった声が寄せられたようだ。

ポジションごとのベスト選手を決める「ALL LJL TEAM」は、なんとRCのメンバー5名が揃って受賞。Kinatu（トップ）選手は「レーニングとチームマクロ、そしてスワップなどを研究した成果なのでは」とコメント。Forest（ジャングル）選手とRecap（ミッド）選手はチームの成果であると語り、デュオボットのSamver（ADC）選手とRaina（サポート）選手は互いに「Raina選手と力を合わせて」「No.1 ADCがいるから」と褒め合ってみせた。

その後行われた決勝戦の勝利予想では、キャスター陣全員がRCによる3-1での勝利を予想。主なコメントとしては「チームとしての完成度／練度の差」と言及された。

■王者の誇りか、挑戦者の意地か 両雄が相まみえる

試合前、決勝戦の開催地である高田馬場、そして各チームのホームである東京と福岡と思われる場所で撮影されたティザームービーが流れ、各々の思いが伝えられる。RC・Recap選手の「日本人MID」、QTD・hetel 選手の「日本人BOT DUO」への自負心は、世界における日本チームの競争力が問われる中で、より心に響く内容だった。

いつもはWEBカメラ越しでしか見られなかった選手たちが、目の前で堂々と入場するシーンも感慨深い。一人一人が整列しながら見せるポーズは皆自信に満ちていて、レギュラー・シーズンからいわゆる“カメラ芸”を見せてきたQTDの選手、中でもWashidai選手によるカ＝サンテのモノマネを生で見れたのも良い体験だ。5人が並んだ際、RCは揃って指で「1」を表すポーズを、QTDは指で「Q・T・D・I・G」を模したポーズを取っており、それぞれの個性が表れる場面だった。

また『LJL』のオフラインイベントならではのコスプレイヤーたちはラウンド・パーソンとして各ゲームの開始を盛り上げてくれた。現場に広がる深い音圧はサモナーズ・リフトの臨場感を客席と共有するようであった。実況・解説は Jaeger & Recruit。GAME1の火蓋が切って落とされる。

■GAME 1

まずドラフトでは、パッチ25.17以降『LPL』を中心に注目されているキヤナ（ジャングル）がRC側から早速登場。RCがオリアナ、コーキなどレーン戦の強さを意識する反面、QTD側は集団戦に強いウーコン、ガリオ、ランブルに加え、ここぞのアルティメット（ULT）が輝くカイ＝サと、状況に変数を与えるポッピーを抑えた。

序盤、RC側がレーン有利を掴む中、最初のドラゴン戦では、QTD・hetel選手のポッピーがチームから孤立した位置にいるのを発見したRCが襲いかかる。しかしRC側の仕掛けを見てすぐに反転。QTDのガリオとランブルがアルティメットを放ち、3キルを獲得、最序盤の流れを掴んだ。

その後は再び一進一退の攻防が続く。次々と登場するオブジェクト周りで集団戦が繰り広げられ、ゴールド差が激しく入れ替わって状況がコロコロ変わる。

決め手となったのは、30分以降の集団戦。34分頃にQTDがACEで大きなリードを得ると、その後バロンを獲得し、さらに再度ACEを決めた。これらの集団戦はRC側（特にForest選手のキヤナ）のエンゲージから始まることが多かったが、QTD・Washidai選手のランブルとDICE選手のガリオによるカバーが間に合い、ADCであるYuhiのキャリー力で状況を逆転させる構図が繰り返された。

QTDがゲームを決める直前、ミッドのインヒビターが復活してネクサスを殴れなくなるというハプニングもあったが、Washidai選手のランブルがしっかりとテレポートしてネクサスを破壊し切って勝利を収める。この極限状態で起こるハプニングが、両チームの実力が拮抗していることを象徴する場面のように思えた。

■GAME 2

GAME2のドラフトでは、QTDがトップレーンで使われることの多いアンベッサをミッドレーンでピック、さらにトップレーンではカ＝サンテをピックし、相手の得意チャンプを取り上げる形に。フィアレスドラフトならではの戦術と言えよう。

GAME 2序盤は、GAME 1同様にRC側がレーン有利な立ち上がり。ボットレーンでファースト・ブラッドを獲得すると、その後もドラゴン前の集団戦で相手を誘い込んでキル、そのままドラゴンの獲得に繋げた。

それ以降も17分頃の集団戦でRC・Recap選手のタリヤが活躍。ACEを獲得して3つ目のドラゴン獲得に繋げた。その後、何度か逆転されたりし返したりが続くも、全体としてはRC有利のまま試合は進行した。

転機が訪れたのは29分頃。ドラゴン・ソウルを巡る集団戦でRCがマウンテン・ソウルを獲得するものの、1-3キル交換と共に流れをQTD側に奪われる。そして34分頃にRC・Forest選手のヴァイによるエンゲージが相手陣形に飲み込まれてデスし、その勢いで今度はQTD 側がバロンを獲得。エルダー・ドラゴンを巡る集団戦でも5-0の完璧なACEを記録。そのままゲームを決める逆転劇を披露した。

勝因としては、マウンテン・ソウルを獲得したRC側に対してQTD・Washidai選手のカ＝サンテが驚異的な粘りを見せ、QTD・Yuhi選手のシヴィアがシールドを剥がして安定したダメージを出し続けたところか。自身を象徴するチャンピオンで活躍したWashidai選手に拍手を送りたい。

■GAME 3

GAME3は、序盤からガンクやオブジェクトを巡っての戦闘が続き、シーソーゲームとなった。13分、ボット・レーンでQTD・DICEのビクターがタワーダイブに対して逆に3キルを決める。以降も集団戦を通じて有利不利がコロコロと入れ替わる、RC・Recap選手のアーリとRC・Forest選手のシン・ジャオ、RC・Kitatu選手のエイトロックスがチームをけん引する。

特に33分の集団戦が圧巻で、RC・Kinatu選手のエイトロックスがブッシュから奇襲してスタートすると、RC・Samver選手のザヤがダメージを出し続けて有利状況に。QTD・Yuhi選手のゼリが強気にフラッシュインしてくるが、そこにRC・Recap選手がアーリのチャームを合わせて戦闘を制し、バロンとアタカンの両方を獲得。その勢いで35分頃にエルダー・ドラゴンのラッシュを始めると、止めにくるQTDの選手らを見事に返り討ち。5-0のACEを決めてそのままゲームに勝利した。集団戦での冴えで魅せた勝利からは、今年『LJL』のトップを走り続けたRCの威厳すら感じられた。

■GAME 4

ドラフトにおいて、QTDはサイドレーンプッシュに強いヨリック／ジグスと機動性が高いライズ／リーシンをピック。RCは安定性の高いサイオンとジンに、オーロラ／ヴィエゴのキャリーチャンピオンをピックした。

序盤はQTD側が優勢。4分頃にQTD・VAN選手のガンクが決まると、6分頃にボットレーン側で発生した少数戦も制して一気にスノーボール体制へ。さらにサイドレーンのプッシュ力を活かしてタワー破壊やオブジェクト獲得に繋げ、有利をどんどんと広げていく。28分頃にはQTD・Washidai選手のヨリックがジャングルから奇襲してきたRC・Forest選手の攻撃を見事に交わして返り討ちにすると、サイドレーンの圧力がさらに増していく。

そのままQTDがバロンやアタカン、ケミテック・ソウルなどの大型バフをすべて獲得すると、詰め将棋のように試合を決めきり、見事『LJL 2025』年間王者の座に輝いた。

■Sengoku Gaming時代を含め、悲願の『LJL』初優勝を果たしたQT DIG∞

旧名称である「Sengoku Gaming」時代も含めて初となる『LJL』優勝を果たしたQTD。所属選手たちも同じく、全員が『LJL』初優勝である。その感慨は、SNSの反応などから徐々に伝わってきた。

試合のMVPはADCとしてダメージを出し続け、集団戦制する場面を繰り返し演出したYuhi選手に決定。選手たちには優勝メダル授与後に、優勝以降の新たな使命でもある、「NRT → TSA」と書き込まれた「LCP P&R」出場権が渡された。

勝利チームインタビューでは、Washidai選手が「キャスター陣見てますか？」と一言。勝利予想を誰も入れなかったことに対してなじる様子も。それぞれが勝利を喜び、互いをたたえ合う中、SONコーチは「挑戦者の立場だったことで勝利が必然な相手のプレッシャーを利用して勝てた」とコメント。またMotiveアシスタントコーチも「アンダードッグとして勝った気持ちは説明できない感情」と述べつつ、「『LCP』に挑戦するにはより実力を引き上げるべきだ」と、今後に向けての覚悟も表明した。

■『LCP P&R』に向けて

『LCP P&R』は『LCP』ゲスト・チームの成績に応じて「地域枠（Regional Merit）」と「FFA（Free For All）枠」の2枠をかけて昇降格を争う。ゲスト・チーム中最下位のチームは「FFA」降格対象に選定される。次に残ったゲスト枠の中で重複する地域中の下位チームや、もし残りで地域の重複がない場合は次の下位チームが「地域枠」に選ばれる。地域枠では同地域の下部リーグ昇格対象チームとBO5マッチで入れ替えが決まり、FFA の場合は4地域代表のトーナメント後に、その勝者が降格対象チームと入れ替え戦を行う。

『LCP 2026 P&R』では「FFA」枠として「Chiefs Esports Club（CHF／オセアニア）」、地域枠として「MGN Vikings Esports（MVKE／ベトナム）」が出場。「Saigon Dino（DINO）」が地域枠での昇格に挑戦し、FFA枠をQTDのほか、 「Deep Cross Gaming（DCG／PCS）」、「Saving OCE（SAVI／OPQ）」、「Inferno Esports（IE／LR／ワイルドカード）」の4チームが挑戦権をめぐって競う。

記者会見や大会締めのキャスターコメントでも言及された「DCG」は『LCP』以前の『PCS』時代からプレイオフの常連で、2025シーズンでは3スプリットを全制覇したチームであり、目前のライバルとして警戒される。

実際のところ、3大会をソリッドに制覇したRCに向けられた勝利予想は、彼らが世界と競える次の日本チームであるという期待の意味合いも込められていたと思われる。

しかしQTDが今年の覇者を破るために励んだ成果は、最も大事な瞬間に実を結んだ。チーム史上初の優勝を成し遂げた新王者の地力は、この決勝戦をバネにしてより高く飛び上がれるはず。『LJL』の新たな歩みを見届けるために集った人々の思いを背負って、“世界”へと羽ばたくQT DIG∞の活躍に期待したい。

（文＝MANIL、写真＝林直幸）