±Ø¤Ç¤ÏÂ¨´°Çä¡ª¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³ÈÓ¡×¤Ï10/1¤«¤éWEB¿½¹þ¤Ç¤Î´°Á´Í½ÌóÀ©¤Ë¡¢Æþ¼êº¤Æñ¤Ê±ØÊÛ¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ëÊýË¡¤È¤Ï
±ØÊÛ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÃ¸Ï©²°¤Ï¡¢2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¡ÖEXPO2025 ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³ÈÓ¡×¤ò9·î18Æü¤è¤ê½ç¼¡Àè¹ÔÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Í½ÁÛ¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ë¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢Àè¹ÔÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤¿Åìµþ±Ø¤Î¡Ö±ØÊÛ²°º×¡×¤Ç¤ÏÂ¨Æü´°Çä¤·¡¢µÞî±¡¢À°Íý·ô¤ÎÇÛÉÛ¤È¹ØÆþ¸Ä¿ôÀ©¸Â¤òÀß¤±¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÊÛÅö¤ÎÃæ¿È¤ÏÅÁÅý¤ÎÌ£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÆÃÀ½¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆ«´ïÍÆ´ï¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢10·î1Æü¤«¤éÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ã¸Ï©²°³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î°ìÈÌÈÎÇä¤ÏÃæ»ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢WEB¿½¹þ¤ß¤Ë¤è¤ë¡¢´°Á´Í½ÌóÀ©¤ËÊÑ¹¹¤Î¾å¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤È¿Íµ¤±ØÊÛ¤¬¥³¥é¥Ü¡ª ÆÃÀ½¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆ«´ï¤â
º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿À¸ÍÌ¾Êª¤Î¿Íµ¤±ØÊÛ¡Ö¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³ÈÓ¡×¤È¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤ªÊÛÅö¤ÎÃæ¿È¤Ï¡¢¿¿¤À¤³¤Î»Ý¼Ñ¤ä·ê»Ò¼Ñ¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿ÅÁÅý¤ÎÌ£¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÍÆ´ï¤¬¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÆÃÀ½¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆ«´ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ¡¦ÀÄ¡¦Çò¤ÎËüÇî¥«¥é¡¼¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬3ÌÌ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢³Ý¤±»æ¤Ë¤â¡ÖEXPO2025¡×¤Î¥í¥´¤È¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿µÇ°»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ±Ø¤Ç¤ÏÂ¨Æü´°Çä¡¢ÍâÆü¤«¤éÀ°Íý·ôÂÐ±þ¤ËÊÑ¹¹¤Ë
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï9·î18Æü¤«¤é¿·¿À¸Í±Ø¤Ê¤É¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢Íâ19Æü¤«¤é¤ÏÅìµþ±Ø¤Î¡Ö±ØÊÛ²° º× ¥°¥é¥ó¥¹¥¿ÅìµþÅ¹¡×¤Ç¤âÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ëÈ¿¶Á¤Ç¡¢Åìµþ±Ø¤Ç¤Ï³«Å¹¤ÈÆ±»þ¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢ÁáÄ«¤«¤éÄ¹»þ´ÖÊÂ¤ó¤À¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢Æ±Å¹¤Ç¤ÏÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢ÈÎÇäÊýË¡¤òÊÑ¹¹¡£5:30¤Î³«Å¹Á°¤Ë¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÀèÃå½ç¤ÇÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¤·¡¢¹ØÆþ¤Ï°ì¿Í1¸Ä¤Þ¤Ç¤ËÀ©¸Â¤¹¤ëÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1Æü¤ÎÈÎÇä¿ô¤Ï140¸Ä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö±ØÊÛ²° º× ¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¡×¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï9·î30Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
10/1¤«¤é¤Î¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ ¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³ÈÓ¡×¤ÎÈÎÇä
¾¦ÉÊÌ¾¡§EXPO2025 ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ ¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³ÈÓ
²Á³Ê¡§1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ã¸Ï©²°Ä¾±ÄÅ¹¤Ç¤ÎÈÎÇä¤òWeb¿½¹þ¤ËÊÑ¹¹
Åö½é¤ÏÄ¾±ÄÅ¹¤Î°ìÈÌÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢10·î1Æü(¿å)¤«¤é¤ÎÈÎÇäÂÎÀ©¤ò¡¢WEB¿½¹þ¤ß¤Ë¤è¤ë´°Á´Í½ÌóÀ©¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼õÉÕ³«»ÏÆü»þ¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¸áÁ°10»þ¤è¤ê
¼õÉÕ´ü´Ö ¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á26Æü¡ÊÆü¡Ë
¿ôÎÌÀ©¸Â¡§ÅöÌÌ¡¢°ì²ó¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤¡¢1¸Ä¤Þ¤Ç¡£
¢¨Æü¡¹¸ÂÄê¿ô¤¢¤ê¡£Æü¡¹¡¢¸áÁ°10»þ¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï¡£
¢¨¤ª¼õ¼è¤ê²ÄÇ½Æü¡§¤ª¿½¹þ¤ßÆü¤Î¡¢4Æü¸å¡Á7Æü¸å¤ò»ØÄê²ÄÇ½¡£
¼èÃÖÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§Ã¸Ï©²°Ä¾±ÄÅ¹¡Ê¿·¿À¸ÍÅ¹¡¢¿À¸Í±ØÅ¹¡¢À¾ÌÀÀÐÅ¹¡¢¥Ô¥ª¥ìÌÀÀÐÅ¹¡¢¿â¿å±ØÅ¹¡¢À¾¿ÀÃæ±ûÅ¹¡¢¿À¸ÍÂç´ÝÅ¹¡¢»°µÜ¥»¥ó¥¿¡¼³¹Å¹¡¢¿À¸ÍºåµÞÅ¹¡¢À¾µÜºåµÞÅ¹¡¢ÊõÄÍºåµÞÅ¹¡¢ÀîÀ¾ºåµÞÅ¹¡¢ÀéÎ¤ºåµÞÅ¹¡¢¹âÄÐºåµÞÅ¹¡¢ºå¿ÀÇßÅÄÅ¹¡¢Âçºå¹âÅç²°Å¹¡¢Äá¶¶Å¹¡¢µþºå¼é¸ýÅ¹¡¢¥é¥¾¡¼¥ÊÀîºêÅ¹¡¢¤é¤é¥Æ¥é¥¹Àî¸ýÅ¹¡Ë¡¢Ã¸Ï©²°¤Î¤ª¤â¤¦¤Ä¤Ü¡Ê¿À¸Í¶õ¹ÁÅ¹¡¢TOTTEI KOBEÅ¹¡Ë
Å¹ÊÞ¤ª¼è¤êÃÖ¤¥µ¥¤¥Èhttps://otorioki.awajiya.co.jp/?pid=187949832
注意点①:カートに入れただけでは商品確保にはなりません。受注番号が表示されてはじめて商品確保となりますのでご注意ください。
注意点②:最新情報は公式ホームページや各種SNSで配信します。電話や店頭でのお問い合わせは、可能な限りお控えいただきますようお願いいたします。
¢¨Ã¸Ï©²°Ä¾±ÄÅ¹°Ê³°¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤Ø¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Û
Ã¸Ï©²°¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÈÎÇä¤â¡¢Å¹Æ¬ÈÎÇä¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë10·î1Æü¤«¤é¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼õÉÕ³«»ÏÆü»þ¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë ¸áÁ°11»þ¤è¤ê
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á26Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨Æü¡¹¸ÂÄê¿ô¤¢¤ê¡ÊÆü¡¹¿ôÎÌ¤ÏÈó¸ø³«¡Ë¡£Æü¡¹¡¢¸áÁ°11»þ¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï¡£
¤ª¼õ¼è¤ê²ÄÇ½Æü¡§¤ª¿½¹þ¤ßÆü¤Î¡¢4Æü¸å¡Á7Æü¸å¤ò»ØÄê²ÄÇ½¡£
¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸URL¡§https://all.awajiya.co.jp/?pid=187950344
¢¨ÈÎÇä³«»Ï¤Þ¤Ç¤ÏÇä¤êÀÚ¤ìÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£
¿ôÎÌÀ©¸Â¡§ÅöÌÌ¡¢°ì²ó¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤¡¢1¸Ä¤Þ¤Ç¡£
Ãí°ÕÅÀ¡¡§¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¾¦ÉÊ³ÎÊÝ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼õÃíÈÖ¹æ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¾¦ÉÊ³ÎÊÝ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãí°ÕÅÀ¢¡§ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ä³Æ¼ïSNS¤ÇÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£ÅÅÏÃ¤äÅ¹Æ¬¤Ç¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤è¤¤¤è¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î½ª¤ï¤ê¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ±Ø¤Ç¤ÎÂ¨Æü´°Çä¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³ÈÓ¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅöÌÌ¤ÏÆþ¼êº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
10·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¤ÎWeb¿½¹þ¤Ë¤è¤ëÈÎÇä¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¶á¤¯¤Î¤ªÅ¹¼õ¤±¼è¤ê¤ä¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¹ØÆþ¤Ê¤É¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËüÇî¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÆÃÀ½Æ«´ïÍÆ´ï¤Ï¡¢¤ªÅÚ»º¤äµÇ°ÉÊ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
