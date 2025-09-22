婚活リアリティー番組『ガールオアレディー シーズン２』（ABEMA）の5話が9月21日に配信。

参考：【写真】年下のライバルと激突する32歳“三上悠亜似”美女

前回から、20代女性“ガール”4人と、30代女性“レディ”4人、そして男性陣での共同生活がスタート。トライアングルデートなども始まり、恋の矢印が大きく動き出した。

まず注目なのは、150人以上と婚活してきたアイ、そして若ママに憧れるルナ、そしてフェンシングインストラクターのケンタ3人でのトライアングルデートである。最初のデート以降、ケンタに誘われることがなかったルナが、ここでケンタから誘いを受けたのはずばり本人からの「ケンタに投票した」という言葉、そしてデートがなくてもずっと待ち続けていたという一途さゆえだった。ルナにとっては念願のデート。ルナはここでケンタにアピールできるのか、といったところがポイントのひとつであった。

このトライアングルデートでは、運命のカードが配られる。何かにつけてAかBの選択肢を選び、それに基づく行動をしなければいけないのであった。まず最初、グランピングデートの前にカフェデートをするか、それともアクティビティを楽しむかという選択に対しては、まさかのルナとアイがカフェ、そしてケンタがひとりだけアクティビティという結果に。

まさかの恋のライバルであるルナとアイが2人でカフェに行く展開になった。しかし、行ってみると2人は和やか。自分の部屋で一夜男性と過ごすというイベントに対し「付き合っていない男性と一夜を過ごすのは、厳しい」という意見で恋愛観が一致したのであった。

ここで3人和やかな雰囲気かと思いきや、バーベキューの席でどうしても話が合ってしまうのは歳の近いアイとケンタ。かなり切り込んだことをはっきりというアイに同調するケンタをルナ目線で見ていると、少し悔しさを覚える。

それもあってだろうか、夜に一緒のテントで過ごすか、それとも別のテントで過ごすかという選択にはルナだけが別のテントで過ごすを選択。たしかに、付き合ってない人と一夜を過ごすことに抵抗があるとは言っていたが、どうしてもアイのことを一番気になっているケンタの気持ちを知っているからこそ、少し譲ってしまったように思えた。

一方、翌日のトライアングルデートは歯科医のノリヤスがまっさきにモエミをさそう。レディから選択したのはアイミであった。このデートでは、何かとノリヤスとの運命のカード選択が合わないモエミ。これは偶然か？ と思い見ていたが、ツーショットの際に「モエミは自立しているように見えて、抱え込んでいそうだから守ってあげたくなる」とノリヤスから言われた際に、なんとも言えない表情をしていたところをみるに意図的に外しているようにも見えた。果たして、ガールで1番モテているモエミの考えとは？ 今後の恋の矢印に注目だ。

さらに、一途にヒロを思っていたナツキが泣き出してしまうほど辛い立場に。どうやらほかの女子と仲良くしているところを見たくないようなのだが、ヒロは第一印象から気になっていたというアズサに猛アタック。トライアングルデートがあったら、絶対に誘うからと言われつつも「いやや、傷つきたくない」と断ってしまうので合った。そんな風に喜怒哀楽を表情に表す様子を見て、タカはナツキのことを気になるように。もしかして、ここからタカからナツキへのアプローチが始まるのではないか、次回が楽しみだ。

（文＝於ありさ）