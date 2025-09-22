名古屋Dの今村とウィリアムズがプレシーズンゲーム欠場…「特に小澤！」東京から広島へ激励メッセージ

B1西地区の名古屋ダイヤモンドドルフィンズは9月22日、アラン・ウィリアムズと今村佳太が同日にシシンヨーオークアリーナ（広島県呉市）で開催される広島ドラゴンフライズとのプレシーズンゲームを欠場することを発表した。

3シーズンぶりに名古屋Dに復帰したウィリアムズはコンディション調整のため、在籍2年目となる今シーズンからキャプテンに就任した今村は、同日に東京都内で行われた『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON TIPOFFカンファレンス』に出席していたため、今回の広島遠征に帯同していない。

なお、クラブは公式SNSを更新し、「キャプテンから広島で戦う皆さまへ」との文言を添えて今村による動画メッセージも投稿。カメラを向けられた今村は笑みを浮かべつつ、「こうやって選手がいないときがシーズン中にもしかしたらあるかもしれないので、言い訳せず、戦ってきてください。僕はしっかり見ているので。ご飯食べながらしっかり見ています」と仲間を激励した。

さらに「特に小澤！スリー4本で」と、この夏に日本体育大学から加入した若手有望株の小澤飛悠へ向けたメッセージも。その後、クラブ公式SNSは「小澤選手へ動画を見てもらったところ『4本？OKっす』とのことでした」とアンサーも報告した。

広島遠征中のチームはキャプテンからの激励に応えられるか。広島とのプレシーズンゲームは19時5分ティップオフ予定だ。







【動画】名古屋D・今村佳太のプレーハイライト映像