縮まっていた胸の横が伸びていく〜！「横胸伸ばし」のコツ
「最近腰、つらくない？」友人たちとの悩み共有。腰痛はストレッチで良くなりますか？／1分腰ゆるめストレッチ（1）
腰痛改善のカギは、胸と股関節をほぐすこと!?
漫画家のたかツキなほりさんは、仕事中にときどき腰が痛くなったり足がしびれたりすることが多くあるそう。けれどそれは「腰痛予備軍」であると友人に指摘され、このままではいけないと、腰痛治療の世界的名医である西良浩一先生のもとを訪ねてみることに！
そこで教えてもらったのは、腰痛を抱える方の多くは、腰以外の筋肉が固まってしまっているため、立ち上がったり、かがんだり、ひねったりなど、日常生活のあらゆる動作のなかで腰を酷使してしまっているということ。
※本記事はたかツキなほり（著）、 西良浩一（監修）の書籍『つらい腰痛がす〜っと消える! 1分腰ゆるめストレッチ』から一部抜粋・編集しました。
■横胸伸ばし
1 イスに腰かけて骨盤を立てる
2 片腕をまっすぐ上にあげもう片方の手でイスの座面をつかみ両脚を腰幅に広げる
3 両足の裏で床を踏みしめたら4秒かけて鼻から息を吸い、口から息を吐きながら6秒かけて上げた腕と胸をゆっくり斜め上に伸ばし3回ほど深呼吸する。口から息を吐きながら5秒かけて2の姿勢に戻る
▶1〜3を左右1セットずつ
■やってみた…
