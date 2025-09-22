2025年9月20日、DIY系YouTuberのよつめもん。が自身のYouTubeチャンネルを更新。別荘の階段作りの様子を公開した。

【画像】手際の良い作業光景に視聴者も驚き 50万円の別荘をDIYでフルリノベする様子

よつめもん。は、2020年、山奥にある50万円の別荘を購入し、少しずつリフォームを進めている様子を投稿しているDIY系YouTuberだ。リフォームだけではなく、かかった費用や別荘の見つけ方の動画も人気を呼んでおり、2025年9月現在で8万人の登録者数となっている。

今回投稿したのは、階段作りの様子だ。階段自体はすでにあるようなのだが、至るところが欠けていてボロボロだ。まずはコンクリートを流し込むための、枠作りから。コンパネで型を作り、組み立てていく。下地を塗って、コンクリートを練っていく。だが、型から漏れ出したりとなかなか苦戦しているようだ。1週間後、型を外すとそこには綺麗な階段が。だがこれで完成したのはやっと一段。

その後2段目、3段目と同じ工程を繰り返し、完成が近づいているようだ。作業途中、よつめもん。は床に倒れ込み休んでいる姿を見せ、かなりの重労働だったことがわかる。

今回の動画に視聴者からは「綺麗に仕上がる所が腕とセンス」「見てて気持ち良い」「努力家！！」といった声が集まった。

（文＝向原康太）