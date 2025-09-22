ハンセン病回復者として、そして全国の療養所入所者を率いるリーダーとして、国の政策と向き合い続ける邑久光明園入所者自治会の屋猛司会長。1942年に奄美大島で生まれ、32歳で入所。以来、入所者の人権回復と尊厳のために活動を続けてきました。

【写真を見る】「人権というものはありませんでした」邑久光明園入所者自治会の屋 猛司会長が語る「ハンセン病問題の解決 歴史の継承」

現在、全国の療養所にいる入所者は605人、その平均年齢は88.8歳に達します。時間が限られる中で、ハンセン病問題の解決と歴史の継承は喫緊の課題です。

今回は、ハンセン病療養所の世界遺産登録を目指す推進協議会の山下晴海理事長が聞き手となり、屋会長が歩んできた道のり、国の隔離政策がもたらした筆舌に尽くしがたい苦難、そして今、私たちが向き合うべき課題について、その胸の内を語っていただきました。

「人権というものはありませんでした」隔離政策下の壮絶な実態

――本日はお忙しい中、ありがとうございます。まず、屋会長の自己紹介を補足していただけますでしょうか。



（屋 猛司会長）

「邑久光明園の自治会長と、全国ハンセン病療養所入所者協議会の会長を令和5年から務めており、全国の療養所を回っています。



今、光明園の入所者は44人で平均年齢は89.5歳。私も83歳になりますが、若い方で、下から4番目ぐらいです。全国の入所者も、先月末で605人ですが、今月の末には500人台になっているでしょう。昨年1年間で80人ぐらい亡くなっていますから」

――現在の入所者の方々が置かれている現状は、昔と比べれば改善されてきているのでしょうか。



（屋会長）

「ええ、今は各療養所の職員が入所者に寄り添ってくれていますし、厚生労働省も私たちの要望事項の多くを聞き入れてくれます。昔は東京まで出向いていましたが、今は厚労省のほうから各療養所へ来てくれるようになりました。自分の部屋で診察や点滴を受けられ、看取りも部屋でやってくれます。本当に良くなりました」

――一方で、過去には想像を絶するような厳しい生活があったとお聞きします。強制隔離政策の中での生活はどのようなものだったのでしょうか。



（屋会長）

「昔は人権というものはありませんでした。物扱いです。新しい薬が開発されれば、人体実験も行われました。動物でやるべき実験を、人間でやってしまう。そのせいで目や耳を悪くした人がたくさんいたと聞いています」

――人権が全くなかったということですね。



（屋会長）

「とんでもないことを平気でやっていました。一番分かりやすく言うと、15畳の部屋で夫婦3組が、仕切りのようなものだけで一緒に生活させられていたこともあります。お金も部屋もなかったからでしょうが、信じられない状況でした」

なぜハンセン病だけが差別されたのか

――特効薬「プロミン」が戦後に登場した時は、希望の光だったのではないでしょうか。



（屋会長）

「最初は、アメリカの薬ということで手を挙げる人は少なかったんです。でも『自分はどうなってもいいから』と試した人がすっかり良くなったのを見て、皆が求めるようになりました。昭和23年には『プロミン獲得闘争』という運動が起き、国が5000万円ほど出して薬を確保しましたが、それでも足りませんでした」

――そもそも、なぜハンセン病患者だけが、これほどまでに厳しい差別と偏見にさらされてきたのでしょうか。



（屋会長）

「それは、国が感染症に関する法律を作って縛ったのがハンセン病だけだからです。明治40年に法律ができて、当初は街をさまよう患者を収容するためでした。



しかし昭和6年、内務省（当時）は在宅療養を認めず、家にいる患者も警察と保健所が強制的に収容する『絶対隔離』『癩（らい）絶滅政策』を打ち出したのです。さらに昭和28年にも法律ができ、この3本の法律で縛られた感染症はハンセン病だけです」

――国の政策が差別を助長した、と。



（屋会長）

「国が間違った情報を流した。国民を騙したということです。『怖い伝染病だ』『遺伝する』と嘘を教え、人々から忌み嫌われるように仕向けたのです。



昔は薬がなく、顔や手足が変形する人もいたため、見た目で嫌われた面もありますが、それらが重なって、今なお厳しい偏見と差別が残っています。何十年も連れ添った夫婦が、病気のことを打ち明けたら離婚に至ったという話も現実にあります」

断ち切られた家族の絆

――強制隔離政策は、入所者と家族との絆も断ち切ってしまいました。



（屋会長）

「当時は仕方がなかった面もあります。国の言うことを信じれば、家族も生きていくためには縁を切るしかなかった。正しい知識を持っていれば違ったでしょうが、国自体が分かっていなかったのですから」

――今もその関係は回復していないのでしょうか。



（屋会長）

「はい。故郷に帰れば、また近所の人から偏見の目で見られる。だから帰れない。親とも兄弟とも言えないままの人がいます。一番ひどいのは、兄弟の結婚式に『帰ってくるな』、親の葬式に『来てくれるな』と言われることです。墓参りさえ『しないでくれ』と言われたら、本当に辛い。



なぜ自分が悪いのか、と。今なら、親もそうしなければ生きていけなかったと理解できますが、それに気づくのにも時間がかかります」

――入所される時、多くの方が本名を隠して「園名（偽名）」を使ったと聞きます。



（屋会長）

「療養所に入る時に職員からまず『名前をどうするか』と聞かれます。身内に迷惑をかけないようにするためです。私は悪いことをしていないのになぜ名前を変えるのかと思い、本名で入りましたが、多くは偽名でした。そうしないと、家族がその土地で生きていけなくなるからです」

子孫を断ち切られた悲劇「子供を返してくれ」

――ハンセン病問題の中でも、特に深刻な人権侵害が断種・堕胎です。子孫を残すことを許されませんでした。



（屋会長）

「男と女がいれば子供ができるのは当然のことです。それを許さず、できた子を全部殺してしまう。これ自体が人権蹂躙そのものです。子孫を残すことは人間として一番大事なことなのに。裁判の時に『私の子どもを返してくれ』と訴えていた方も、この前亡くなりました」

――国の責任は非常に重いですね。



（屋会長）

「国の責任ですよ。国が誤った情報を流したせいで、ハンセン病と分かっただけで一家心中するという事件も起きました。昭和26年に9人が亡くなっています。時代で済まされる問題ではありません」

未来への課題「永続化」と「世界遺産」

――邑久光明園と対岸を結ぶ「邑久長島大橋」は「人間回復の橋」と呼ばれています。この橋が持つ意味は大きいですね。



（屋会長）

「明治42年から79年間、私たちは社会と隔てられていました。あの橋がかかった時、外界と繋がったことで、視覚障害のある方や動けない方が本当に涙を流して喜んだと聞いています。自治会が17年間運動して、やっと実現したんです」

――入所者がいなくなった後、療養所をどうするのかという「永続化」の問題も重要です。



（屋会長）

「私たちは、各療養所を人権を学ぶ場所として残してほしいと国に伝えています。過去にどんな生活があったのか、皆さんが想像もできないような生活があったことを知ってもらうために。10月、厚労省と意見交換に行きます」

――その歴史的価値を伝えるためにも、ハンセン病療養所の世界遺産登録を目指す活動が進んでいますね。



（屋会長）

「はい。これは長島だけでなく、青森から沖縄まで全国13の療養所すべてを一つのものとして登録を目指すものです。我々が元気なうちに、国がこの永続化問題に責任を持つと明言してくれれば、県や市も動き出します。その答えを早く出してもらわなければなりません」

――亡くなった後、遺骨はどうされるおつもりですか。多くの方が家族の墓に入れず、園内の納骨堂に眠っていると聞きます。



（屋会長）

「弟は『兄貴が死んだら親の墓に入れる』と言ってくれています。ですが、こうして会長を務めている身で、家に持って帰れるかという思いもあります。



おそらく私は光明園の納骨堂に残るでしょう。今、3263柱が祀られていますが、我々がいなくなった後、国がどう維持管理してくれるのか。それをはっきりさせてもらわないと、安心して死ねません」

国が過ちを認めない限り、差別はなくならない

――最後に、この問題の解決に向けて最も重要なことは何だとお考えですか。

（屋会長）

「国が自らの過ちを認めることです。偏見や差別をどう解消していくか、厚労省、文科省、法務省が連携して考えていますが、『国が間違った情報を流したせいでこうなりました』と言ってくれれば、国民の受け入れ方もだいぶ違うはずです。しかし、国は未だにそれを言わない」

――法律の改正も目指しているそうですね。



（屋会長）

「平成21年にできた『ハンセン病問題基本法』が今の状況に合わなくなってきたので、改正を目指しています。今の法律では、国の取り組みは『努める』という努力義務ですが、これを『責務』、つまり果たさなければならない義務に変えたい。そうしなければ、本当に動いてはくれません」



「らい予防法が廃止されて来年で30年、国賠訴訟で勝訴して25年になります。このままでは、私たちが生きている間に偏見差別の解消はできないでしょう。そして私たちが死んだら、『ハンセン病って何だったの？』で終わってしまう。国が『私たちが悪かった』と言えば、もっと早く解決するんです。



国民の皆さんも、国が絶対だとは思わず、間違ったこともするという視点で、この問題を勉強してもらいたいと思います」