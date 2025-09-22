9月21日から始まった秋の全国交通安全運動。垂水市ではパトロール隊の出発式が行われました。子供たちが交通安全を願って作った個性豊かな「かかし」のコンテストも行われました。



（児童）

「道路への飛び出しは絶対しません。道路を横断するときは必ず右左右を確認します」



交通安全の誓いの言葉を述べたのは、垂水市の松ヶ崎小学校の子どもたちです。



道の駅たるみず 湯っ足り館では、9月21日から始まった「秋の全国交通安全運動」の出発式が行われ、鹿屋警察署の警察官や子どもたち約50人が参加しました。





（松ヶ崎小学校・児童）「鹿児島の交通事故をゼロに。出発！」子どもたちの掛け声で白バイやパトカー、地域のパトロール隊が出発。子どもたちも、道の駅を訪れたドライバーたちに交通安全を呼びかけました。また、垂水市内の3つの小学校の子どもたちが交通安全を願って作ったかかしのコンテストも行われました。知名度のあるキャラクターを生かした個性あふれる作品が展示されていました。（垂水地区安全運転管理協議会・ 篠原基郷青年部長）「小学生が交通安全意識を持ってもらい、小学生から大人たちに向かって交通安全意識を高めてもらおうという主旨。主要幹線の国道で交通事故がないように訴えていきたい」子どもたちが作った「かかし」は秋の全国交通安全運動の期間中の9月30日まで、道の駅「たるみず」湯っ足り館に展示されるということです。県警によりますと、県内では今年に入って1730件の人身事故が起きていて、27人が亡くなっているということです。