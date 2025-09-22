これからの気象情報です。



◆警報・注意報

この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。



◆23日(火)の天気

・上越地方

高気圧に覆われて晴れる時間が長くなるでしょう。

最高気温は、27～28℃の予想です。22日(月)よりやや高く、少し汗ばむくらいになりそうです。



・中越地方

午前中は雲が広がるところもありますが、天気の崩れはないでしょう。

日中の気温は26℃前後で、過ごしやすい体感になりそうです。ただ、朝晩は肌寒くなりますので服装選びにご注意ください。



・長岡市と三条市周辺

朝から日差しがたっぷり届くでしょう。乾いた空気に包まれて、爽やかな陽気になりそうです。

最低気温は17℃前後、最高気温は28℃前後の予想です。



下越：新潟市周辺と佐渡

青空が広がるでしょう。ただ、沿岸部を中心に風が出やすく、また空気が乾燥しますので火の取り扱いには十分にご注意ください。



・下越：村上市から聖籠町

爽やかな秋晴れが続くでしょう。

昼間の気温は25～28℃の予想で、カラっとした暑さになりそうです。一方、朝晩は山沿いでは寒いくらいになりそうです。



◆風と波

下越では、次第に南東の風がやや強く吹くでしょう。

波の高さは、上越・下越・佐渡で最大1mの予想です。



◆週間予報

24日(水)もおおむね晴れるでしょう。最高気温は平年より高く、真夏日のところもありそうです。

25日(木)は天気が下り坂で、次第に雨となるでしょう。

また、28日(日)以降も雨が降りやすく雨脚が強まるところもありそうです。



23日(火)朝もグッと冷えるところがありそうです。寒暖差で体調を崩さないようにお気をつけください。