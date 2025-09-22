「一撃、一閃の先制弾だ」「珍しくボックス内に侵入し…」ブンデス２部移籍後初ゴールの24歳日本人に独メディアが賛辞！ チームはリーグ首位浮上「道を切り開いた」
現地９月21日に開催されたブンデスリーガ２部の第６節で、秋山裕紀と古川陽介が所属するダルムシュタットが敵地でデュッセルドルフと対戦。３−０の快勝を飾った。
この一戦で貴重な先制点を奪ったのが、スタメン出場を果たした秋山だった。スコアレスで迎えた65分に敵陣ボックス内でこぼれ球に反応。豪快に右足を振り抜き、強烈な一撃でネットを揺らしてみせた。
今夏にダルムシュタットに加入した24歳日本人MFにとって、これが移籍後初ゴール。ドイツメディア『tagesschau』は、「秋山のゴールが道を切り開いた」と賛辞を贈る。
「夏に加入したこのMFは、珍しく相手ペナルティエリア内に侵入し、すぐに得点を決めた。（イサク・）リドベリはボールをキープできなかったが、こぼれ球が日本人の足もとに跳ね返った。一撃、一閃の先制弾だ」
なお、ダルムシュタットは、これで４勝１分１敗となり、勝点13でリーグ首位に立っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本人MFがサポーターと喜びを分かち合う！
この一戦で貴重な先制点を奪ったのが、スタメン出場を果たした秋山だった。スコアレスで迎えた65分に敵陣ボックス内でこぼれ球に反応。豪快に右足を振り抜き、強烈な一撃でネットを揺らしてみせた。
今夏にダルムシュタットに加入した24歳日本人MFにとって、これが移籍後初ゴール。ドイツメディア『tagesschau』は、「秋山のゴールが道を切り開いた」と賛辞を贈る。
「夏に加入したこのMFは、珍しく相手ペナルティエリア内に侵入し、すぐに得点を決めた。（イサク・）リドベリはボールをキープできなかったが、こぼれ球が日本人の足もとに跳ね返った。一撃、一閃の先制弾だ」
なお、ダルムシュタットは、これで４勝１分１敗となり、勝点13でリーグ首位に立っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本人MFがサポーターと喜びを分かち合う！