Photo: 納富廉邦

2021年に出会って以来、「ここ数年のベストバイは？」という質問に対し、ずっと私は旭工業の「スミトースター」と答えている。

一見、ただの黒い四角いプレートなのに13,200円（税込）するから、なかなか買いにくいのも分かるけれど、おいしいトーストやパンが食べたいならと、とにかく勧めまくって、常に感謝され続けている。

炭火焼きのパンがこんなにもおいしいとは…！

Photo: 納富廉邦

「スミトースター」はカーボングラファイト（炭素）の塊を削り出してつくられてるから、言ってみれば全体が炭みたいなもの。

そのため、熱したときに出る遠赤外線の量がものすごく、食パンの中の水分を逃がさないまま、内部の水分をキープしたまましっかり温めているから冷めにくい。それでいて表面はカリッとした焼きあがり。ハッキリ言って、どの高級オーブントースターよりおいしいトーストが食べられると思っている。

ただ、オーブントースターに比べると、ちょっと慣れとコツは必要で、使っているうちに自分好みの焼き加減で最高の仕上がりに持っていける。それまでは試行錯誤が必要ではあるけど、場所は取らないし、メインテナンスも簡単。

Photo: 納富廉邦 シナモンロールもアルミホイルを被せて2分半でできたての味。個人的には餅を焼くのが最高だと思ってる。

個人的には、トーストだけでなく、サンドイッチを焼いたり、揚物やピザの温め直しや、ハムやベーコンの炒めたり餅を焼いたり、フレンチトーストを作ったり。もう、何でもこれで焼くと美味しいから、異様なほど使っている。

たこ焼き用「スミマル」は最高。でも価格が…

Photo: 納富廉邦

さらに旭工業からはサイズ違いのスミトースターやら、たこ焼き用の「スミマル」（税込22,000円）、揚物にも使える「スミロースター」（税込35,200円）など、さまざまなバリエーションが登場していて、どれもが調理器具として完成度が高くて、マニアックで楽しい。

「スミトースター」は、ある意味、万能焼き器だから誰にでも勧められるけれど、では、そのほかの製品はというと、ややユーザーを選ぶ。

個人的には物凄い傑作だと思っている「スミマル」で焼いたたこ焼きは、外はカリッ、中はトロトロの絶品なのだけど、たこ焼きとミートボールとミニカステラとアヒージョくらいしか使い道がないのに22,000円（税込）は、やっぱり勧めにくい。

「スミロースター」は揚げ物もオーブン風料理にも対応

Photo: 納富廉邦

その点、最新作「スミロースター」（税込35,200円）は、ローストチキンや豚の角煮なんかもおいしく、ふっくら仕上がるし、味もしっかり入る。

さらに、揚物が本当にパリッと揚がるのがうれしいから「スミトースター」はお勧めしやすい。もともと、「スミトースター」で揚物を温め直したら、とてもパリッと揚げたてみたいになるなら、いっそ、これで揚物を作れたらというのが開発動機にあったらしいし。

Photo: 納富廉邦

そして、遠赤外線はアルミホイルに反射するから、ピサなどひっくり返して焼くことができない場合、「スミロースター」には、ステンレスの蓋が付いてるのが気が利いている。

これによって、生地はパリッと焼けて、裏返さなくても具やチーズもしっかり温まるのだ。

もともと、焼き鳥を手軽に炭火焼きの味で食べたいというところから開発されたシリーズだけに、これでただ焼いただけの野菜や肉のおいしさは、ちょっとビックリする。

Source: Sumi, Photo: 納富廉邦