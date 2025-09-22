9月20日、落語家・林家たい平が自身のブログを更新。同じ一門で自宅火災の被害に遭った林家ぺー・パー子夫妻を援助するためにチャリティーイベントを計画していることを告白した。

「19日の午後に自宅が出火した林家ぺーさんとパー子さん夫妻。この火事では、消防車など30台が出動する事態となりました。ぺーさんは、翌日が命日である師匠の初代林家三平さんの元へ行っていたため不在でしたが、妻のパー子さんは在宅しており、煙を吸って病院へ搬送されています。命に別状はありませんでしたが、当日はかなりの心配の声が寄せられていました」（スポーツ紙記者）

本誌は実際に出火からおよそ3時間後、ペー本人に話を聞いている。

「師匠（初代三平）の墓は足立区の西新井にあるんですが、ちょうどそこにいたときに、火事だっていう連絡をもらって。そこからもう、すぐタクシーですよ。でも環八がね、それこそ火事の影響なのか、混んでいて。それでもなんとか、やっと着いたと思ったら、規制線が張られていて、自宅に入れない。

どうしようと思っていたら、すぐ近くに救急車が停まっていて、それにパー子が乗っていたんです。で、煙を吸ったっていうから、病院へ行って、喉の調子はどうだとか調べてもらって。おかげさまで、たいしたことはなかったようです」

当時そう語っていたペー。夫妻の火事を受け、たい平はブログで「昨日のニュースを受けてペー師匠、パー子お姉さんに自分達で出来ることを考えてます」と記した。さらに「火事になって心が辛い上に家族の猫ちゃん達も亡くなり追い打ちを掛けて大変な思いをされてると察します」とし、「出来るだけ早くにチャリティーの会を開催出来ればと」と明かしたのだ。

これにはXで

《林家たい平さんを中心に仲間たちから支援の動きがあるらしいけどクラファンとかしても良い気がする》

《たい平師匠！さすがです》

《さすが、たい平師匠は頼りになる男だ》

と、称賛の声が上がっている。

「21日、林家ペーさんは浅草演芸ホールでの寄席に出演、パー子さんも付き添いました。出演後、取材陣に今回の家事の原因を『仏壇の隣の古いソケットの間のコードが漏電してショートしたみたいで』と明かしていました。延焼はなかったものの、近所は水浸しとなり、夫妻は同じマンションの全ての部屋に謝罪に回ったとも言います。パー子さん以外にも今回の火事で2人がけがを負ったとも報じられていますから、たい平さんのもとには《ペーパーより迷惑かけたマンションの住民のために何かしてあげたらよろしいのに》《気の毒ではあるが、自己責任だし、ちょっとモヤっとする》といった声もあがりました。

ただ、今回の火事で、愛猫家として知られた夫妻の猫が4匹亡くなっています。さらに夫妻によれば火災保険に加入していなかったとのことで、これからの必要費用も尋常じゃないと予想されます」（同前）

賛否あるチャリティーイベントだが、夫妻も近隣住民も、元の暮らしを取り戻すのには時間がかかるかもしれない。