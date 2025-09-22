　22日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比80円安の4万5240円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万5493.66円に対しては253.66円安。出来高は1302枚となっている。

　TOPIX先物期近は3135.5ポイントと前日比4ポイント安、TOPIXの現物終値比は27.67ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 45240　　　　　 -80　　　　1302
日経225mini 　　　　　　 45240　　　　　 -75　　　 30526
TOPIX先物 　　　　　　　3135.5　　　　　　-4　　　　2273
JPX日経400先物　　　　　 28205　　　　　 -65　　　　 213
グロース指数先物　　　　　 765　　　　　　-2　　　　　85
東証REIT指数先物　　売買不成立

