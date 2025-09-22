日経225先物：22日19時＝80円安、4万5240円
22日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比80円安の4万5240円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万5493.66円に対しては253.66円安。出来高は1302枚となっている。
TOPIX先物期近は3135.5ポイントと前日比4ポイント安、TOPIXの現物終値比は27.67ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45240 -80 1302
日経225mini 45240 -75 30526
TOPIX先物 3135.5 -4 2273
JPX日経400先物 28205 -65 213
グロース指数先物 765 -2 85
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3135.5ポイントと前日比4ポイント安、TOPIXの現物終値比は27.67ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45240 -80 1302
日経225mini 45240 -75 30526
TOPIX先物 3135.5 -4 2273
JPX日経400先物 28205 -65 213
グロース指数先物 765 -2 85
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース