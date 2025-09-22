映画『国宝』吉沢亮＆黒川想矢が韓国語で自己紹介 釜山映画祭オープントークに2000人殺到
韓国・釜山で開催中の「第30回釜山国際映画祭」〈ガラプレゼンテーション部門〉に出品された映画『国宝』が21日に公式上映された。主演の吉沢亮、吉沢演じる喜久雄の少年時代を演じた黒川想矢、李相日監督が渡韓。午後3時から野外メインシアターで開催された「オープントーク」に集まった約2000人の観客の前に姿を見せた。
【画像】オープントーク＆記者会見の写真
冒頭、李監督が韓国語で自己紹介。『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』（2003年）以来、実写映画の歴代興行収入ランキング2位となる快挙について問われると、「この映画はテレビドラマや漫画の原作ではなく、伝統文化を題材にした作品です。現代の日本の観客に多く観ていただけたことに驚いています」と率直な思いを語った。さらに「歌舞伎はどの国の人でも、その美しさや伝統、歴史を感じられる芸術。国や人種を問わず感動していただける映画だと思います」と作品への思いを述べた。
続いて吉沢と黒川がサプライズで登場。ともに韓国語で自己紹介をすると、満席の会場から大きな拍手が湧き起こった。
吉沢は「1年半という長い期間、一つの役に向き合えたのは貴重な経験でした。実際の歌舞伎役者の方々の足元にも及びませんが、稽古を重ねるほど、その素晴らしさを実感しました。あの時は『やるしかない』という意地で挑みました。これまでの作品とは比べものにならないほど、覚悟が必要でした」と振り返った。
さらに、李監督の厳しい要求について「難しく不可能に思える注文ばかりでしたが、それは『役者なら乗り越えられる』という絶対的な信頼だと思いました。監督の言葉の中にある愛を強く感じました」と明かした。
一方、黒川は「演技が本当に面白くて仕方ありません。本作の中で『寝る時間が無駄だ』というせりふがありますが、その気持ちは分かります」と語りつつ、「演技を楽しむために、よく眠るよう努力しています」とユーモアを交えて会場を和ませた。
この日は午前10時から韓国メディア向けの記者会見も開かれ、李監督と吉沢が出席。午後6時55分からの公式上映には約300人の観客が詰めかけ、Q＆Aでは次々と質問が寄せられた。11月に公開を控える韓国での関心の高さを裏付ける一日となった。
