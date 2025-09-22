渡邊渚、17万円の購入品「元は全然取れる」
【モデルプレス＝2025/09/22】渡邊渚が9月22日、レギュラーMCを務めるYouTube番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」（「REAL VALUE」チャンネルにて19時配信）に出演。
今回は「REAL VALUE CLUB」の「株式会社スカイ」代表の山本智也氏、「株式会社3PM」代表の大貫康喬氏、「三栄工業株式会社」代表の軽部治氏が登場し、トークを繰り広げた。
◆渡邊渚MC番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」
同番組は、実業家・堀江貴文氏、溝口勇児氏、三崎優太氏らがメインキャストを務め、ビジネス界で熱い注目を集めるYouTube番組「REAL VALUE」のスピンオフ企画として誕生。国内最大級の女性読者数を擁するメディア「モデルプレス」が持つ「人をエンパワーメントする」というメディアコンセプトと、独自のインタビューメソッドを融合させ、従来のビジネス番組とは一線を画す、全く新しい視点からのインタビューを展開する。
◆渡邊渚、17万円の購入品
「今年1番買ってよかったものってなんですか？」と聞かれた渡邊は「ルンバ」とロボット掃除機であると即答。「Alexaとか呼んでる人嫌い…あんまり好きじゃなかったんですよ。家で『Alexa電気つけてとか言ってる人とか嫌だな』みたいな」と元々はそういった機器に抵抗があったという。
しかし「今まで家の掃除は全部自分で雑巾掛けしていたんですよ」とアナログなやり方だったため「ちょっとそろそろ限界かもなと思って一旦掃除機買おうと思ったんですけど、どうせ買うんだったら掃除の負担を減らそうと思って1回ルンバを買ってみたら『なんて楽なんだろう！』って。AIを毛嫌いするんじゃなかった」と感動。値段は「17万」と高額だが「雑巾掛けしてきたからいいでしょっていう。もとは全然取れるかな！多分」と笑っていた。
◆渡邊渚、フジテレビ退社後フォトエッセイで話題 初写真集も刊行
渡邊は、慶應義塾大学経済学部を卒業後、2020年にフジテレビに入社。「めざましテレビ」の情報キャスターや、「ワイドナショー」など、数々の人気番組に出演し、持ち前の明るさと親しみやすいキャラクターで人気を博した。1月29日に発売されたフォトエッセイ「透明を満たす」（講談社）では前職時代の葛藤や今後の活動を率直な言葉でつづり、大きな話題に。6月25日には1st写真集「水平線」（集英社）を発売し、水着やランジェリーカットにも初挑戦。9月1日にはデジタル写真集「Re：水平線」（集英社）を発売している。（modelpress編集部）
