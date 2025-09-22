ÅÏî´½í¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Çµ¯¤¤¿ÊÑ²½¡Ö¿Í¤ò²È¤Ë¸Æ¤Ö¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/22¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏî´½í¡Ê28¡Ë¤¬¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÊÔ½¸Éô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤·»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Çµ¯¤¤¿ÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÏî´½í¡¢¥ß¥¹·ÄØæ½Ð¾ì¡¦Âç³Ø»þÂå¤Îµ®½Å¥·¥ç¥Ã¥È
¼èºà¤ÏÅÏî´¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼MC¤òÌ³¤á¤ëYouTubeÈÖÁÈ¡Öµ¯¶È²È1Ç¯À¸ÅÏî´½í¤ÈREAL¤Ê¼ÒÄ¹ - ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡ßREAL VALUE¡×¤Î¼ýÏ¿¸å¡Ê¡ô33¤¬9·î22Æü¤Ë¡ÖREAL VALUE¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÇÛ¿®¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ÆÌó1Ç¯¡¢¼«¿È¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸òÍ§´Ø·¸¤¬¤¹¤´¤¯¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿ÅÏî´¡£¡Ö¤â¤È¤â¤È¡¢¿Í¤ò¤´ÈÓ¤ËÍ¶¤Ã¤¿¤ê¡¢Í·¤Ó¤ËÍ¶¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤¤Ã¤È»ä¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤âÌÂÏÇ¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¥â¥¸¥â¥¸¤·¤Æ¡¢·ë¶É²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ë²ñ¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î1Ç¯¤Ç¡Ø¤»¤Ã¤«¤¯¹¤¬¤Ã¤¿±ï¤À¤«¤éÂç»ö¤Ë¤·¤è¤¦¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤«¤é¤´ÈÓ¤ËÍ¶¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª²È¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¹ÔÆ°¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¿Í¤ò²È¤Ë¸Æ¤Ö¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯Ãç´Ö¤¬Áý¤¨¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤À¤«¤é¤³¤½°Â¿´´¶¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºßÍýÍ³¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¼Â¶È²È¡¦ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡¢¹Â¸ýÍ¦»ù»á¡¢»°ºêÍ¥ÂÀ»á¤é¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹³¦¤ÇÇ®¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëYouTubeÈÖÁÈ¡ÖREAL VALUE¡×¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ´ë²è¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸½¾Íè¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÈÖÁÈ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÅ¸³«¡£¤³¤ÎÆüÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï»³ËÜÃÒÌé»á¡¢Âç´Ó¹¯¶¬»á¡¢·ÚÉô¼£»á¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
