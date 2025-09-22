乃木坂46川崎桜、ミニ丈パジャマから美脚際立つ「天使みたい」「彼女感すごい」
【モデルプレス＝2025/09/22】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が19日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つパジャマ風コーディネートを公開した。
【写真】乃木坂46川崎桜、ミニ丈パジャマから美脚披露
川崎は「ゆる〜くパジャマの日」とコメントし、美しい脚が際立つ白いパジャマスタイルを披露。投稿では「リアルミーグリと初めてのリアルサイン会、ありがとうございました」とファンへの感謝を表現し、ツインテールのヘアスタイルと天使の羽の加工でキュートな印象を演出している。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「癒される」「彼女感すごい」「天使みたい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆川崎桜、美脚際立つパジャマ風コーデ披露
