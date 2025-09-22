ÀéÄ»¡¦Âç¸ç¡¢¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¶õ¹Á¼Ì¿¿¤Ë¡È±Ç¤ê¹þ¤ß¡É¤³¤Ã¤½¤ê´Ú¹ñË¬¤ì¤ë¤â¡Ö°ì½ï¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥Ð¥ì¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/22¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤ÎÂç¸ç¤¬¡¢21ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¡ô330¡ÊABEMA SPECIAL¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¿¤è¤ë11»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£´Ú¹ñ¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î±ÇÁü¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¡Ê¥¸¥§¥¤¥ª¡¼¥ï¥ó¡Ë¤È¤È¤â¤Ë±Ç¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¸ç¤ÈÆ±¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅÏ´Ú¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
ËÁÆ¬¤ÇÀéÄ»¤Î¥Î¥Ö¤Ï²ÆµÙ¤ß¤Ë´Ú¹ñ¤Ë¹Ô¤¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç3Æü´Ö¤Û¤Ü¿²¤º¤Ë¥«¥¸¥Î¤òËþµÊ¤·¤¿¤³¤È¤ò²óÁÛ¡£¤½¤Î·ë²Ì¡Ö6Ëü±ß¾¡¤Á¡×¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç¸ç¤â¡Ö´Ú¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¥«¥¸¥Î¤Ë¹Ô¤¯¤ä¤ó¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤Ä¤Ä¡¢ÀèÆü¼þ°Ï¤Ë¸À¤ï¤º¤Ë´Ú¹ñ¤ËË¬¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò²ó¸Ü¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö´Ú¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬»£¤Ã¤Æ¤ëJO1¤Î¸å¤Ë°ì½ï¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥Ð¥ì¤¿¡×¤È¶õ¹Á¤ÇJO1¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤Ë±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢ÅÏ´Ú¤¬¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Î¢Â¦¤ò¹ðÇò¡£Âç¸ç¤Ï¡Ö²£¤Ë½÷¤ª¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¡©¡×¤È¥Ü¥±¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
