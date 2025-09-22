「今から秋冬まで着られる！」【しまむら】着回し力100点♡「新作ニットベスト」

季節の変わり目に持っておくと重宝するアイテムの一つが、一枚あればコーデの幅が広がるベスト。そこで今回は【しまむら】の「新作ニットベスト」に注目。「今から秋冬まで着られる」「新作ベストが可愛い」と@wear___tomoさんもコメントしているように、これからの季節に長く活躍してくれそうなものが揃っているようです。秋の雰囲気も演出できそうな新作ニットベスト、ぜひチェックしてみて。

グレーのベストで大人カジュアルに

【しまむら】「ペーパーヤーンCPTV」\1,089（税込）

他のアイテムと馴染みやすく、いつものコーデにも加えやすそうなやわらかなグレーのベスト。ジーンズに合わせてタンクトップ風にさらりと着るだけで、抜け感のあるカジュアルコーデに仕上がっています。暑い日には腕を出しつつ、ベストの素材感で秋らしさを先取りできるのもポイント。きれいめにもカジュアルにも着こなしやすく、デイリーに活躍してくれそうです。

旬を感じる深みブラウンベスト

【しまむら】「メランジコンパクトベスト」\1,089（税込）

大人っぽさを演出できる濃いめのブラウンは、淡色コーデの引き締め役に。今年はトレンドカラーとしても注目されているブラウンカラーで、旬のムードも楽しめます。深めのVネックは首まわりがすっきり見え、きれいめのタイトスカートと合わせることでスタイルアップも期待できそう。ショート丈なのでボトムスとのバランスも取りやすいのも嬉しいポイントです。

ふんわり可愛いチュニックでフェミニンコーデ

【しまむら】「ブークレニットチュニックV」\1,639（税込）

ホワイト系のふわふわベストは、長めの丈感でワンピース風にも着られる一枚。ショートパンツを合わせて、ミニスカートのように見えるスタイリングも楽しめます。ロングブーツとも好相性で、秋冬らしい雰囲気がぐっと高まりそう。ふんわりとやわらかそうな素材感と淡いカラーで、甘めのフェミニンコーデにもぴったりです。

上品さ漂うブラウンで秋冬モード

【しまむら】「シャギーニットチュニック」\1,639（税込）

優しげなブラウンで、上品さを感じるチュニック。ふわふわした素材で、季節感とトレンドカラーを同時に楽しめそう。程よく長めの丈が女性らしく、こちらもワンピースのようにゆったりと着られるデザインです。写真のようにリブニットを合わせれば、落ち着いた雰囲気のきれいめコーデに。縦ラインが強調され、すっきり見えも期待できる嬉しい一枚です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@wear___tomo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N