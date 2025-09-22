日向坂46・山下葉留花、ボブに大胆イメチェン 「世界一可愛い」「最高」
日向坂46の山下葉留花が、髪をバッサリ切ったボブスタイルを披露し、ファンの間で話題を呼んでいる。
【写真】髪ばっさり ボブにイメチェンした山下葉留花
山下は21日、自身のインスタグラムのストーリーズで「髪の毛切りました」「“ボブ下葉留花”です！」と報告。ロングヘアをばっさりとカットした姿を公開した。
この投稿に対し、ファンからは「世界一可愛い」「最高です」「可愛すぎる」「似合ってる」といったコメントが相次いで寄せられている。
また、日向坂46は現在、ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」を開催中。20日と21日には宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナで公演を行なった。現地でイメチェン後の山下の姿を見られたファンはラッキーだ。
引用：「山下葉留花」インスタグラム（＠haruka.yamashita.official）
