綾瀬はるか、大御所作詞家・松本隆と腕組みショット 「可愛すぎ」「最高に綺麗」
女優の綾瀬はるかのマネージャーが22日、インスタグラムを更新。綾瀬が作詞家・松本隆と仲むつまじく腕を組むショットを公開した。
【写真】綾瀬はるか、スタイル抜群の水着＆キャミソール姿
綾瀬は20日、松本の作詞活動55周年を記念したイベント「風街ぽえてぃっく2025」に出演。投稿では「松本隆さんの作詞活動55周年コンサート『風街ぽえてぃっく2025』に出演し、2曲歌わせていただきました ありがとうございました！」と感謝をつづっている。
白のレースドレスに身を包んだ綾瀬が松本と並ぶ姿に、ファンからは「可愛すぎます」「最高に綺麗」といった称賛の声が寄せられた。
さらに会場を訪れたファンからも「透明感あふれる素敵な歌声でした」「常に笑顔で元気をもらいました！」と感激のコメントが上がっている。
引用：「綾瀬はるか official staff」インスタグラム（＠ayaseharuka_official_staff）
