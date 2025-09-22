櫻坂46、13thシングルは「Unhappy birthday構文」に決定！
10月29日にリリースされる櫻坂46の13thシングルのタイトルが、「Unhappy birthday構文」に決定した。
【写真】的野美青・石森璃花・井上梨名・武元唯衣 インタビュー撮り下ろしカット
突如公式Xに数字がランダムに映し出された動画が投稿され、ファンの中では「何かが起こる…」と話題になっていたところに、タイトル発表のティザーが公開。ティザー映像には“Happy Birthday to You”の楽曲が使用されているが、タイトルが“Unhappy”を用いられており、謎が深まるばかりだ。
櫻坂46は8月に、東京ドーム・京セラドーム大阪のドーム公演5daysを含む、全26万人を動員した全国ツアーを終えたばかり。多くのファンを魅了した櫻坂46がどのような展開を魅せてくれるのか、期待が高まる。
櫻坂46の13thシングル「Unhappy birthday構文」は、10月29日発売。
【写真】的野美青・石森璃花・井上梨名・武元唯衣 インタビュー撮り下ろしカット
突如公式Xに数字がランダムに映し出された動画が投稿され、ファンの中では「何かが起こる…」と話題になっていたところに、タイトル発表のティザーが公開。ティザー映像には“Happy Birthday to You”の楽曲が使用されているが、タイトルが“Unhappy”を用いられており、謎が深まるばかりだ。
櫻坂46は8月に、東京ドーム・京セラドーム大阪のドーム公演5daysを含む、全26万人を動員した全国ツアーを終えたばかり。多くのファンを魅了した櫻坂46がどのような展開を魅せてくれるのか、期待が高まる。
櫻坂46の13thシングル「Unhappy birthday構文」は、10月29日発売。