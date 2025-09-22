Ｇ−ＤＲＡＧＯＮが、今年５月にソールドアウトを記録した東京・大阪公演に続き、１０月２０日（月）、２１日（火）に京セラドームへ「Ｇ−ＤＲＡＧＯＮ ２０２５ ＷＯＲＬＤ ＴＯＵＲ ［Üｂｅｒｍｅｎｓｃｈ］」のアンコール公演として、再び大阪に戻って来る。

今年３月、韓国から幕を開けた「Ｇ−ＤＲＡＧＯＮ ２０２５ ＷＯＲＬＤ ＴＯＵＲ ［Üｂｅｒｍｅｎｓｃｈ］」は、これまでに１５都市・３０公演を巡り、各地で連日ソールドアウトを記録。世界中のステージで、爆発的なライブパフォーマンスを披露し、ファンを魅了した。

そんなＧ−ＤＲＡＧＯＮは、２０２４年に７年ぶりのソロ作品となったシングル「ＰＯＷＥＲ」で、華々しく音楽界へカムバック。各チャートを席巻するなど、各方面から高い評価を得た。勢いをそのままに、１１年ぶりとなる待望の３ｒｄフルアルバム「Üｂｅｒｍｅｎｓｃｈ」では、Ｇ−ＤＲＡＧＯＮの圧倒的創造力を再証明し、世界的スターとしての地位を不動のものにした。

「Ｇ−ＤＲＡＧＯＮ ２０２５ ＷＯＲＬＤ ＴＯＵＲ［Üｂｅｒｍｅｎｓｃｈ］ ＩＮ ＯＳＡＫＡ ： ＥＮＣＯＲＥ」

京セラドーム大阪

１０月２０日（月）１５時３０分 開場／１８時 開演

１０月２１日（火）１５時３０分 開場／１８時 開演

チケット料金（税込）

ＶＩＰパッケージ：４００００円

ＳＳ席：２５０００円／Ｓ席：１８０００円／Ａ席：１４０００円

※ＶＩＰパッケージ詳細は受付サイトをご確認ください。

※未就学児入場不可

チケット販売

９月２３日（火・祝）１８時よりファンクラブ先行受付スタート

受付期間：９月２３日（火・祝）１８時〜９月２６日（金）２３時５９分

１０月１日（水）１８時より一般先行販売スタート

※チケットお申し込み・詳細はローソンチケット特設サイトよりご確認ください。