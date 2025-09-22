エミリンが激推し！“寝返りしてもずれにくい”画期的なアイマスク「これマジでいい！」

エミリンこと大松絵美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【総額14万円超え】ロフトで買い放題したら日々の暮らしが一気に楽しくなりそうな予感』という動画をアップ。動画では大松さんが、生活雑貨の専門店『ロフト』でお買い物する様子を公開！この中で、大松さんが「これめっちゃいいです！」と大絶賛し、愛用している“アイマスク”をピックアップします。

トラベル用品のフロアで、大松さんが「これマジでいい！」と興奮気味にコメントした商品がこちら。

◼︎ずれない軽量アイピロー

BISQUE（ビスク） / ずれない軽量アイピロー Protec Journey プロテックジャーニー 税込2,970円（公式サイトへ）

サラサラした生地にふわふわのコットンを詰めたアイピローで、幅広く面テープ仕様。そのため頭を締め付けず、程よくホールドしてくれるんだそう！

寝返りを打ってもずれにくいのがポイント。耳まですっぽり覆われる安心感が心地良さそうなアイテムです。

手のひらサイズに収納できるので、飛行機などの移動時間にも♪

◼︎大松さんが使い心地を大絶賛！

大松さんは「アイマスクって基本的に耳にかけたりとか、ここ（後頭部）にとめるから、ちょっとだけ痛さみたいなんありません？髪も崩れますし」と、従来のアイマスクの不便な点についてコメント。

その上で、今回の商品について「全体を覆う！プラスアルファーで、もう素材がふわっふわなんですよ」といい、値段が約3,000円することについては「どういうこと！？って思うと思うんですけれども。ずれなくて軽量でふわふわで持ち運びもしやすい」と、お値段にも納得できると説明。

さらに「私はこのアイマスクに初めて出会った時、今までのアイマスクはアイマスクじゃなかったんだ！と思いました」「なので、私はこちらのアイマスクの購入を強く勧めると同時に、このタイプのアイマスクをより増やしていきたい」とプレゼンしてくれました！

◼︎動画もチェック

動画では他にも、大松さんがロフトでさまざまな商品を吟味する様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。