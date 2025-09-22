大興奮でミニチュアダックスフンドさんと遊ぶ小さな女の子。盛り上がりすぎて勢い余ってベッドから落下してしまい…想定外の反応とまさかの展開を捉えた光景は記事執筆時点で1431万回を超えて表示されており、1.4万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：ベッドで遊んでいた女の子が落下→見ていた犬が…思わず笑顔になる『想定外の反応』】

大興奮で犬と遊ぶ女の子→勢い余ってベッドから落下して…

Xアカウント『@kou111dachs』に投稿されたのは、ミニチュアダックスフンド「こうちゃん」と、妹ちゃんのお姿。この日も、仲良く一緒に遊んでいたというこうちゃんと妹ちゃん、その光景があまりにも尊いと話題になっているのです。

想定外の反応とまさかの展開に反響

ベッドの上でクッションを挟んで向かい合っていたというおふたり。こうちゃんがぴょこぴょことジャンプをしながら、妹ちゃんに近づくと…負けじとベッドに上がり、ジャンプしてみせた妹ちゃん。

大盛り上がりで互いに近づいたり離れたりを繰り返していると…勢い余って、妹ちゃんがベッドから転落。

すると、それを見たこうちゃんは…『あの、落ちましたよ…』と、なぜかとっても気まずそうな表情で飼い主さんのほうを見つめたのだとか。

もちろん、ベッドの下には転落した際に怪我をしないようにマット等が敷かれていたようで、あっという間に妹ちゃんは遊びに復帰。

ひょっこり顔を出した妹ちゃんを見つけたこうちゃんは、またまた勢いよくジャンプで近づき遊びを再開させたのだといいます。

妹ちゃんがもっと小さい頃から、日々寄り添い共に遊び過ごしてきたというこうちゃん。ふたりだけの世界で、ふたりだけのルールに基づいて遊ぶこうちゃんと妹ちゃんのお姿は、多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「俺も幼年期、犬と過ごしたかった」「赤子とワンコは最強の癒やし」「落下する赤さん可愛い」「守りたいこの幸せ」「めちゃくちゃ素敵」「かわいい」などのコメントが寄せられています。

微笑ましい日常が大人気

こうちゃんには、ミニチュアダックスフンド「マロン」くんという弟分の存在も。妹ちゃんの見守り隊の隊長を務めるこうちゃん、日々妹ちゃんに寄り添って過ごす姿はあまりにも愛くるしいもの。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすこうちゃん、マロンくんのお姿は日々ミニチュアダックスフンドの魅力やたくさん癒やしを発信し続けています。

