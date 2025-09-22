¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡ÙËÌÊÆV2¤âÁ°½µÈæ-75%¤ÎÂçÉý²¼Íî¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Û¥éー¡õÎø°¦±Ç²è¤¬¶ìÀï
¡¡¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÀûÉ÷¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£9·î19Æü～21Æü¤ÎËÌÊÆ±Ç²è¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤¬ºÆ¤ÓNo.1¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡ÙËÌÊÆ¤ÇÆüËÜ±Ç²è»Ë¾åNo.1¥Ò¥Ã¥È¡¡¡ÖÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ð¥¹¥¿ーÂçºî¡×¤Ë
¡¡½µËö3Æü´Ö¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï1730Ëü¥É¥ë¤Ç¡¢ËÌÊÆÎß·×¶½¼ý¤Ï1²¯473Ëü¥É¥ë¡£Á´À¤³¦Îß·×¶½¼ý¤Ï5²¯5500Ëü¥É¥ë¤òÆÍÇË¤·¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤ª¤è¤Ó¡¢ÆüËÜÀ½ºî¤Î¡Ö¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡×¤ÎÎòÂåµÏ¿¤ò¤È¤â¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡Ê¹µÁ¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÆüËÜÀ½¤Î¡Ö¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡×¤È¤·¤Æ¤ÎµÏ¿¤Ç¤¢¤ë¡Ë¡£
¡¡ËÌÊÆÇÛµë¤Ï¥½¥Ëー¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º»±²¼¤Î¥¯¥é¥ó¥Á¥íー¥ë¡£¼«¼ÒÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¤òÇÛ¿®¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¤ä¡Ø¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¾å±Ç¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¾å¸¹½¸·ë¡¢¤½¤·¤ÆÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤¤Ø¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤ÎËÌÊÆÇÛµë¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Á°½µ¤â»ØÅ¦¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜºî¤Ï²áµîºî¤Î¤ª¤è¤½2ÇÜ¤Ë¤¢¤¿¤ëÁ´ÊÆ3300´Ûµé¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ð¥¹¥¿ー±Ç²è¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥¹¥±ー¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤â¤Ï¤äÆüËÜÀ½¥¢¥Ë¥á¤Î³¤³°¾å±Ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¤ä¥É¥êー¥à¥ïー¥¯¥¹¤ÈÆ±¤¸¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿ô»ú¤Î·¹¸þ¤¬¥Þー¥Ù¥ë¡õDC¤Ê¤É¤Î¥¹ー¥Ñー¥Òー¥íー±Ç²è¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÁ°½µ¤â»ØÅ¦¤·¤¿ÄÌ¤ê¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÁ°Äó¤ò´Õ¤ß¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤¿¤é¤È¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ËÍ¥¤·¤¤ËÌÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÏÀÄ´¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë»ÑÀª¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éËÜºî¤Ï¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¶½¹Ô¼ýÆþ7061Ëü¥É¥ë¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ³°¤Î¥¹¥¿ー¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ò·è¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2½µÌÜ¤Ï1730Ëü¥É¥ë¡¢Á°½µÈæ¥Þ¥¤¥Ê¥¹75.5%¤È¤¤¤¦µÞ·ã¤Ê²¼Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£²¾¤Ë¥¹ー¥Ñー¥Òー¥íー±Ç²è¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÂÀ×¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢ËÌÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡Ö¼ºÇÔ¡×¤Î¥é¥Ù¥ë¤òÅ½¤ê¤Ä¤±¤ëÀ®ÀÓ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âËÌÊÆ¤Î±Ç²è¶È³¦¡¦±Ç²è´Û¶È³¦¤¬¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î·à¾ì¸ø³«¤Ë¤¢¤Þ¤ê´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Á°Äó¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¥Þー¥Ù¥ë±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ëµð³Û¤ÎÀ½ºîÈñ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸½ÃÏ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¤ï¤á¤Æ¾®¤µ¤¯¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®¸ù¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥µ¥Þー¥·ー¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁÀ¤Ã¤¿ÀïÎ¬¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÌÊÆ¤Ç¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ï¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤ÎÁØ¤ò¹ÈÏ¤Ë¸Æ¤Ó´ó¤»¤é¤ì¤ëµðÂçIP¤Ë¤Ï¤Þ¤À°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸«¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£Æ±»þ¤Ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢ËÜºî¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¿·ºî¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¤òÁ÷¤ê½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤――¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ËÈæ¸ª¤·¤¦¤ë¿·µ¬IP¤òÁÏ½Ð¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤――¸½ÃÏ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤Û¤¦¤Ë¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Âè2°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥²¥Ã¥È¡¦¥¢¥¦¥È¡Ù¡Ê2017Ç¯¡Ë¤ä¡ØNOPE¡¿¥Îー¥×¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Î¥¸¥çー¥À¥ó¡¦¥Ôー¥ë¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿¿·ºî¥Û¥éー±Ç²è¡ØHim¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡£½µËö¶½¼ý¤Ï1350Ëü¥É¥ë¤Ç¡¢»öÁ°¤ÎÍ½Â¬ÃÍ1500Ëü¥É¥ë¤ò¤ä¤ä²¼²ó¤Ã¤¿¡Ê¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢Í½Â¬ÄÌ¤ê¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤â¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¾ÍèÍË¾¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¤¬¡¢°úÂà´Ö¶á¤Î¡ÈÅÁÀâ¤Î¥¯¥©ー¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¡É¤«¤é¼«Âð¤Ë¾·¤«¤ì¡¢À®¸ù¤Î¤¿¤áÀïØË¤Î»îÎý¤ËÄ©¤à¥¹¥Èー¥êー¡£¥Ôー¥ëÎ¨¤¤¤ëMonkeypaw Productions¤È¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º¤¬À½ºî¤·¡¢´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Ë¤Ï¿·±Ô¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Æ¥£¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Û¥éー¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜºî¤ÏRotten Tomatoes¤ÇÈãÉ¾²È¥¹¥³¥¢27%¡¦´ÑµÒ¥¹¥³¥¢58%¡¢±Ç²è´Û¤Î½Ð¸ýÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¯CinemaScore¤Ç¤Ï¡ÖC-¡×É¾²Á¤È¡¢¤ä¤äÈãÈ½Åª¤ÊÊý¸þ¤Ë·¹¼Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³¤³°25»Ô¾ì¤Ç¤Ï36Ëü¥É¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢À¤³¦¶½¼ý¤Ï1350Ëü¥É¥ë¡£¤â¤Ã¤È¤âÀ½ºîÈñ¤Ï2700Ëü¥É¥ë¤ÈÄãÍ½»»¤Î¤¿¤á¡¢ÇÛ¿®¤Þ¤Ç¸«±Û¤»¤Ð¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÌäÂê¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡º£½µºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ï¥Þー¥´¥Ã¥È¡¦¥í¥Óー¡õ¥³¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ì¥ë¼ç±é¡Ø¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥¸¥ãー¥Ëー ¤Õ¤¿¤ê¤Î»þ¶õÎ¹¹Ô¡Ù¤Ç¡¢ËÌÊÆ¶½¼ý350Ëü¥É¥ë¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î¿ô»ú¤ÇÂè6°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¸Ø¤ëµð¾¢ºî¶Ê²È¡¦µ×ÀÐ¾ù¤¬¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤À¤¬¡¢ËÌÊÆ¤Î´ÑµÒ¤Ë¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤Û¤È¤ó¤É¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿·Á¤À¡£
¡¡ËÜºî¤ÏÍ§¿Í¤Î·ëº§¼°¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃË½÷¤¬¡¢¥ì¥ó¥¿¥«ー¤Î¥«ー¥Ê¥Ó¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¡È¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤â¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤½Ö´Ö¤ËÌá¤ì¤ë¥É¥¢¡É¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¡Ù¡Ê2017Ç¯¡Ë¡Ø¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥ä¥ó¡Ù¡Ê2021¡Ë¤Îµ¤±Ô¥³¥´¥Ê¥À¤¬Ì³¤á¡¢µÓËÜ¤Ï¡Ø¥¶¡¦¥á¥Ë¥åー¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Î¥»¥¹¡¦¥êー¥¹¤¬¼¹É®¤·¤¿¡£
¡¡¡Öºî²ÈÀ¤Î¹â¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¡×¤«¤Ä¡ÖÂç¿Í¸þ¤±¤ÎÎø°¦±Ç²è¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÇºÇ¤â¥Ïー¥É¥ë¤Î¹â¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¡¢¥½¥Ëー¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º¤ÏºÇ½ªÊÔ½¸¸¢¤ò¥³¥´¥Ê¥À´ÆÆÄ¤ËÍ¿¤¨¤ÆÀµÌÌ¤«¤éÄ©¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ø¥Ðー¥Óー¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë°ÊÍè¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤ë¥í¥Óー¡Êº£²ó¤Ï¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò·óÇ¤¤»¤ºÇÐÍ¥¶È¤ËÀìÇ°¤·¤¿¡Ë¤È¡¢¡ØTHE PENGUIN ―¥¶¡¦¥Ú¥ó¥®¥ó―¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥ì¥ë¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¤âÊÉ¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥½¥Ëー¤Ï½÷À¤Î±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¤¿Îø°¦±Ç²è¤ò´üÂÔ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥³¥´¥Ê¥À¤â¤½¤ì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ËÜ¹ñ¤ÎÉ¾È½¤Ç¤Ï¡ÖÅ¯³ØÅª¤«¤ÄâÔÁÛÅª¡×¤½¤·¤Æ¡ÖÇÉ¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬ÉñÂæ¤Î¤è¤¦¤Ê²ñÏÃ·à¡×¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á²áµî2ºî¤ÈÆ±¤¸¡¢¡È¥³¥´¥Ê¥À°õ¡É¤Î°ìËÜ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤âÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤ÏËÜ¹ñ¤ÎÉ¾²Á¤Ç¡¢Rotten Tomatoes¤Ç¤ÏÈãÉ¾²È36%¡¦´ÑµÒ58%¡¢CinemaScore¤Ç¤Ï¡ÖB-¡×É¾²Á¤È¤³¤Á¤é¤âÈãÈ½Åª¡£»ä»ö¤Ê¤¬¤é¥³¥´¥Ê¥ÀºîÉÊ¤Î»Ù»ý¼Ô¤Ç¤¢¤ëÉ®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡©¡¡ÆüËÜ¸ø³«¤Ï12·î19Æü¡£
¡ÚËÌÊÆ±Ç²è¶½¹Ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê9·î19Æü～9·î21Æü¡Ë¡Û1.¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¡Ê¢ªÁ°½µ1°Ì¡Ë1730Ëü¥É¥ë¡Ê-75.5%¡Ë¡¿3342´Û¡Ê+27´Û¡Ë¡¿Îß·×1²¯473Ëü¥É¥ë¡¿2½µ¡¿¥½¥Ëー
2.¡ØHim¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ê½éÅÐ¾ì¡Ë1350Ëü¥É¥ë¡¿3168´Û¡¿Îß·×1350Ëü¥É¥ë¡¿1½µ¡¿¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë
3.¡Ø»àÎî´Û ºÇ¸å¤Îµ·¼°¡Ù¡Ê¢Á°½µ2°Ì¡Ë1295Ëü¥É¥ë¡Ê-49.5%¡Ë¡¿3413´Û¡Ê-389´Û¡Ë¡¿Îß·×1²¯5117Ëü¥É¥ë¡¿3½µ¡¿¥ïー¥Êー
4.¡ØDownton Abbey: The Grand Finale¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ê¢Á°½µ3°Ì¡Ë630Ëü¥É¥ë¡Ê-65.2%¡Ë¡¿3711´Û¡Ê+17´Û¡Ë¡¿Îß·×3162Ëü¥É¥ë¡¿2½µ¡¿Focus Features
5.¡ØThe Long Walk¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ê¢Á°½µ4°Ì¡Ë630Ëü¥É¥ë¡Ê-46.2%¡Ë¡¿2845´Û¡¿Îß·×2271Ëü¥É¥ë¡¿2½µ¡¿¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥²ー¥È
6.¡Ø¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥¸¥ãー¥Ëー ¤Õ¤¿¤ê¤Î»þ¶õÎ¹¹Ô¡Ù¡Ê½éÅÐ¾ì¡Ë350Ëü¥É¥ë¡¿3300´Û¡¿Îß·×350Ëü¥É¥ë¡¿1½µ¡¿¥½¥Ëー
7.¡ØThe Senior¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ê½éÅÐ¾ì¡Ë277Ëü¥É¥ë¡¿2405´Û¡¿Îß·×277Ëü¥É¥ë¡¿1½µ¡¿Angel
8.¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥Èー¥êー¡Ù30¼þÇ¯µÇ°¾å±Ç¡Ê¢Á°½µ5°Ì¡Ë140Ëü¥É¥ë¡Ê-59.5%¡Ë¡¿2340´Û¡Ê-35´Û¡Ë¡¿Îß·×588Ëü¥É¥ë¡¿2½µ¡¿¥Ç¥£¥º¥Ëー
9.¡Ø¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡ÙºÆ¾å±Ç¡Ê½éÅÐ¾ì¡Ë140Ëü¥É¥ë¡¿1127´Û¡¿Îß·×140Ëü¥É¥ë¡¿1½µ¡¿Fathom Events
10.¡ØSight & Sound Presents: Noah! Live¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ê½éÅÐ¾ì¡Ë135Ëü¥É¥ë¡¿933´Û¡¿Îß·×135Ëü¥É¥ë¡¿1½µ¡¿Fathom Events
文■伊藤貴俊