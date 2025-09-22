【台風情報】太平洋上の台風19号は最大瞬間風速70メートル…今後の詳しい進路と勢力は ジグザグ進路で迷走も 気象庁発表
台風第19号(ノグリー)
2025年09月22日16時00分発表
22日15時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ 非常に強い
存在地域 日本の東
中心位置 北緯30度10分 (30.2度)
東経151度40分 (151.7度)
進行方向、速さ 北東 10 km/h (6 kt)
中心気圧 955 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (120 kt)
25m/s以上の暴風域 東側 150 km (80 NM)
西側 110 km (60 NM)
15m/s以上の強風域 東側 390 km (210 NM)
西側 280 km (150 NM)
■23日15時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯30度25分 (30.4度)
東経153度00分 (153.0度)
進行方向、速さ 東 ゆっくり
中心気圧 960 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
暴風警戒域 全域 240 km (130 NM)
■24日15時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯30度55分 (30.9度)
東経154度50分 (154.8度)
進行方向、速さ 東北東 ゆっくり
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
予報円の半径 185 km (100 NM)
暴風警戒域 北西側 410 km (220 NM)
南東側 330 km (180 NM)
■25日15時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯32度00分 (32.0度)
東経154度10分 (154.2度)
進行方向、速さ 北北西 ゆっくり
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 300 km (160 NM)
暴風警戒域 全域 430 km (230 NM)
■26日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯31度40分 (31.7度)
東経151度25分 (151.4度)
進行方向、速さ 西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 370 km (200 NM)
暴風警戒域 全域 480 km (260 NM)
■27日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯33度05分 (33.1度)
東経154度05分 (154.1度)
進行方向、速さ 東北東 15 km/h (7 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 460 km (250 NM)
暴風警戒域 全域 570 km (310 NM)