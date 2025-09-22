TUY

台風第19号(ノグリー)
2025年09月22日16時00分発表

台風19号の進路

22日15時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    非常に強い
存在地域    日本の東
中心位置    北緯30度10分 (30.2度)
東経151度40分 (151.7度)
進行方向、速さ    北東 10 km/h (6 kt)
中心気圧    955 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (120 kt)
25m/s以上の暴風域    東側 150 km (80 NM)
西側 110 km (60 NM)
15m/s以上の強風域    東側 390 km (210 NM)
西側 280 km (150 NM)

■23日15時の予報


種別    台風
強さ    強い
存在地域    日本の東
予報円の中心    北緯30度25分 (30.4度)
東経153度00分 (153.0度)
進行方向、速さ    東 ゆっくり
中心気圧    960 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (115 kt)
予報円の半径    95 km (50 NM)
暴風警戒域    全域 240 km (130 NM)

■24日15時の予報


種別    台風
強さ    強い
存在地域    日本のはるか東
予報円の中心    北緯30度55分 (30.9度)
東経154度50分 (154.8度)
進行方向、速さ    東北東 ゆっくり
中心気圧    965 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速    55 m/s (105 kt)
予報円の半径    185 km (100 NM)
暴風警戒域    北西側 410 km (220 NM)
南東側 330 km (180 NM)

■25日15時の予報


種別    台風
強さ    強い
存在地域    日本のはるか東
予報円の中心    北緯32度00分 (32.0度)
東経154度10分 (154.2度)
進行方向、速さ    北北西 ゆっくり
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
予報円の半径    300 km (160 NM)
暴風警戒域    全域 430 km (230 NM)

■26日15時の予報


種別    台風
強さ    -
存在地域    日本の東
予報円の中心    北緯31度40分 (31.7度)
東経151度25分 (151.4度)
進行方向、速さ    西 10 km/h (6 kt)
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    370 km (200 NM)
暴風警戒域    全域 480 km (260 NM)

■27日15時の予報


種別    台風
強さ    -
存在地域    日本のはるか東
予報円の中心    北緯33度05分 (33.1度)
東経154度05分 (154.1度)
進行方向、速さ    東北東 15 km/h (7 kt)
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    460 km (250 NM)
暴風警戒域    全域 570 km (310 NM)