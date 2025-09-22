万博「鳥取県ゾーン＆イベント」来場者、鳥取県人口を超える 子ども「まだ鳥取に行ったことない」
大阪・関西万博の鳥取県ゾーン＆県主催イベント来場者が、鳥取県人口を超えた。22日、鳥取県関西本部 大阪・関西万博課の公式Xアカウントが明らかにした。
【写真】コナン＆鬼太郎も…万博の鳥取県ゾーンなど来場者、鳥取県の人口を超えた瞬間
鳥取県ゾーンは「関西パビリオン」の1区画に出展。鳥取砂丘の砂を敷き詰めて再現した「鳥取無限砂丘」や、『ゲゲゲの鬼太郎』水木しげる氏、『遥かな町へ』『父の暦』谷口ジロー氏、『名探偵コナン』青山剛昌氏ら多数の漫画家を輩出した県んとして「まんが王国とっとり」にちなんだ展示などが人気。
Xでは「鳥取県ゾーン＆県主催イベント来場者がついに県人口52万4921人を突破」と明らかにし、「ピッタリの瞬間に来た子ども達は『まだ鳥取に行ったことない』って」と来場者のコメントも紹介。「次はぜひ親子でリアル鳥取へお越しください」と呼びかけた。
