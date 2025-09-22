終戦後、57万人以上の日本人が旧ソ連に強制連行され過酷な労働などによりおよそ5万5000人が命を落としたといわれています。

過酷な「シベリア抑留」を経験した2人の証言です。





防寒具に身を包んだ復員兵。

戦後も多くの日本人が極寒のシベリアに抑留されていました。



「多くの人が亡くなった最初の冬にな」

「米粒というものを食ったことなかった。」

「命がけや」



飢えと、寒さと、重労働。

終戦後も終わることのなかった”戦争”がそこにはありました。





9月20日。

シベリア抑留の歴史を伝える展示会が開かれていました。

訪れたのは小松市の越村保さん98歳。

シベリア抑留を経験した1人です。



■孫：

「こんなんやったん？」

■越村保さん：

「ほうやこんなとこ住んどったがや」





越村さんは飛行機に憧れ、17歳のときに陸軍少年飛行兵学校へ。

その後、陸軍航空通信学校を経て満州に渡りそこで終戦を迎えました。



■越村さん：

「満州にソビエトがバーッと入ってきたわけや」

「武装解除受けて、鉄砲やらこう…裸になったんや」





それから、窓もない貨物列車に乗せられ荷物のように運ばれました。

2週間後、到着したのはシベリアの中央に位置するイルクーツク州のタイシェット。

鉄道建設の重要な起点となる場所でした。



待っていたのは、鉄道を敷くため山を切り開き道路を作る過酷な重労働。

そして冬には-40℃にもなる極寒の地でした。



■越村さん：

「凍ると凍傷になって、指がろうそくみたいな色になる、凍って白くなる。そのまま火にあぶったら腐ってしまう。だからそれを戻すのにね」





厳しい寒さと、過酷な労働に耐える日々。



■越村さん：

「最初の冬はね、ひどかったんや」

「軍隊編成のまま入ったもんやから、将校はうまいもん食べて兵隊は量も少ないし」

「最初の冬にようけ死んだ」

「栄養失調で人間がスルメみたい」





飢えと寒さで亡くなっていく仲間たち。

仲間の遺体を運び、埋葬するのも仕事の1つでした。



■越村さん：

「地面が凍ってしまうとね。穴掘れんげんて、簡単に」

「一晩火をたくすると地面やらかくなるやろでっかい穴ほってポイポイと死体を…」

「だからやっぱりノイローゼになった人もおるし。いつ帰れるかわからんてなもんで、そうやろう」



当時10代だった越村さん。

周囲では1番若く、体力と強い精神力で3年間に及ぶ抑留生活を生き延び1948年に帰国することができました。







もう1人、シベリア抑留を経験した人から貴重な証言を得ることができました。

輪島市出身の田浦良弘さん取材当時98歳。

能登半島地震で被災しいまは白山市の施設で生活しています。

14歳の時に、満蒙開拓青少年義勇軍への入隊を志願。満州に渡りそこで終戦を迎えました。





■田浦良弘さん：

[「終戦になってしまって、逃げたりしとったけど、どげんしたところで食うものなくなってしまってもうどうもならんさけみんなおるとこ行こまいか飛行場にみんな集まっとるそこへ行ってしもて手あげた」



そして、シベリアのタイシェットの収容所に連行され鉄道建設など強制労働を強いられました。





■田浦さん：

「線路をつけるのが(ソ連の)本当の目的。樺太のほうに出ていく鉄道線路」

「2000人ほどおったんないかな」「ぐるりと柵して出られんようなっとった」

「手首のところ蚊うろついて血吸うさけ。痩せてガリガリのもんのところから血吸うんやさけひどかった、夜は」



そして飢えにも苦しみました。

支給されるのは1日1食、塩水のようなスープとわずかな黒パンとだけ。

いつ命を落としてもおかしくない状況でした。



抑留生活はおよそ3年におよび帰国できたのは1948年9月でした。



■田浦さん：

「名こそわからんでもやっぱり 亡くなった人も居るわけで。その人の冥福を祈りたいなと思って朝夕お経をあげている」



ことしで戦後80年。

越村さんは初めて大勢の人の前で自身の経験を語りました。

■越村さん：

「希望がないから…いつ帰れるかわからん…」



初めて壇上にたったのには理由がありました。





越村さん：

「そういう経験しとるものがどんどんいなくなってしもうとる」

「歴史やしね、こんなことがあったってことはね、残しとかないかんと思ってね」



いまは孫やひ孫に囲まれて生活を送る越村さん。





これからの世代は決して戦争を経験することのないように。

残された時間をかけて史実を伝えていきます。

