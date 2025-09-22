「TOKIO」元メンバーの山口達也さん（53）が22日、自身のX（旧ツイッター）を更新。5回目の“バースデー”を迎えたことを報告した。

山口さんは「あの日から丸5年私の繋がっている自助グループでは“バースデー”と表現する」と、アルコールをやめてから5年がたったと明かし、「底つきを無駄にしてはいけない あの例えようのない日々があったからこそ今の私がここにいるのだ 今年も今日という日を迎えられた事、仲間に感謝しかない そして私を支え、心配をしてくれた人達にも本当にありがとう」と感謝した。

また、自助グループで共に歩んできた親友が今夏急死したことを報告。「とても悲しく、寂しく…最良の言葉が未だ見つからない」としながらも、「彼の命の火が消えたとき 私はこれからも真っ直ぐ強く生きていかなければと、背中を押され、力をもらい そして人生自体を諦めてはいけないのだ、とあらためて心に誓った」とつづった。

さらに「たくさんの気づき、笑顔、そして顔を上げる事の大切さ他、たくさんのものをいただきました 心から感謝してる 本当にどうもありがとう 君の分もしっかり生きてゆきます ゆっくり休んで下さい もし来世というものがあるのならきっとまた会おう」と感謝していた。

山口さんは18年に起こした不祥事によりTOKIOを脱退し、所属事務所を退所。現在は自身の経験を踏まえたアルコール依存症者向けの講演活動や危機管理セミナーを行っている。昨年11月には一般女性との再婚を発表した。