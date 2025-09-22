23Æü¤Ï½é¤Î¡Ö¼êÏÃ¤ÎÆü¡×¡¡¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡¢Íý²òÂ¥¿Ê
¡¡6·î¤ËÀ®Î©¤·¤¿¼êÏÃ»Üºö¿ä¿ÊË¡¤¬Äê¤á¤ë¡Ö¼êÏÃ¤ÎÆü¡×¤ò23Æü¡¢½é¤á¤Æ·Þ¤¨¤ë¡£¼êÏÃ¤Ë¤è¤ë°Õ»×ÁÂÄÌ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¹¤á¤è¤¦¤È¡¢¥·¥ó¥Ü¥ë¥«¥é¡¼¤ÎÀÄ¿§¤Ç·úÊª¤ò¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Æ±Æü¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¡£11·î¤Ë¤ÏÄ°³Ð¾ã³²¼Ô¤Î¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤¬¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ³«¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤¬Ìò½ê¤ä·úÊª¡¢¶¶¤ò¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£ÅìµþÅÔÄ£¤Ç¤Ï22Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢Ä£¼Ë¤¬ÀÄ¿§¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿ä¿ÊË¡¤ÏµÄ°÷Î©Ë¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®Î©¡£¼êÏÃ¤Î½¬ÆÀ¤ä»ÈÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿´Ä¶À°È÷¡¢¼êÏÃÊ¸²½¤ÎÊÝÂ¸¡¢·Ñ¾µ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ê¤É¤ò´ðËÜÅª¤ÊÍýÇ°¤È¤·¤ÆÌÀµ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÏ¢·èµÄ¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ö¼êÏÃ¸À¸ì¤Î¹ñºÝ¥Ç¡¼¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë9·î23Æü¤ò¡Ö¼êÏÃ¤ÎÆü¡×¤È¤¹¤ëµ¬Äê¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Á´ÆüËÜ¤í¤¦¤¢Ï¢ÌÁ¡ÊÅìµþ¡Ë¤Î²Ï¸¶²í¹ÀÉûÍý»öÄ¹¤Ï¡¢¼êÏÃ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò²ñÅªÍý²ò¤¬¤Þ¤ÀÉÔ½½Ê¬¤À¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¼êÏÃ¤¬¸À¸ì¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¹¤¯¿»Æ©¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£