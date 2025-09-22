SKY−HI（38）がCEOを務める芸能事務所BMSGの3組目となるボーイズグループ「STARGLOW（スターグロウ）」が22日、都内でプレデビュー記者会見に出席した。

オーディション「THE LAST PIECE」で選ばれた、ADAM（20）TAIKI（18）RUI（18）GOICHI（18）KANON（19）による平均年齢18・6歳の5人組グループ。SKY−HIは「とてつもなくかっこいいです。言語化しがたいオーラ、カリスマ性に至るまで、BMSGの掲げてきた理想像を全部体現してくれる。日本の夢、世界の夢、僕が人生をかけてこのグループに見ている夢は本当に大きなもの。世界に誇る日本の宝になってくれると思います」と期待を込めた。

グループ名は「輝く星」を意味し、RUIは「子どものころから星が好き。星に運命を感じながら生きてきたのでうれしいです」と目を輝かせ、KANONは「俺もスターになれる！と思いました」と笑顔を見せた。

デビューに向けADAMは「たくさん努力して、トップアーティストになれるように練習を積み重ねていきます」。KANONは「浮かれず、たくさん練習して、楽しいと思ってもらえるライブができるアーティストになります」と宣言。RUIは「いつかはドームや海外でライブをできるように頑張ります」と力強く意気込んだ。